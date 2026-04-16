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Escándalo con una leyenda del deporte por la disputa entre su ex esposa y su actual pareja: infidelidad y mensajes cruzados

El ex nadador estadounidense Ryan Lochte, ganador de 12 medallas, atraviesa un delicado momento personal luego de su polémica separación amorosa

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Ryan Lochte y Kayla Rae Reid posan con cinco niños frente a una valla negra, palmeras y una piscina; la niña más pequeña lleva una cesta de huevos de Pascua
Ryan Lochte junto a su actual pareja Molly Gillihan y sus hijos del matrimonio anterior durante Pascua

Las recientes disputas públicas en la vida de Ryan Lochte volvieron a exponer el agitado presente del ex nadador, alejando aún más su figura de la época dorada en la que era sinónimo de éxito olímpico. Ahora, la controversia gira en torno a la tensa relación entre Kayla Rae Reid, ex esposa del deportista, y Molly Gillihan, su actual pareja.

La ex conejita de Playboy solicitó el divorcio en marzo de 2025, tras siete años de matrimonio y tres hijos en común. Posteriormente, el atleta, de 41 años, rehizo su vida con Gillihan, en medio de acusaciones de infidelidad planteadas por Reid. El conflicto se intensificó cuando la ex esposa publicó en redes sociales un correo en el que Lochte cuestionaba su capacidad como madre y la llamaba “cazafortunas”.

La ex esposa de Ryan Lochte tuvo una pelea con la pareja actual
El posteo de Kayla Rae Reid que inició el conflicto público

El contenido de ese correo electrónico, divulgado por Reid a través de Instagram, mostraba la crudeza del intercambio: “Molly es diez veces mejor madre de lo que tú jamás serás”, escribió Lochte, que insistió: “Echa un vistazo a la oferta que acababa de enviar a su abogado y sigue adelante con tu vida de cazafortunas”, según New York Post.

Reid acompañó la publicación con un mensaje en el que reconocía que “esto es con lo que lidio todos los días. Esto sucedió después de que revisé a mi hijo de dos años que tenía faringitis estreptocócica. Esto es solo la punta del iceberg y estoy agotada. Me solidarizo con cualquiera que esté pasando por una situación similar. Estoy harta de que me falten al respeto continuamente a puerta cerrada. Literalmente, solo 2 de cada 1000 mensajes”.

La ex esposa de Ryan Lochte tuvo una pelea con la pareja actual
La respuesta inmediata de Molly Gillihan, la actual pareja de la leyenda estadounidense

Ante esta situación, la reacción de Molly Gillihan no tardó en llegar. Por la misma vía, defendió su papel en la vida de los niños y arremetió contra Reid: “¿Mi respuesta? Cada mensaje de texto y cada mensaje directo. Cada revista. Lo siento, no sigo a la ex de Ryan en Instagram. Realmente intento mantenerme concentrada en nuestros hijos. Pero tú (Kayla Rae Reid Lochte) o como sea que te llames... dejaste a tu hijo de dos años con nosotros cubierto de vómito, sin pantalones, y te fuiste corriendo lo más rápido que pudiste a tu fin de semana de chicas en Miami“, escribió la maestra jardinera, actual pareja del ex deportista.

Eres una NIÑA y estoy harta de tu narrativa falsa. Tus seguidores te adoran y ansían. Tus mentiras son para ellos. Sigue así, niña. ¡Son como plastilina en tus manos! Mientras tanto, yo amaré a tus hijos y a los míos hasta mi último aliento”, manifestó Molly, quien también es madre de Layla, Maggie y Oliver. Este cruce de mensajes evidenció la profundidad de la tensión entre ambas mujeres, con el ex nadador como punto de conexión. La mudanza en conjunto de Lochte y Gillihan fue anunciada en enero con la frase “Hogar, dulce hogar”, e incluyó a los hijos de cada uno, en medio del escándalo.

Un hombre y una mujer sonrientes posan en una playa soleada. El hombre lleva bañador y la mujer un bikini rojo, con palmeras y sombrillas de fondo
Ryan Lochte anunció su relación con Molly Gillihan a principios de julio de 2025

La separación entre Lochte y Reid se hizo pública en junio de 2025. La ex esposa explicó en una extensa publicación que la decisión llegó tras un período de oración y reflexión, describiendo el proceso comodoloroso” y “desafiante”. Insinuó además la existencia de una traición, aunque Lochte negó que hubiese superposición entre su relación con Gillihan y su matrimonio anterior.

El presente de Ryan Lochte contrasta radicalmente con el brillo de su carrera deportiva. Dueño de un total de 12 medallas olímpicas, el ex nadador estadounidense alcanzó la cima durante los años de hegemonía de Michael Phelps. Sin embargo, episodios personales y escándalos fuera de la piscina marcaron el declive de su imagen pública.

Lochte acumuló seis oros, tres platas y tres bronces en cuatro participaciones olímpicas (Credit: Rob Schumacher-USA TODAY Sports)
Lochte acumuló seis oros, tres platas y tres bronces en cuatro participaciones olímpicas (Credit: Rob Schumacher-USA TODAY Sports)

Entre esos hechos, se cuenta la subasta de tres de sus medallas doradas, conquistadas en 2004, 2008 y 2016. Lochte además atravesó un proceso de rehabilitación por adicción al alcohol, y vivió uno de los momentos más difíciles de su vida cuando, tras denunciar un asalto falso en los Juegos Olímpicos de Río 2016, fue desmentido y suspendido por el Comité Olímpico de Estados Unidos durante 10 meses.

El propio Lochte resumió el impacto de aquel episodio con una frase contundente: “Yo estaba en la cima del mundo. Y en un instante, me convertí en la persona más odiada del mundo”. La sanción y el repudio social sellaron el final de su trayectoria olímpica. Más tarde, Lochte reveló que, tras los hechos, cayó en depresión y recurrió nuevamente al alcohol y las drogas, situación que lo llevó a ser expulsado de su hogar familiar y agudizó el distanciamiento con Reid.

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