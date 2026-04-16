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Ricky Martin revolucionó a sus fans previo a su show en Buenos Aires: baile desde el balcón, gritos y muestras de amor

El cantante puertorriqueño se asomó desde su hotel en Retiro y saludó a una multitud de fanáticos que se acercaron con moños celestes y blancos

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El cantante Ricky Martin saluda a una multitud de personas desde un balcón en el barrio de Recoleta. Se le observa sonriente, realizando gestos y movimientos con las manos, mientras una multitud se agrupa en la calle para verlo

Tras su paso por Córdoba y Rosario, Ricky Martin disfruta de su estadía en Buenos Aires. En ese marco, en las primeras horas, el puertorriqueño aprovechó su tiempo libre para visitar el MALBA. Como si fuera poco, el cantante también tuvo tiempo para reencontrarse con sus fans y saludarlos a todos desde el hotel en el que está alojado.

Ante una multitud de fans, los cuales lucían moños celestes y blancos como parte del fandom del puertorriqueño, Martin se asomó desde el balcón de su hotel ubicado en el barrio porteño de Retiro. Luciendo una camisa blanca, la cual llevaba abierta, el cantante comenzó a bailar al ritmo de la música y los gritos de sus fanáticos.

“Salió al balcón, llegó una banda que los clubes de fans contrataron. Ni bien empezaron a tocar salió al balcón. Abrió la ventana y saló. Los fans están contra la reja del hotel y él baila”, informaba la transmisión de América Noticias.

De esta manera, Ricky cuenta las horas para su presentación de este viernes 16 y el sábado 17 en el Campo Argentino de Polo. En la previa, el intérprete de “Vente pa’ ca” realizó una visita cultural al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Allí recorrió la retrospectiva “Cuerpo textil”, dedicada a la artista colombiana Olga de Amaral.

Ricky Martin saludó a sus fans desde su hotel en Buenos Aires
Así fue el emotivo encuentro de Ricky Martin con sus fans porteños en la previa de sus shows (Crédito: RSFOTOS)
Ricky Martin saludó a sus fans desde su hotel en Buenos Aires
Ricky Martin deslumbró a sus fans en Buenos Aires con un show improvisado desde el balcón
Ricky Martin saludó a sus fans desde su hotel en Buenos Aires
Cientos de seguidores se acercaron al hotel en Retiro, donde Ricky Martin los sorprendió con una coreografía y saludos, desatando la locura en las calles de Buenos Aires

El paso del cantante por el museo fue documentado en las redes sociales del MALBA, que difundieron imágenes suyas observando las obras textiles de Amaral. “Felices una vez más de recibir a la gran estrella en nuestro museo”, publicaron desde la cuenta institucional, junto a una fotografía en la que se lo ve contemplando una de las piezas colgantes en un ambiente reservado.

Durante la visita, Ricky Martin eligió un atuendo informal compuesto por camisa blanca y pantalón cargo. Caminó por las salas con actitud serena y se detuvo ante los detalles de cada obra, adoptando el perfil de un visitante interesado más que el de una figura mediática. Quienes lo reconocieron destacaron la naturalidad con la que recorrió el espacio.

Ricky Martin ya había demostrado interés por el arte contemporáneo y la oferta cultural de Buenos Aires en visitas anteriores, sumando recorridos por museos y galerías a sus agendas. Esta visita al MALBA no solo puso en relieve la muestra de Amaral, sino que también subrayó el papel de la ciudad como centro cultural en la región. Entre los comentarios de sus seguidores en redes sociales, se destacaron expresiones de admiración y curiosidad por la exposición.

Ricky Martin saludó a sus fans desde su hotel en Buenos Aires
Ricky Martin saludó a sus fans desde su hotel en Buenos Aires (Crédito: RSFOTOS)
Así fue el recorrido de Ricky Martin por el MALBA: la muestra que le llamó la atención
Así fue el recorrido de Ricky Martin por el MALBA: la muestra que le llamó la atención

Cada regreso del puertorriqueño se vive como un acontecimiento. Esta vez, el artista no solo despertó la euforia de miles de fanáticos por su presentación en el estadio Mario Alberto Kempes, sino también por la faceta más íntima que mostró en las horas previas al recital. Ricky viajó a Córdoba acompañado por sus hijos mellizos, Matteo y Valentino, en una postal que combinó familia, cercanía con sus seguidores y el despliegue escénico de una figura que sigue sosteniendo una conexión única con el público argentino.

La presencia de Matteo y Valentino en esta etapa argentina de la gira volvió a llamar la atención. Los mellizos, que ya tienen 17 años, acompañan a su padre en este tramo del tour sudamericano y se mostraron como parte natural de esa rutina itinerante que comparten desde chicos. Nacidos en 2008 mediante gestación subrogada, crecieron entre viajes, ensayos y escenarios, acompañando a Ricky en distintas partes del mundo.

La imagen de los adolescentes junto al artista volvió a convertirse en tema de conversación entre los fans, no solo por el crecimiento de ambos, sino también por el notable parecido con su padre. Mientras Valentino parece moverse con más soltura en el universo digital y hasta construyó una presencia propia en TikTok, Matteo mantiene un perfil mucho más reservado, lo que despierta aún más curiosidad. En cualquier caso, ambos forman parte del núcleo más cercano del intérprete, que en distintas entrevistas dejó claro que la paternidad ocupa el centro de su vida.

Crédito: RSFOTOS

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