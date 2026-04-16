Cese de hostilidades entre Israel y Líbano: qué establece el acuerdo y cómo se aplicará la tregua

Representantes de Estados Unidos, Israel y Líbano se reúnen en Washington en el marco de las negociaciones diplomáticas sobre el conflicto (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

Israel y Líbano lograron este jueves un cese de hostilidades de diez días, tras intensas negociaciones directas celebradas en Washington bajo la mediación de Estados Unidos.

El entendimiento establece medidas inéditas para reducir la tensión en la frontera norte de Israel, abordar el papel de grupos armados no estatales en territorio libanés y sentar las bases para una negociación de paz integral.

El nuevo escenario incluye compromisos de ambas partes sobre soberanía, desarme y mecanismos de monitoreo internacional, así como la apertura de un canal diplomático permanente para dar seguimiento a los temas pendientes.

A continuación, los puntos clave del acuerdo, según el esquema divulgado por el Departamento de Estado estadounidense, y cómo se desplegarán en el terreno:

Cese de hostilidades de diez días

El acuerdo prevé la implementación de una tregua temporal que comenzará este jueves a las 17:00, hora de Washington. El fuego inicial tiene un plazo de diez días y es presentado como un gesto de buena voluntad por parte de Israel para crear el clima necesario que permita el avance de negociaciones permanentes.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con los embajadores de Israel y Líbano en Washington (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

Posibilidad de extensión de la tregua

Ambas partes dejaron abierta la posibilidad de extender el cese de hostilidades si las negociaciones muestran avances concretos y Líbano logra fortalecer el ejercicio de su soberanía sobre el territorio, en especial en el control de grupos armados no estatales como Hezbollah.

Compromiso con negociaciones directas y reconocimiento mutuo

Israel y Líbano se comprometieron a mantener negociaciones directas de buena fe, con la facilitación de Estados Unidos, con el objetivo de lograr un acuerdo integral y duradero. Ambas partes afirmaron que no están en guerra y buscan sentar las bases para la paz y la seguridad en la frontera común.

Exclusividad de las fuerzas estatales libanesas en la defensa nacional

Uno de los ejes del acuerdo establece que la defensa del país y el control del territorio quedan exclusivamente en manos de las instituciones de seguridad libanesas, entre ellas el Ejército, la Policía Interna, los organismos de inteligencia, la Aduana y la Policía Municipal. El texto deja expresamente fuera de ese esquema a cualquier actor armado no estatal, al señalar que ninguna milicia —incluido Hezbollah— podrá atribuirse funciones de resguardo nacional ni mantener armamento al margen de las autoridades.

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, afirma que el alto el fuego será "el punto de partida" en las negociaciones con Israel

Rol de Líbano en la contención de ataques desde su territorio

A partir del inicio de la tregua, el gobierno del Líbano se compromete, con apoyo internacional, a adoptar medidas efectivas para impedir que Hezbollah y cualquier otro grupo armado no estatal lleven a cabo ataques, operaciones o acciones hostiles contra objetivos israelíes desde suelo libanés. Este compromiso apunta a reducir la capacidad ofensiva de milicias irregulares y a consolidar el monopolio legítimo de la fuerza en manos del Estado libanés.

Derecho de Israel a la autodefensa

El entendimiento reconoce que Israel conserva el derecho a responder con todos los medios necesarios ante ataques inminentes, planeados o en curso, incluso durante la vigencia del cese de hostilidades. No obstante, Israel se compromete a no realizar ofensivas contra objetivos civiles, militares o estatales libaneses por tierra, mar o aire, salvo en caso de defensa propia.

Facilitación de negociaciones y agenda de temas pendientes

Israel y Líbano solicitaron que Estados Unidos continúe como mediador en las negociaciones directas para resolver los asuntos pendientes, incluyendo la delimitación de la frontera internacional y la consolidación de un acuerdo que asegure la estabilidad y la paz a largo plazo. El propósito es concluir un tratado que blinde la seguridad de ambas naciones y garantice la prosperidad regional.

El entendimiento reconoce que Israel conserva el derecho a responder con todos los medios necesarios ante ataques inminentes, planeados o en curso, incluso durante la vigencia del cese de hostilidades

Apoyo internacional y próximos pasos

El Departamento de Estado estadounidense anunció que encabezará los esfuerzos internacionales para respaldar al Líbano en la aplicación de los términos del acuerdo y en el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad.

De acuerdo con la administración Trump, el compromiso simultáneo de ambas partes con los puntos del acuerdo busca crear las condiciones para negociaciones de buena fe y para el establecimiento de una paz estable.

“Tenemos la oportunidad de lograr un acuerdo histórico con Líbano”, afirmó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un mensaje televisado, al tiempo que subrayó que la principal exigencia de Israel sigue siendo que Hezbollah, respaldado por Irán, “debe ser desmantelado”.

Por su parte, el grupo terrorista rechazó cualquier acuerdo que permita la libre circulación de tropas israelíes en territorio libanés y defendió el derecho de Líbano a resistir mientras exista presencia militar extranjera.