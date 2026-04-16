Ciencia

Del trópico al jardín: cómo el gusano martillo transforma el ecosistema y amenaza la biodiversidad

Este exótico animal, que se esconde bajo troncos y piedras, secreta toxinas, fragmenta su cuerpo para reproducirse. Cómo identificarlo

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Gusano cabeza de martillo naranja y negro sobre tierra húmeda con musgo. Su cuerpo alargado serpentea sobre el suelo con pequeñas piedras y restos orgánicos.
El gusano martillo, conocido científicamente como Bipalium, destaca por su cabeza con forma de martillo y comportamiento nocturno único (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, los gusanos martillo han llamado la atención de especialistas y curiosos debido a su aspecto distintivo y a su comportamiento inusual. Estos organismos, conocidos científicamente como planarias terrestres del género Bipalium, poseen una cabeza en forma de martillo que les da su nombre común.

El sitio de divulgación científica HowStuffWorks informa que, aunque suelen medir 20 y 30 centímetros (unos 8 a 12 pulgadas) de largo, algunas especies pueden alcanzar incluso tamaños mayores.

La presencia de estos gusanos ha sido registrada en diversas regiones, y suelen ser reconocidos rápidamente por la forma de su cabeza. Son animales invertebrados que han despertado interés tanto por su biología como por los efectos que pueden tener en los ecosistemas donde se introducen, según el análisis publicado por HowStuffWorks.

Características físicas y comportamiento

Los gusanos martillo presentan un cuerpo largo, delgado y flexible, con tonalidades que van desde el marrón hasta el beige, frecuentemente con rayas o patrones oscuros a lo largo de su superficie. Su rasgo más notorio es la cabeza en forma de martillo, que les permite desplazarse y explorar el entorno con mayor sensibilidad gracias a la abundancia de células sensoriales.

Un gusano plano de cuerpo alargado con franjas longitudinales naranja, negras y crema se mueve sobre un tronco cubierto de musgo verde.
La expansión de los gusanos martillo a nuevos hábitats responde a su alta adaptabilidad y al transporte de plantas y tierra contaminada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tienen comportamiento nocturno y suelen evitar la luz directa. Se desplazan sobre superficies húmedas, dejando a su paso una película viscosa que facilita su movimiento y ayuda a mantener la piel húmeda, aspecto relevante para su supervivencia. La locomoción ocurre mediante contracciones musculares y la secreción de mucosidad.

Hábitats y distribución geográfica

Los gusanos martillo se encuentran en regiones tropicales y subtropicales, aunque algunas especies han logrado expandirse a climas más templados debido a la acción humana. Viven principalmente en suelos húmedos, jardines, invernaderos y debajo de troncos, piedras o basura orgánica. Su capacidad para adaptarse a diferentes ambientes ha facilitado su dispersión en distintas partes del mundo.

El transporte de plantas ornamentales y tierra contaminada ha contribuido a la propagación de estos gusanos fuera de sus áreas nativas, lo que ha generado preocupación en nuevos territorios donde pueden alterar el equilibrio ecológico.

Un gusano naranja brillante con rayas negras se encuentra enroscado sobre una capa de musgo verde, con hojas secas y pequeños fragmentos de tierra.
La dieta del gusano martillo se basa en lombrices de tierra, a las que inmoviliza y digiere externamente usando toxinas paralizantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentación y depredación

La dieta de los gusanos martillo se basa principalmente en otros invertebrados terrestres, en especial las lombrices de tierra. Son depredadores eficaces: localizan a sus presas siguiendo rastros de mucosidad y, una vez localizadas, las inmovilizan mediante la secreción de toxinas paralizantes. Luego, extienden su faringe fuera del cuerpo y digieren externamente a la presa antes de absorber los nutrientes.

Este comportamiento depredador puede debilitar poblaciones de lombrices, que cumplen una función en la aireación y fertilidad del suelo. Por esta razón, la presencia de gusanos martillo en nuevos ambientes puede desencadenar desequilibrios en los ecosistemas.

Reproducción y ciclo de vida

Los gusanos martillo pueden reproducirse tanto sexualmente como de forma asexual. La reproducción asexual se realiza por fragmentación: una parte del cuerpo se separa y, con el tiempo, regenera un organismo completo, lo que permite una rápida expansión de la población. En la reproducción sexual, los individuos intercambian gametos, aunque este método es menos frecuente que la fragmentación.

El ciclo de vida de estos gusanos está marcado por una elevada capacidad de regeneración, característica que los hace difíciles de erradicar. Incluso fragmentos pequeños pueden dar origen a nuevos ejemplares.

Un gusano de rayas anaranjadas, negras y crema descansa sobre un tronco de árbol cubierto de musgo verde y humedad en un bosque.
Los gusanos martillo poseen una notable capacidad de regeneración, siendo capaces de reproducirse asexual y sexualmente por fragmentación o intercambio de gametos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto ecológico y consideraciones para humanos

La introducción de gusanos martillo en ecosistemas ajenos a su lugar de origen puede causar efectos negativos, sobre todo en las poblaciones de lombrices nativas y la salud del suelo. En jardines y áreas agrícolas, la disminución de lombrices afecta la calidad del sustrato y la productividad de las plantas.

Además, aunque los gusanos martillo no representan una amenaza directa para las personas, su manipulación puede ser riesgosa: secretan toxinas que pueden causar irritación en la piel humana, por lo que se recomienda evitar el contacto directo.

HowStuffWorks señala que la gestión de estos animales implica precaución y vigilancia, especialmente en zonas donde la biodiversidad del suelo es vulnerable a especies invasoras.

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