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Callejero Fino le contó a Mario Pergolini el motivo real por el que le pidió casamiento a su novia en el Luna Park

En la visita a Otro día perdido, el músico relató la importancia de Jessica en su vida y recordó la escena romántica ante miles de testigos

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La propuesta de casamiento a su pareja en el Luna Park

El relato de Callejero Fino sobre su paso por el Luna Park no solo revela la magnitud de su sueño cumplido, sino que también expone los matices personales detrás del escenario. “Yo siempre soñé con hacer un Luna Park, por ejemplo. Yo decía: ‘No sé cómo lo voy a hacer, algún día va a llegar’”, recordó el cantante en su charla con Mario Pergolini, en Otro día perdido (El Trece) dejando ver que la concreción de ese objetivo superó cualquier expectativa previa.

La conversación avanzó entre recuerdos y bromas, con el conductor indagando sobre los orígenes de ese anhelo y la coincidencia con el Palacio de los Deportes: “¿Creías que lo ibas a hacer desde el lado de la música o boxeando?”, preguntó Pergolini, a lo que Callejero Fino respondió de inmediato: “Yo creía que lo iba a lograr con la música. No sabía ni en qué momento, ni cuándo, ni cómo”.

Dio's Sorrow riendo, con gafas de sol ovaladas doradas y una sudadera con capucha beige. Tiene tatuajes en cuello y brazos, y varios piercings. Fondo rojo y azul
El artista celebró su triunfo profesional en el mítico estadio porteño y sorprendió al público con una propuesta de casamiento en plena función, mostrando su costado más íntimo

Lejos de planificar cada detalle de su carrera, el artista confesó que ni siquiera tenía claro el género exacto en el que enfocaría su carrera: “Sabía que iba a ser urbano, pero lo del reggaetón salió ahora, hace poquito”, admitió. Esa espontaneidad marcó el rumbo, permitiéndole llegar no solo al Luna Park sino también al Movistar Arena.

Hombre arrodillado frente a mujer en vestido fucsia en un escenario. Luces azules y público borroso al fondo
La propuesta de casamiento a Jessica en el Luna Park

El momento más recordado de aquella noche no fue solo musical. Callejero Fino sorprendió a todos cuando, ante miles de personas, pidió matrimonio a su pareja. Pergolini no dejó pasar la oportunidad de bromear: “El tipo estuvo toda una vida esperando hacer Luna Park y cuando lo consigue, se le declara a la mujer, le pide el casamiento adelante de todos. Pollerudo”.

El artista, entre risas, detalló cómo fue esa escena inesperada: “Le voy a proponer casamiento a Jessica… Y bueno, adelante de ocho mil personas no me puede decir que no”. Pero el trasfondo era más complejo. “Nosotros veníamos de una separación”, confesó. La vida de pareja atravesaba un momento difícil, marcado por el desgaste y los cambios que trajo el éxito: “Vino la música, vino la plata, vino la noche”, repasó, aunque descartó cualquier rumor de infidelidad.

Dos hombres sentados en un set de televisión. Uno viste un chándal beige, gafas de sol y joyas de oro. El otro lleva un traje oscuro y corbata
El cantante alcanzó un nuevo hito profesional y personal con un show inolvidable, uniendo la emoción de la música urbana con un acto romántico ante miles de espectadores

Durante ese período, la convivencia laboral y personal se volvió desafiante en los vaivenes emocionales de la relación. A pesar de las tensiones, Jessica seguía siendo parte fundamental de su equipo: “Ella trabaja conmigo. Se encarga de toda la logística”.

En medio de la vorágine profesional, la pareja compartía la crianza de un hijo que en ese entonces tenía seis años. El episodio de la propuesta fue presenciado también por el pequeño, lo que sumó una carga emotiva al momento.

Las vacaciones de Callejero Fino en Brasil
Las vacaciones de Callejero Fino en Brasil junto a Jessica y su hijo

Para quienes se preguntan qué ocurrió después de aquel acto público, la respuesta es que, pese al “sí” que recibió ante la multitud, la boda todavía no se celebró. El propio Callejero Fino lo reconoció con honestidad: “No nos hemos casado”. Cuatro años después, la pareja sigue en proceso de definir si llegará finalmente al altar.

La historia de Callejero Fino y su paso por el Luna Park va mucho más allá de la música. En la entrevista, quedó en evidencia que su mayor sueño se mezcló con los momentos de mayor vulnerabilidad personal, y que la vida detrás del escenario puede ser tan compleja como cualquier otra.

La anécdota central del show —la propuesta de casamiento pública— fue en realidad un intento de recomponer una relación que atravesaba una crisis. El propio cantante lo resumió sin rodeos: “La realidad es que yo la amo con todo el corazón, no me quería separar. Pero qué sé yo...”.

Primer plano de X, un hombre con corte de pelo rapado, gafas de sol ovaladas, piercings y tatuajes en el cuello y brazos, vistiendo una chaqueta beige con cierre
“La realidad es que yo la amo con todo el corazón, no me quería separar. Pero bueno, nada, qué sé yo”, contó a Mario pergolini

El episodio del anillo, lejos de los brillos y lujos, reflejó una elección improvisada y modesta, a lo que Pergolini retrucó con humor: “Era la rosca de la latita de cerveza, ¿viste?”. Incluso, tiempo después, “se le salió la piedra del anillo”, comentó Callejero Fino entre carcajadas.

A la hora de elegir entre organizar una fiesta de casamiento o terminar el secundario, Callejero Fino respondió: “No, el secundario. Es más barato”. La visión pragmática sobre la boda se mezcló con el humor y el realismo respecto a las expectativas ajenas.

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Callejero FinoMario PergoliniOtro día PerdidoLuna ParkJessicaPedido de Casamiento

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