Ámbar de Benedictis sorprendió a Juana Viale en su cumpleaños: fotos inéditas y un amor incondicional

Juana Viale y su hija Ámbar de Benedictis se preparan juntas luciendo batas blancas y rulos en el cabello, compartiendo un íntimo momento de complicidad (Instagram)

Entre las muestras de afecto que recibió Juana Viale el día de su cumpleaños 44, se destacó el de su hija Ámbar de Benedictis. La joven de 23 años, fruto de su relación con el músico Juan Debenedictis, no es muy amiga de publicar intimidades en sus redes sociales. Sin embargo, en esta oportunidad abrió el álbum de los recuerdos para homenajear a su madre para alegría de sus seguidores.

La modelo subió a su cuenta de Instagram algunas imágenes del pasado y del presente en el que se la ve con la conductora en diferentes momentos de su vida. El texto, breve y directo, apela a la emoción y destaca tanto la incondicionalidad en el vínculo como un elogio sin disimulo: “Feliz día, rojo o azul, da igual; solo te deseo feliz, tanto como todo lo que recuerdo”.

Ámbar de Benedictis y Juana Viale juntas en un evento y a pura complicidad

"Rojo o azul da igual", escribió Ámbar para dar cuenta de la incondicionalidad con su madre

Las imágenes publicadas por Ámbar de Benedictis muestran diferentes momentos junto a su madre. En sus primeros meses de vida, con una sonrisa plena y radiante, pasando por momentos de complicidad y de entrecasa con ruleros hasta un despliegue de elegancia propia de dos mujeres acostumbradas a marcar tendencia.

Entre los saludos a Juana se sumó el de Mirtha Legrand, quien expresó con una foto en sus redes sociales: “Sos un orgullo para mí, que sea un año maravilloso. Con amor, tu abuela”. Nacho Viale, hermano y productor de su ciclo de televisión, la homenajeó con un corazón. Una manera de estar juntos a pesar de la distancia.

Juana Viale de entrecasa: un desconocido retrato de una de las figuras del espectáculo nacional

El posteo de Ámbar de Benedictis para su madre Juana Viale con una foto retro

Las postales difundidas por Ámbar de Benedictis y los saludos de sus familiares se hicieron eco en redes sociales, donde seguidores de Juana Viale pudieron espiar la relación cercana entre los miembros de la familia. Las imágenes, que recorren distintas etapas de la vida de madre e hija, formaron parte del homenaje público.

El día que las cuatro generaciones coparon la pantalla

A finales de 2020, la televisión argentina vivió una jornada singular cuando Mirtha Legrand, Marcela Tinayre, Juana Viale y Ámbar de Benedictis compartieron el mismo estudio. La imagen de las cuatro generaciones juntas se volvió un hito, tanto para la familia como para el público, que presenció de cerca la dinámica única entre estas mujeres.

Juana Viale, Ámbar de Benedictis, Mirtha Legrand y Marcela Tinayre: captura de un hecho histórico

La participación de Ámbar fue resultado de una gestión cuidadosa por parte de la producción del programa. Se planificó como una sorpresa para el cierre de la temporada, y el equipo mantuvo en secreto la invitación para lograr un impacto genuino. El hermetismo fue tal que ni Juana Viale, conductora en ese ciclo, sabía hasta último momento que su hija aparecería en el estudio. El ingreso de la menor del clan estuvo acompañado de un ramo de flores y un llamado telefónico previo que emocionó tanto a la familia como a los televidentes.

“Esto es histórico para mí, tener a mi hija, mi nieta y mi bisnieta acá. No sé si habrá otro programa en la televisión argentina donde haya cuatro generaciones juntas”, expresó Mirtha Legrand, matriarca indiscutible de la pantalla chica. Marcela Tinayre, visiblemente emocionada, le dijo a su madre: “Mamá, lo que lograste hoy es increíble. Nos uniste a todas”. Juana, sorprendida por la presencia de su hija, agradeció: “Abu, gracias por abrirnos la puerta a todas. Es un momento que no voy a olvidar”.

La aparición de Ámbar, quien suele mantener un bajo perfil mediático, generó sorpresa y ternura. Frente a las cámaras, dijo: “Estoy muy contenta de estar acá. Es raro, pero lindo. Gracias por invitarme y por hacerme parte”. El programa se transformó en una postal familiar en vivo, con risas, recuerdos y anécdotas que cruzaron generaciones. La complicidad entre las cuatro quedó reflejada en gestos y miradas. Sobre el final, Mirtha resumió: “Esto es la familia. Esto es amor. Y esto, para mí, es felicidad”.