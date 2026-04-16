El universo literario de El diablo viste a la moda: los secretos que esconden los libros y no se verán en el cine

La secuela, que traerá de vuelta a Meryl Streep y Anne Hathaway en sus protagónicos, llegará a los cines de América Latina el próximo 30 de abril (20th Century Studios LA)

La inminente llegada de la segunda película de El diablo viste a la moda a fines de abril vuelve a instalar en la agenda cultural el universo literario creado por Lauren Weisberger.

El estreno, que promete reunir nuevamente a los personajes —Miranda Priestly, Andy Sachs y Emily Charlton— que definieron una era en la industria de la moda, reactiva el interés por la trilogía original y pone en contraste las diferencias entre la narrativa de los libros y la versión adaptada por Hollywood.

La trilogía literaria de Lauren Weisberger ofrece una visión más profunda y realista del mundo de la moda que la adaptación cinematográfica de El diablo viste a la moda - (Stefano Book)

Mientras la saga literaria profundiza en las transformaciones personales, los dilemas éticos y el costo real del éxito, la nueva producción cinematográfica invita a revisar el origen y la evolución de una historia que trascendió el fenómeno editorial para convertirse en un ícono cultural global.

El origen literario y la saga completa

Antes del éxito de la película, existió un libro que expuso el detrás de escena del mundo de la moda. El diablo viste a la moda (2003), publicado por Lauren Weisberger, surgió de su experiencia personal como asistente en la revista Vogue, bajo la dirección de Anna Wintour. La autora, recién graduada, ingresó a un entorno que describió como una locura constante, dominado por la presión y la competencia interna.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci posan elegantemente en el póster oficial de "El Diablo Viste a la Moda 2", anticipando el regreso de la icónica historia de la moda. (20th century fox)

El primer libro, El diablo viste a la moda, explora la alta costura, los juegos de poder y el precio de la ambición en un ambiente donde la exigencia marca cada paso. La protagonista, Andy Sachs, enfrenta a una jefa implacable y a un entorno que desafía sus propios límites éticos y personales.

El fenómeno se expandió con La venganza viste a la moda diez años después. En esta segunda entrega, Andy intenta dejar atrás el pasado, pero el mundo de Miranda Priestly regresa de forma inesperada.

En la mañana de su boda, una carta devastadora la enfrenta a la posibilidad de que todo en su vida —incluso su carrera y su matrimonio— no es lo que parece. La novela profundiza en el costo emocional de ascender en una industria despiadada.

El próximo estreno de la segunda película reactiva el interés en los personajes emblemáticos Miranda Priestly, Andy Sachs y Emily Charlton dentro de la saga original - (Captura de tráiler oficial)

Luego de cinco años, la trilogía se completa con El diablo regresa. El foco recae sobre Emily Charlton, quien se traslada a Greenwich, Connecticut, y debe navegar un nuevo escenario de poder, alianzas inesperadas y competencia feroz en la era digital. El juego de influencias y traiciones alcanza una nueva dimensión, mostrando la evolución de los personajes más allá de la redacción de Runway.

Diferencias entre los libros y las películas

La primera adaptación cinematográfica, dirigida por David Frankel en 2006 y protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, tomó la esencia del relato, pero ajustó personajes, vínculos y conflictos para el ritmo del cine.

La película destacó por su impacto visual y por la construcción de Miranda Priestly como un ícono del poder empresarial, logrando recaudar más de 326 millones de dólares a nivel mundial, de acuerdo con Elle.

Las novelas abordan temas como dilemas éticos, transformaciones personales y el costo emocional y profesional del éxito en la industria de la moda - (20th century fox)

Sin embargo, la versión fílmica dejó fuera matices centrales de la saga literaria. En los libros, Andy Sachs atraviesa una transformación más profunda, cuyas decisiones afectan su identidad y su visión del trabajo.

Emily Charlton gana protagonismo y desarrolla una ambición propia, mientras que Miranda muestra aristas psicológicas y emocionales que la película apenas insinúa. Las novelas, con más de 1.200 páginas entre las tres, abordan el lado incómodo y realista de la industria editorial, exponiendo presiones, relaciones con marcas y la exigencia de mantenerse vigente.

La saga literaria también destaca por sus diálogos mordaces, el ingenio de las protagonistas y el retrato de un mundo donde el éxito profesional puede tener un alto costo personal. La experiencia real de Weisberger —quien reconoció el impacto inesperado de su obra, incluso en su entorno profesional— otorga a la historia una autenticidad que trasciende la ficción.

La película de 2006 modificó personajes y conflictos, priorizando el impacto visual y la construcción de Miranda Priestly como ícono del poder, pero sacrificando matices de la historia original

Por qué leer la trilogía antes de la secuela

El próximo estreno de la segunda película no sigue de manera directa la línea argumental de los libros, sino que construye su propia narrativa.

Conocer la saga literaria permite acceder a una versión más completa y humana de la historia, donde los dilemas de poder, ética y deseo de pertenencia se exploran a fondo. Leer los libros antes del estreno ofrece la posibilidad de descubrir tensiones, decisiones y consecuencias que enriquecen la visión de los personajes y el universo de El diablo viste a la moda.

A dos décadas de la publicación original, la trilogía de Lauren Weisberger mantiene vigentes las preguntas sobre los límites de la ambición y el precio de ascender en un mundo competitivo. Su regreso editorial y el inminente estreno de la nueva película invitan a sumergirse en una historia que, más allá de la pantalla, sigue marcando el pulso de los debates sobre poder, estilo y autenticidad.