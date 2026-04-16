Una leyenda del fútbol reveló la reacción que tuvo Cristiano Ronaldo cuando eligió a Messi como el mejor jugador de la historia

El histórico jugador inglés eligió a Messi como el mejor de la historia

La pelea entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo superó el mundo del fútbol. Mientras cada una de las estrellas siguen siendo protagonistas en el epílogo de sus gloriosas carreras, el debate por quién es el jugador más destacado entre ambos se mantiene. Y en las últimas horas, apareció una leyenda para revelar un detalle que tiene que ver con su elección por el astro rosarino en lugar de la figura lusa.

La leyenda del fútbol inglés Gary Lineker aseguró que Cristiano dejó de seguirlo en la red social Instagram luego de que afirmara públicamente que eligió a Messi como el futbolista más destacado de la historia. Durante una reciente edición del podcast The Rest Is Football, quien supo coronarse como goleador del Mundial 86 mencionó que el distanciamiento en las redes se produjo simplemente por manifestar su honestida en torno a la comparación entre ambos deportistas.

La rivalidad entre Ronaldo y Messi se consolidó durante casi 20 años, en particular desde sus enfrentamientos directos vistiendo las camisetas de Real Madrid y Barcelona. En este período, el número 10 de la selección argentina logró ocho Balones de Oro, mientras que Ronaldo suma tres menos (cinco). El delantero portugués supera al argentino en cantidad de goles oficiales, con 963 anotaciones, frente a las 903 del jugador del Inter Miami.

“No le caigo muy bien a Cristiano Ronaldo. No fue por algo que dije de él, salvo que fui honesto y creo que, en conjunto, Messi es mejor futbolista. Me dejó de seguir en Instagram. Superaré esto”, expresó durante el programa. Sus compañeros en el programa, otros dos ex jugadores como Alan Shearer y Micah Richards, se rieron frente a la confesión, y Lineker terminó el segmento con sentido del humor: “Siempre me gustará. Lo he conocido muchas veces. Sé que está molesto conmigo, pero está bien. Y, dicho esto... Cristiano, por favor, llámame. Seamos amigos de nuevo”, relató.

Hay que recordar que Lineker es un confeso fanático de Messi. La postura de la ex figura de la selección de Inglaterra no se limita a simples elogios. El ex delantero de 65 años fue más allá durante una nota cuando confeccionó su lista de los cuatro futbolistas más grandes de todos los tiempos y dejó fuera a Cristiano Ronaldo en favor de otro Ronaldo, el brasileño.

Cristiano Ronaldo y Messi

“Messi es mi futbolista favorito de todos los tiempos, simplemente porque, en mi opinión, es el mejor de la historia. Incluso comparado con verdaderos grandes como Cruyff, Zidane o Ronaldo, Messi está claramente por encima”, explicó Lineker. En su lista definitiva incluyó a Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi y Ronaldo “El Fenómeno” Nazário.

Sobre este último, Lineker señaló que, a pesar de los graves problemas de lesiones que redujeron su tiempo en la élite, sus logros alcanzan una dimensión histórica: “Sin sus lesiones, Ronaldo habría estado aún más en esa conversación. Aún así, hizo cosas increíbles y era un futbolista que transmitía alegría. Tras tres años y medio fuera de los campos, regresó y ganó la Bota de Oro en el Mundial. ¿De verdad?”.

Los halagos de la estrella surgida en el Leicester City del fútbol inglés y que tuvo un gran paso por el Barcelona, para con Messi y también el propio Maradona son conocidos con el paso del tiempo. “Para mí, Messi es el mejor jugador que he tenido el placer de ver. Me ha dado una inmensa alegría durante dos décadas. Y simplemente hace cosas que los mortales comunes no pueden hacer”, expresó Lineker en un segmento llamado ‘Box to box’ del portal Goal en 2023, tras la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Además, De inmediato, no dudó en poner a La Pulga y a Maradona por encima del resto: “Yo jugué al nivel más alto en el fútbol y obviamente jugué con un montón de grandes jugadores como Cruyff, Zidane, Platini, por estos días los dos Ronaldo, Ronaldinho, podría seguir por siempre. Pero por encima de ellos hay otros dos grandes jugadores, y los dos son argentinos, los dos pequeñitos, zurdos: uno obviamente es Diego Maradona y el otro Lionel Messi. Es simplemente un placer verlo. Veo cada partido que juega. Incluso en sus días tranquilos, hará tres o cuatro cosas que no creo que hubiera hecho una vez en toda mi carrera.”

Para concluir, destacó cómo la actuación de Messi en la última Copa del Mundo fue para él trascendental en su elección. Lineker dijo que la final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 entre Argentina y Francia fue “completamente una locura” y que la consagración de la Albiceleste certificó el estatus de Leo Messi como “el mejor de todos los tiempos”, ya que “le puso fin a todas las discusiones”.