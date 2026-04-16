Estados Unidos

Riesgo de tornados y granizo gigante mantiene en alerta a más de 50 millones de pers en Estados Unidos

Un amplio sistema meteorológico se desplaza sobre el centro del país con condiciones inestables que podrían generar fenómenos severos durante las próximas horas, según autoridades climáticas

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Amplia vista de una llanura con pasto y postes de electricidad. Cielo oscuro con nubes de tormenta. Lluvia visible en la distancia, rayos de luz solar.
El centro de Estados Unidos enfrenta una amenaza de tormentas severas, con pronóstico de tornados intensos y granizo de gran tamaño, según el Servicio Nacional de Meteorología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una extensa franja del centro de Estados Unidos enfrenta desde este viernes una amenaza de tormentas graves, con riesgo de tornados intensos y granizo de gran tamaño, según pronósticos del National Weather Service (el Servicio Nacional de Meteorología, NWS) y el Storm Prediction Center (el Centro de Predicción de Tormentas, SPC). El fenómeno afecta a más de 50 millones de habitantes en estados del Medio Oeste y las Llanuras, desde Texas hasta Wisconsin, en un contexto de repetidos episodios de clima extremo durante la última semana.

De acuerdo con información oficial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y reportes meteorológicos del canal meteorológico Fox Weather, el sistema comenzó a desarrollarse a partir de la tarde del viernes y se espera que continúe durante el fin de semana. Las autoridades anticipan superceldas capaces de generar tornados clasificados como EF-2 o superiores y granizo con diámetros de hasta 7,5 centímetros (3 pulgadas). La advertencia se extiende a un corredor de aproximadamente 1.600 kilómetros, abarcando ciudades como Kansas City, Oklahoma City y La Crosse.

Según registros de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la región ya sufrió en días recientes múltiples inundaciones, daños por vientos y tornados. Las autoridades locales y federales han emitido alertas para prevenir nuevos incidentes y mitigar el impacto, en especial en comunidades rurales y zonas urbanas vulnerables.

¿Qué áreas presentan mayor riesgo ante las tormentas graves en Estados Unidos?

El Storm Prediction Center (el Centro de Predicción de Tormentas, SPC) ha emitido un nivel de riesgo 3 de 5 para tormentas graves a lo largo de un corredor que incluye el norte de Oklahoma, Kansas, Misuri y Wisconsin. Este rango implica la posibilidad de varios fenómenos graves, entre ellos tornados, granizo de gran tamaño y ráfagas de viento dañinas, según el pronóstico oficial publicado por el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

El canal meteorológico Fox Weather informó que la amenaza abarca tanto áreas rurales como ciudades densamente pobladas, y que los riesgos principales se concentrarán durante la tarde y la noche del viernes. La evolución de las condiciones meteorológicas dependerá de la interacción entre una masa de aire seco en el oeste y aire húmedo procedente del Golfo de México, creando un entorno favorable para el desarrollo de superceldas.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) detalló que las áreas bajo mayor vigilancia incluyen Kansas City, La Crosse, Oklahoma City y varios condados de Texas y Wisconsin. Las autoridades recomiendan que la población permanezca atenta a los avisos y actualizaciones, ya que los modelos meteorológicos pueden ajustarse con el avance del sistema.

Vista aérea de una autopista de varias vías con tráfico denso bajo un cielo oscuro y nublado, en contraste con el horizonte claro sobre Grandes Llanuras.
El fenómeno climático abarca más de 50 millones de habitantes en el Medio Oeste y las Llanuras, desde Texas hasta Wisconsin, con alertas activas en grandes ciudades y áreas rurales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los principales riesgos: tornados, granizo y vientos?

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) advirtió sobre la posibilidad de tornados fuertes, algunos clasificados como EF-2 o superiores, capaces de provocar daños estructurales. Según el reporte del canal meteorológico Fox Weather, el fenómeno podría dejar escombros en áreas residenciales y agrícolas.

El granizo de gran tamaño representa un peligro para vehículos, techos y cultivos. De acuerdo con el Centro de Predicción de Tormentas (SPC), se anticipan piedras de más de 7 centímetros de diámetro, un tamaño que puede causar afectaciones materiales. Además, las ráfagas de viento podrían superar más de 100 km/h, especialmente cuando las tormentas evolucionen a líneas convectivas conocidas como squall lines.

En relación a las lluvias, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) subrayó el riesgo de inundaciones repentinas, en especial en zonas que ya registraron acumulaciones significativas durante la semana. Las autoridades locales han puesto en marcha operativos de emergencia en áreas propensas a desbordamientos y anegamientos.

¿Por qué la advertencia meteorológica de NOAA y NWS es relevante para la seguridad pública?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) centralizan la información meteorológica oficial en Estados Unidos y coordinan la emisión de alertas y avisos para la población. El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) es la entidad responsable de monitorear fenómenos graves y emitir los niveles de riesgo que guían la preparación de autoridades y residentes.

De acuerdo con los comunicados oficiales, la emisión de una advertencia de nivel 3 de 5 implica que existe una alta probabilidad de que ocurran eventos graves, aunque la ubicación y la intensidad exacta pueden variar en función de la evolución atmosférica. El NOAA subrayó la importancia de seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia, revisar los planes de contingencia y contar con refugios seguros.

Según el pronóstico extendido, el sistema persistirá durante el fin de semana, desplazándose hacia el este y modificando los riesgos principales, que pasarán de tornados y granizo a vientos intensos y precipitaciones.

Pequeñas bolas de granizo impactan y cubren una calle residencial mojada con árboles y casas a los lados bajo un cielo de tormenta oscuro.
Las autoridades meteorológicas han emitido advertencias para superceldas capaces de generar tornados EF-2 o superiores y granizo de hasta 7,5 centímetros de diámetro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo evolucionará el sistema de tormentas y qué pronóstico hay para los próximos días?

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) informó que, tras el impacto inicial en el centro del país, el sistema avanzará hacia el Valle de Ohio y la región de los Grandes Lagos durante el sábado. En esta etapa, el riesgo de tornados disminuirá, pero se mantendrá la amenaza de vientos fuertes y lluvias intensas.

Para el sábado, el Centro de Predicción de Tormentas (SPC) estableció un nivel de riesgo 2 de 5 en áreas como Cleveland (Ohio), el norte de Kentucky, el oeste de Virginia Occidental y partes de Pensilvania. Las autoridades señalaron que el peligro principal serán los vientos y las lluvias, aunque algunas tormentas podrían mantener potencial grave al llegar al noreste.

La evolución del sistema dependerá de factores como la temperatura, la humedad y la interacción con frentes fríos y cálidos. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) recomendó seguir las actualizaciones frecuentes, ya que los modelos de predicción pueden ajustarse en función de la dinámica atmosférica.

¿Qué antecedentes recientes hay sobre clima grave en la región?

En los días previos, el centro y norte de Estados Unidos registraron numerosos eventos de clima grave. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el canal meteorológico Fox Weather, se reportaron tornados y lluvias torrenciales en Iowa, Kansas y Wisconsin, con daños materiales y cortes de energía.

El martes 15 de abril, un tornado destruyó una vivienda en Union Center, Wisconsin, según reportes del canal meteorológico Fox Weather. Además, localidades del sur de Texas y el este de Kansas experimentaron inundaciones y rescates por parte de equipos de emergencia, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

La recurrencia de estos fenómenos durante la primavera responde a la dinámica habitual de los sistemas atmosféricos en la región. No obstante, la intensidad y la frecuencia han motivado la adopción de medidas preventivas por parte de organismos locales y federales, según la información del NOAA.

Vista de personas caminando por una acera en una calle urbana con edificios; árboles agitados por el viento y hojas volando bajo un cielo oscuro y nublado.
En días previos, las regiones afectadas ya sufrieron inundaciones, daños estructurales y cortes de energía por el impacto de lluvias torrenciales y tornados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomiendan las autoridades ante el riesgo de tormentas graves?

Las agencias meteorológicas han emitido una serie de recomendaciones. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) aconsejaron a la población disponer de refugios seguros, mantenerse informados a través de canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios durante el desarrollo de las tormentas.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) sugirió revisar los planes de emergencia familiar, contar con linternas, radios con pilas y suministros básicos. La oficina regional del NWS en Kansas City advirtió: “La preparación y la vigilancia pueden marcar la diferencia ante eventos meteorológicos graves”.

Los servicios de emergencia reforzaron la presencia de equipos de respuesta rápida en los condados con mayor riesgo. Según reportes del canal meteorológico Fox Weather, las agencias estatales coordinan acciones para prevenir incidentes mayores y asistir a la población vulnerable, especialmente en áreas rurales alejadas de los grandes centros urbanos.

¿Cómo afecta la situación a la población y qué esperar en los próximos días?

El riesgo de tormentas graves afecta la seguridad de millones de personas, la infraestructura eléctrica, los cultivos agrícolas y las redes de transporte. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el monitoreo constante y la adopción de medidas preventivas serán esenciales para reducir los daños y proteger a la población.

En las próximas jornadas, los pronósticos anticipan que el sistema perderá fuerza al avanzar hacia el este, aunque algunos episodios de clima adverso podrían persistir en el noreste del país. Las autoridades meteorológicas actualizarán las alertas conforme evolucionen las condiciones atmosféricas.

¿Qué hacer si su zona está bajo alerta de tormentas graves?

  • Mantenerse atento a los avisos del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).
  • Preparar un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linternas, pilas y radio.
  • Identificar el refugio más cercano o la habitación más segura de la vivienda.
  • Evitar circular durante el desarrollo de las tormentas.
  • Seguir las instrucciones de las autoridades locales y los servicios de emergencia.

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