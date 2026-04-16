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Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos de final en Múnich con una actuación contundente

El mejor tenista argentino del año arrolló al neerlandés Botic van de Zandschulp por 6-3 y 6-0 y dio otro paso en el ATP 500 alemán

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Francisco Cerúndolo sostiene la ilusión argentina en el ATP 500 de Múnich: con otra actuación contundente, logró el pasaje a cuartos de final al vencer al neerlandés Botic van de Zandschulp por 6-3 y 6-0.

El tenista número 1 del país ratificó que es uno de los favoritos del certamen. En busca de las semifinales, su rival saldrá del cruce entre el alemán Alexander Zverev, 3° del mundo, y el canadiense Gabriel Diallo (37°).

Fue todo de Fran, que resolvió en apenas 1 hora y 4 minutos un partido que, en los papeles, podía tener márgenes más reducidos entre sus protagonistas. Cerúndolo, 19° del ranking ATP, mostró autoridad desde el fondo de la cancha y desarticuló por completo el juego de su rival.

Los primeros pasajes del encuentro fueron parejos. El argentino quebró en el tercer juego, pero Van de Zandschulp (49°) se repuso enseguida y recuperó el break en el game siguiente. En el quinto, Cerúndolo volvió a presionar sobre el servicio de su rival, pasó nuevamente al frente en el marcador y, desde entonces, se transformó en dominador absoluto de las acciones.

Si bien el neerlandés intentó sostenerse en el partido, nunca consiguió incomodar de manera sostenida al argentino, que con un nuevo quiebre en el noveno juego se llevó el primer set por 6-3.

En el segundo parcial, la diferencia fue más amplia: Cerúndolo elevó su nivel, presionó con mayor agresividad en la devolución y encadenó una seguidilla de games que terminaron por quebrar la resistencia de su rival. El 6-0 final fue el retrato de un dominio total.

Francisco Cerúndolo busca llegar lejos en Múnich (Fuente: REUTERS/Michaela Stache)
Francisco Cerúndolo busca llegar lejos en Múnich (Fuente: REUTERS/Michaela Stache)

Una derecha cruzada ancha de Van de Zandschulp fue la escena final del partido y, a su vez, la síntesis de una de las mayores diferencias: el neerlandés cometió 32 errores no forzados contra apenas 10 del argentino. Cerúndolo, además, logró el 70% de los puntos con el primer saque y el 65% con el segundo, frente a al 48% y 35% -respectivamente- de su rival en ese rubro.

El argentino venía de superar sin inconvenientes al indio Sumit Nagal (292°) por 6-2 y 6-2 en su estreno. Y este jueves confirmó que es uno de los favoritos a llegar lejos en este torneo. El año pasado, Cerúndolo alcanzó las semifinales, instancia en la que cayó frente al estadounidense Ben Shelton, hoy 6° del mundo.

Fran busca consolidarse dentro del Top 20 y dar un salto de calidad que lo acerque a los mejores del planeta. Para ello deberá defender con éxito la abultada cosecha -más de 800 puntos- lograda en 2025 en la gira de polvo de ladrillo que desemboca en Roland Garros, segundo Grand Slam del año.

Su presente se enmarca en un gran momento colectivo del tenis argentino, que tiene a 10 jugadores en el Top 100. En ese escenario, el porteño aparece como el principal referente de la actual generación.

El ATP 500 de Múnich reparte 2.561.110 euros en premios y tiene a Sascha Zverev como principal favorito. Cerúndolo es el único tenista nacional presente en el certamen.

Francisco Cerúndolo saluda a Botic van de Zandschulp luego del partido (Fuente: REUTERS/Michaela Stache)
Francisco Cerúndolo saluda a Botic van de Zandschulp luego del partido (Fuente: REUTERS/Michaela Stache)

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