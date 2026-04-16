Tensión entre Grecia Colmenares y Yanina Zilli en Gran Hermano por una polémica frase sobre Andrea del Boca

La actriz lanzó una filosa frase contra la exvedette en lo que parecería ser una declaración de guerra (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La tranquilidad inicial de Gran Hermano: Generación Dorada se vio alterada por un fuerte cruce entre Grecia Colmenares y Yanina Zilli a propósito de un comentario relacionado con Andrea del Boca. La actriz venezolana, conocida por su perfil espiritual, mostró rápidamente que no deja pasar por alto los gestos y palabras de sus compañeros dentro de la casa, sobre todo cuando siente que se vulneran ciertos límites.

Durante una confesión a solas frente a las cámaras, Grecia relató el episodio que la incomodó profundamente. Según su testimonio, Yanina Zilli hizo referencia a la condición de “estrella” de las participantes, sugiriendo una diferencia de “estatus” entre ella y Andrea del Boca. “Dijo algo de ‘estrella’. Como si mi compañera de trabajo, Andrea del Boca, no fuera una persona famosa como yo. Puso un estatus de ella menos y yo más. No me gustó nada, me pareció una falta de respeto”, afirmó, visiblemente molesta.

La actriz no dudó en plantear sus reparos de forma directa, dejando sentada su postura ante este tipo de actitudes. La incomodidad se tradujo en una advertencia: “Ahorita los estoy observando”. El episodio no solo marcó un quiebre en la convivencia, sino que dejó claro que Grecia rechaza cualquier intento de jerarquización entre colegas, especialmente cuando se trata de figuras con trayectorias reconocidas en el ámbito artístico.

La tensión surgida entre ambas participantes revela la sensibilidad de las dinámicas internas en el reality. La actriz, a pesar de presentarse con una actitud cálida y serena, demostró que no está dispuesta a tolerar comentarios que considere despectivos, y se lo explicò a su pùblico frente al espejo: “Si ustedes me ven que le contesté a alguien muy mal, es porque viene de largo, porque han pasado varias cosas, no solamente conmigo, sino con otras personas”. El mensaje es claro: la convivencia será observada detenidamente y cualquier conducta que le resulte insincera o irrespetuosa será señalada.

La emociòn de Grecia Colmenares al momento de dejar el estudio de TV para ingresar a la casa (Prensa Telefe)

El cruce con Yanina Zilli no fue el único tema abordado por la venezolana durante su balance de los primeros días en la casa. En su charla a solas con la cámara, Grecia hizo referencia a la manera en que está viviendo la experiencia, al destacar que, aunque ingresó con una disposición espiritual, no se le escapa ningún detalle del día a día entre los participantes. Su relato mostró a una actriz atenta tanto a lo que se dice como a lo que se omite en la convivencia.

La actriz expresó que está “muy pendiente” de los comportamientos de sus compañeros, especialmente de aquellos que no considera sinceros. En su balance inicial, dejó en claro que la armonía es un objetivo, pero no a cualquier precio. El episodio con Yanina Zilli, según su perspectiva, fue una señal de alerta sobre la posibilidad de que surjan más situaciones similares en el futuro.

Aunque Grecia ingresó con la intención de irradiar calma y empatía, el contexto de competencia y exposición permanente pone a prueba su tolerancia frente a los comentarios y actitudes de los demás. Su análisis temprano sobre el funcionamiento de la casa demuestra una mirada crítica y una postura activa frente a los desafíos de la convivencia.

En relación con su estrategia dentro del juego, fue categórica. Declaró que no se dejará arrastrar por los bandos que ya comienzan a formarse entre los participantes. Su enfoque consiste en analizar las situaciones caso por caso y valorar a las personas por su comportamiento con los demás.

La actriz de telenovelas como Más allá del horizonte, Manuela y Topacio ingresó a la casa en el lugar que dejó Andrea del Boca en la competencia. El video

“Yo voy por situaciones, por ver a la persona y su comportamiento con los demás”, explicó la actriz, marcando distancia respecto a quienes buscan refugio en alianzas desde los primeros días. Esta decisión refleja su deseo de mantener la independencia y evitar quedar atrapada en lógicas de grupo que puedan condicionar su experiencia en el reality.

El método elegido por Grecia pone a prueba su capacidad de adaptación y su voluntad de sostener principios personales en un entorno donde las presiones grupales suelen ser determinantes. El rechazo a la formación de bandos y la apuesta por el análisis individual de cada situación la diferencian dentro de la dinámica del programa.

Además de abordar las tensiones y su estrategia de juego, Grecia Colmenares aprovechó el espacio para dirigirse a sus seguidores. Explicó el motivo de su reciente ausencia en redes sociales antes de ingresar al reality, pidiendo comprensión a quienes se preguntaban por su repentino silencio.

“Discúlpenme que no dije nada, pero hay que saber guardar los secretos”, comentó entre risas, mostrando que la reserva formaba parte de las condiciones del programa. La actriz reafirmó su alegría por reencontrarse con el público argentino y dejó en claro que su participación en Gran Hermano representa una oportunidad para reconectar con el afecto de sus admiradores. El contacto con su audiencia sigue siendo prioritario para la intèrprete, quien se muestra agradecida por el apoyo recibido y por la posibilidad de vivir esta nueva etapa en la Argentina.