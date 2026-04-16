Cultura

Albert Camus, escritor francés: “La estupidez insiste siempre”

Este prolífico autor, que murió en un accidente automovilístico a los 44 años, dejó grandes obras. Una de ellas es “La peste”, una novela publicada en 1947 donde critica el egoísmo y apuesta por una filosofía de la solidaridad

Guardar
Albert Camus, filósofo francés: “La estupidez insiste siempre”
Albert Camus, filósofo francés: “La estupidez insiste siempre”

La edad de Cristo. Albert Camus tenía 33 años cuando publicó La peste. En junio de 1947 la novela apareció en las grandes librerías de Francia y se volvió un éxito. Comenzó a escribirla en el año cuarenta, durante la ocupación alemana. Por eso la peste que narra en el libro funciona como una alegoría del nazismo y de los regímenes totalitarios. Las ratas que traen la enfermedad simbolizan el avance del fascismo, mientras que los personajes que luchan contra ella representan a la Resistencia Francesa.

Durante la guerra, quedó separado de su esposa: ella en Argelia, él en la Francia continental, atrapado, tras la ocupación total en 1942. Este sentimiento de aislamiento y exilio impregna la atmósfera de confinamiento de la ciudad de Orán en la novela. Por entonces padecía de tuberculosis, lo que lo obligó a abandonar su anhelo de ser futbolista profesional. Esta experiencia directa con la enfermedad y la cercanía de la muerte alimentó su reflexión sobre la fragilidad humana y el absurdo.

La peste tiene frases inquietantes. Como esta: “La estupidez insiste siempre”. Aparece en la primera parte, cuando la ciudad de Orán ve las primeras señales de la enfermedad (ratas muertas por todas partes), pero los ciudadanos y las autoridades se niegan a aceptar lo que está pasando. “La plaga no está hecha a la medida del hombre, por lo tanto decimos que la plaga es irreal”, comienza el párrafo. Y concluye: “La estupidez insiste siempre, uno se daría cuenta de ello si no pensara siempre en sí mismo”.

Albert Camus - La Peste
“La peste”, una novela publicada en 1947 donde critica el egoísmo y apuesta por una filosofía de la solidaridad

Para Camus, la “estupidez” no es la falta de inteligencia académica, sino la falta de lucidez y la arrogancia. Hay que leer esta novela como una transición filosófica de su autor. La peste marca un cambio en su pensamiento, pasando del individualismo del “absurdo” (lo que prima en El extranjero, su primera novela, publicada cinco años antes) hacia una filosofía de la solidaridad y la rebelión colectiva frente al sufrimiento injustificado. En este sentido, La peste es un libro más político y social.

De este modo, Camus plantea que la estupidez es la tendencia humana a creer que el mundo es racional y que estamos a salvo de la tragedia solo porque somos “civilizados”. también alude al egoísmo: como dice el final de la cita, no vemos la estupidez porque “pensamos siempre en nosotros mismos”. Estamos tan atrapados en nuestras pequeñas rutinas que ignoramos las señales de peligro en el horizonte. Así es que Camus nos está dando un baño de realidad para que demos por sentada la paz, la salud ni la libertad.

Quién fue Albert Camus

Albert Camus (1913-1960) fue un novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo francés, nacido en Argelia. Es uno de los autores más influyentes del siglo XX y recibió el Premio Nobel de Literatura en 1957 a la temprana edad de 44 años. Se lo conoce como el “filósofo del absurdo”. Esto se debe a que su idea central es que el ser humano busca desesperadamente un significado o propósito en la vida, pero el universo es frío, mudo y no ofrece ninguna respuesta. Ese choque contra el silencio del mundo le llama absurdo.

Este prolífico autor que murió en un accidente automovilístico a los 44 años dejó grandes obras
Este prolífico autor que murió en un accidente automovilístico a los 44 años dejó grandes obras

Nació en una familia muy pobre de colonos franceses en Argelia (conocidos como “pies negros”). Su padre murió en la Primera Guerra Mundial cuando él era un bebé y su madre era analfabeta y casi sorda. Esta infancia de carencias, pero rodeada del sol y el mar del Mediterráneo, marcó profundamente su obra: hay siempre una tensión entre la belleza del mundo y el sufrimiento humano. Durante la Segunda Guerra Mundial, se unió a la Resistencia Francesa y peleó contra la ocupación nazi.

Fue editor del periódico clandestino Combat. Aunque se le asoció con el Existencialismo y fue muy amigo de Jean-Paul Sartre, terminaron peleados a muerte porque Camus rechazaba el autoritarismo y la violencia de las ideologías de izquierda radicales (como el estalinismo). Murió en un accidente automovilístico en 1960, cuando estaba en la cima de su carrera. A diferencia de los nihilistas, Camus no proponía una rendición ante el sinsentido del mundo sino aceptar el absurdo y rebelarnos viviendo con honestidad.

Temas Relacionados

Ablert CamesLa pesteCulturaLibrosFilosofíaLiteratura

Últimas Noticias

Cómo se escribe según la RAE: despavimentar y depavimentar, formas posibles

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Cómo se escribe según la RAE: despavimentar y depavimentar, formas posibles

El universo literario de El diablo viste a la moda: los secretos que esconden los libros y no se verán en el cine

Leer la trilogía de Lauren Weisberger ofrece una mirada más compleja sobre el éxito y la ambición, y permite descubrir los matices, dilemas y transformaciones que enriquecen la historia más allá de la versión hollywoodense

El universo literario de El diablo viste a la moda: los secretos que esconden los libros y no se verán en el cine

La Ruta 66, un “museo lineal” de Chicago a Los Ángeles, cumple 100 años

El aniversario de la mítica carretera que aparece en la película ‘Cars’ y en la novela ‘Las uvas de la ira’ entre tantas referencias, permite explorar su impacto en la cultura popular estadounidense

La Ruta 66, un “museo lineal” de Chicago a Los Ángeles, cumple 100 años

“Como bestias”: una nena criada por un “monstruo” y un pueblo con los prejuicios al aire

Se pone en escena en Buenos Aires la primera adaptación teatral de una novela que muestra los desastres que hacen algunos ideas preconcebidas

“Como bestias”: una nena criada por un “monstruo” y un pueblo con los prejuicios al aire

J. K. Rowling y Rosalía en el centro del debate: ¿se puede separar la obra del autor?

Las controversias en torno a figuras culturales exponen las complejidades éticas y sociales entre la creación y las acciones o declaraciones de sus autores en una sociedad hiperconectada

J. K. Rowling y Rosalía en el centro del debate: ¿se puede separar la obra del autor?
DEPORTES
El tenso cruce entre dos figuras del Real Madrid durante la derrota en la Champions League que dio que hablar: “Callate la boca”

El tenso cruce entre dos figuras del Real Madrid durante la derrota en la Champions League que dio que hablar: “Callate la boca”

Los detalles del encendido discurso del presidente del Real Madrid a los jugadores tras la eliminación de la Champions League: “Fracaso”

Así nació el corte más famoso de los Mundiales: la estrategia oculta de Ronaldo en Corea-Japón

100 millones de dólares y Ryan Reynolds: la historia detrás de la remodelación del estadio más antiguo del planeta

Los secretos de una de las parejas más populares del mundo del tenis: de la reacción que se hizo meme al desembarco en el cine

TELESHOW
Tensión entre Grecia Colmenares y Yanina Zilli en Gran Hermano por una polémica frase sobre Andrea del Boca

Tensión entre Grecia Colmenares y Yanina Zilli en Gran Hermano por una polémica frase sobre Andrea del Boca

¿Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano?: el cambio en la votación que puede modificar el futuro de la casa

Luis Brandoni debió suspender la temporada teatral de su obra en medio de sus problemas de salud

Griselda Siciliani, rotunda cuando le preguntaron por Luciano Castro: “Estamos separados hace ya un tiempo”

Jimena Barón se emocionó con un participante del ciclo de Guido Kaczka y le cumplió su sueño: “Yo te lo quiero pagar”

INFOBAE AMÉRICA

La propuesta para ampliar la representación femenina en la política india divide al Parlamento

La propuesta para ampliar la representación femenina en la política india divide al Parlamento

Siete claves de la eutanasia que rige en Uruguay: voluntad es “esencialmente revocable” en cualquier momento

El papa León XIV viaja al epicentro del conflicto separatista en Camerún con un mensaje de paz

Estudiaron una momia egipcia de más de 2.000 años y hallaron un papiro oculto debajo de las vendas

Masivo último adiós para el delivery venezolano asesinado en Uruguay: el emotivo mensaje de su hijo