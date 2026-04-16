Albert Camus, escritor francés: “La estupidez insiste siempre”

Albert Camus, filósofo francés: “La estupidez insiste siempre”

La edad de Cristo. Albert Camus tenía 33 años cuando publicó La peste. En junio de 1947 la novela apareció en las grandes librerías de Francia y se volvió un éxito. Comenzó a escribirla en el año cuarenta, durante la ocupación alemana. Por eso la peste que narra en el libro funciona como una alegoría del nazismo y de los regímenes totalitarios. Las ratas que traen la enfermedad simbolizan el avance del fascismo, mientras que los personajes que luchan contra ella representan a la Resistencia Francesa.

Durante la guerra, quedó separado de su esposa: ella en Argelia, él en la Francia continental, atrapado, tras la ocupación total en 1942. Este sentimiento de aislamiento y exilio impregna la atmósfera de confinamiento de la ciudad de Orán en la novela. Por entonces padecía de tuberculosis, lo que lo obligó a abandonar su anhelo de ser futbolista profesional. Esta experiencia directa con la enfermedad y la cercanía de la muerte alimentó su reflexión sobre la fragilidad humana y el absurdo.

La peste tiene frases inquietantes. Como esta: “La estupidez insiste siempre”. Aparece en la primera parte, cuando la ciudad de Orán ve las primeras señales de la enfermedad (ratas muertas por todas partes), pero los ciudadanos y las autoridades se niegan a aceptar lo que está pasando. “La plaga no está hecha a la medida del hombre, por lo tanto decimos que la plaga es irreal”, comienza el párrafo. Y concluye: “La estupidez insiste siempre, uno se daría cuenta de ello si no pensara siempre en sí mismo”.

“La peste”, una novela publicada en 1947 donde critica el egoísmo y apuesta por una filosofía de la solidaridad

Para Camus, la “estupidez” no es la falta de inteligencia académica, sino la falta de lucidez y la arrogancia. Hay que leer esta novela como una transición filosófica de su autor. La peste marca un cambio en su pensamiento, pasando del individualismo del “absurdo” (lo que prima en El extranjero, su primera novela, publicada cinco años antes) hacia una filosofía de la solidaridad y la rebelión colectiva frente al sufrimiento injustificado. En este sentido, La peste es un libro más político y social.

De este modo, Camus plantea que la estupidez es la tendencia humana a creer que el mundo es racional y que estamos a salvo de la tragedia solo porque somos “civilizados”. también alude al egoísmo: como dice el final de la cita, no vemos la estupidez porque “pensamos siempre en nosotros mismos”. Estamos tan atrapados en nuestras pequeñas rutinas que ignoramos las señales de peligro en el horizonte. Así es que Camus nos está dando un baño de realidad para que demos por sentada la paz, la salud ni la libertad.

Quién fue Albert Camus

Albert Camus (1913-1960) fue un novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo francés, nacido en Argelia. Es uno de los autores más influyentes del siglo XX y recibió el Premio Nobel de Literatura en 1957 a la temprana edad de 44 años. Se lo conoce como el “filósofo del absurdo”. Esto se debe a que su idea central es que el ser humano busca desesperadamente un significado o propósito en la vida, pero el universo es frío, mudo y no ofrece ninguna respuesta. Ese choque contra el silencio del mundo le llama absurdo.

Este prolífico autor que murió en un accidente automovilístico a los 44 años dejó grandes obras

Nació en una familia muy pobre de colonos franceses en Argelia (conocidos como “pies negros”). Su padre murió en la Primera Guerra Mundial cuando él era un bebé y su madre era analfabeta y casi sorda. Esta infancia de carencias, pero rodeada del sol y el mar del Mediterráneo, marcó profundamente su obra: hay siempre una tensión entre la belleza del mundo y el sufrimiento humano. Durante la Segunda Guerra Mundial, se unió a la Resistencia Francesa y peleó contra la ocupación nazi.

Fue editor del periódico clandestino Combat. Aunque se le asoció con el Existencialismo y fue muy amigo de Jean-Paul Sartre, terminaron peleados a muerte porque Camus rechazaba el autoritarismo y la violencia de las ideologías de izquierda radicales (como el estalinismo). Murió en un accidente automovilístico en 1960, cuando estaba en la cima de su carrera. A diferencia de los nihilistas, Camus no proponía una rendición ante el sinsentido del mundo sino aceptar el absurdo y rebelarnos viviendo con honestidad.