Daniel Binelli, una leyenda del tango, celebra sus 80 años con una serie de conciertos en Buenos Aires

Daniel Binelli celebra sus 80 años con conciertos en Buenos Aires junto a destacados músicos y orquestas argentinas

Daniel Binelli inicia una serie de conciertos en Buenos Aires para celebrar su cumpleaños número 80. La agenda comienza este miércoles 15 a las 20 en la Sala Argentina del CCK, donde actuará junto a la pianista uruguaya Polly Ferman y la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, bajo la dirección de Pablo Boggiano. Estas presentaciones forman parte de una serie de recitales con distintas formaciones y repertorios que continuarán en la Bolsa de Comercio, el Teatro Colón y, finalmente, el 20 de mayo, en el espacio cultural Bargoglio del barrio de Flores.

En la Sala Argentina, Binelli interpretará tres movimientos concertantes para bandoneón y orquesta, “Homenaje al Tango” —doble concierto para piano y bandoneón— y nuevas ejecuciones de piezas propias como “Metrópolis” e “Imágenes de Buenos Aires”. El programa también incluye versiones de “A Fuego Lento” de Horacio Salgán y “Oblivion” de Astor Piazzolla. La combinación de obras de Binelli junto a clásicos de referentes redefine el enfoque internacionalista y experimental que caracteriza sus últimas décadas de producción.

Cada función de la serie adopta una configuración diferente: el miércoles 15 en el CCK será con la Filiberto, el viernes 17 incluirá a la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía”, el 14 de mayo participa en el Salón Dorado del Teatro Colón, y el propio día de su cumpleaños programa un concierto en Bargoglio.

Pablo Boggiano está al frente de la Orquesta de Música Nacional Juan de Dios Filiberto en el concierto del Palacio Libertad

Quién es Daniel Binelli

Daniel Binelli es reconocido como uno de los principales referentes del bandoneón y su trayectoria incluye diez años en la orquesta de Osvaldo Pugliese como bandoneonista, compositor y arreglador, con giras por Europa, Estados Unidos y Japón. En 1989, Piazzolla lo convocó de forma directa para sumarse al Sexteto Nuevo Tango, lo que derivó en giras conjuntas por Europa y América. Este antecedente, sumado a la relevancia de Piazzolla en la reconfiguración del tango, ha conferido a Binelli un lugar central en proyectos que vinculan lo sinfónico, lo popular y la expansión internacional del género.

Daniel Binelli, referente mundial del bandoneón, forjó parte de su carrera junto a Osvaldo Pugliese y Astor Piazzolla

El bandoneonista también se ha desempeñado como solista en la orquesta de Atilio Stampone, fue miembro de la Orquesta del Tango de Buenos Aires y lidera su propia formación, el “Daniel Binelli Quinteto”, con el que ha acompañado a la cantante italiana Milva en conciertos en Japón, Europa y América. Con Milva y el quinteto ha grabado el disco Milva, el tango de Astor Piazzolla, seleccionando piezas de Piazzolla y del propio Binelli, consolidando una presencia constante en circuitos y festivales fuera de la Argentina.

La carrera de Daniel Binelli se ha definido por la asociación con figuras clave de la música argentina y la exploración de nuevos formatos. Participó como director musical, bandoneón solista y arreglador del grupo de música y danza Tango x 2 entre 1990 y 1997. Creó el Quinteto Guardia Nueva junto a Juan José Mosalini en 1970, integró el quinteto de Hugo Baralis en 1973 y el proyecto vanguardista Generación Cero de Rodolfo Mederos en 1974. A partir de 1977 formó parte del grupo “de rock” Alas, pasó por la orquesta de Osvaldo Requena en 1986 y 1987, y en 1992 integró Tango 7.

Su primera formación viene de la mano de figuras como Francisco Abatantuono, Abelardo Alfonsín, Alberto Coronato y Pedro Aguilar, tras la motivación inicial de su padre, que le obsequió su primer bandoneón a los nueve años en Quilmes. Binelli alterna la composición y el arreglo propio con la integración en proyectos grupales. Junto al guitarrista Hugo Romero, grabó dos discos —editados en Argentina y Japón— y participó en la grabación del Concierto para bandoneón y guitarra de Piazzolla junto a la Camerata Bariloche.

[Fotos: prensa Dirección Nacional de Elencos Estables]