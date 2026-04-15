Cultura

Ezequiel Martínez, director de la Feria del Libro de Buenos Aires: "Es una fiesta de la cultura, pero la industria vive un momento crítico”

La cabeza del icónico evento literario argentino comparte detalles sobre la organización y visión de la edición número cincuenta, a la que asistirán dos Premios Nobel

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Ezequiel Martínez, Director de la Feria Internacional del Libro, y Flavia Pittella conversan sobre el 50º aniversario del evento cultural más importante del país. Analizan su masividad, su rol social y los desafíos que enfrenta la industria editorial argentina en medio de la crisis

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires inicia su edición número cincuenta, una celebración que reúne a autores galardonados con Premios Nobel y que enfoca su agenda en los desafíos que enfrenta la industria editorial argentina. La programación arranca el 23 de abril en el predio de La Rural, marcada por homenajes, debates sobre la crisis editorial y la presencia de destacados invitados internacionales.

En el streaming Infobae a las 9 Ezequiel Martínez, director de la Feria, anticipa las expectativas de este encuentro cultural y reflexiona sobre el panorama actual: “Estamos preparando una fiesta de la cultura, de los libros, de los lectores, de los autores, de los editores también”, sostiene. Sin embargo, el sector no escapa a las dificultades: “Han salido unas cifras de la Cámara Argentina del Libro, la asociación que agrupa a las editoriales argentinas, preocupantes, porque las tiradas son cada vez menores”.

Nueva Programación

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INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

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La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

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INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

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La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

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INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

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A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

En diálogo exclusivo con el equipo periodístico, Martínez describe el clima de celebración, pero advierte sobre la preocupación que atraviesa el libro argentino.

La edición cincuenta y el peso de la crisis editorial

“El sector editorial está en una situación siempre complicada”, afirma Martínez, al compartir datos recientes sobre la caída de la producción y el cierre de librerías. “Eso significa que los libros no llegan a todo el país, no llegan a cubrir la cantidad de librerías de todo el territorio nacional. Y eso afecta a la bibliodiversidad”. La Feria, no obstante, representa una excepción y constituye un fenómeno social de magnitud: “Durante tres semanas, es la librería más gigantesca que tiene el país”, apunta.

Captura – EZEQUIEL MARTINEZ, director de la Feria Internacional del Libro –Infobae en Vivo
El director de la feria del Libro de Buenos Aires, preocupado por la crisis del sector pero con fe ante el evento que está por abrir

El director destaca el papel de las bibliotecas populares, que gracias a un programa sostenido por el Estado pueden adquirir libros para sus comunidades: “Durante el año juntan nombres, investigan, los lectores piden. Compran con un dinero asignado y con mucha cooperación desde el Estado, desde la Feria, de las editoriales, para llevarse a los lugares”.

La crisis económica golpea al ecosistema cultural, en particular en los consumos postergables: “El hilo se corta siempre por lo más delgado, que es lo que vos podés prescindir: un libro, una salida, el cine, el teatro”, describe Martínez, y subraya que la Feria llega en un momento donde la industria editorial argentina, rica y diversa, enfrenta un escenario crítico.

Fiesta popular y diversidad: lo que pasa en la Feria

A pesar de las dificultades, el evento se sostiene como una experiencia de participación masiva y transversal. “Es un fenómeno increíble, masivo. Encontrás familias, jóvenes, todo tipo de gente, por suerte”, relata Martínez, quien recuerda el récord de asistencia y ventas tras la reapertura post pandemia: “Era como un síndrome de abstinencia a la Feria. Volvió y fue récord”.

Feria del Libro de Buenos Aires
La Feria del Libro de Buenos Aires es un lugar de encuetro ineludible. (Crédito: Fundación El Libro)

La Feria constituye, para muchos, el único momento del año para acercarse a los libros: “Quizás no va a una librería durante todo el resto del año, pero en ese momento va a recorrer, va a mirar”. El evento ofrece una agenda de actividades que va desde charlas y presentaciones hasta espacios para la niñez y pabellones de provincias: “La Feria del Libro refleja la cultura. No importa a qué te dediques, si hacés tazas, hay un libro sobre tazas y va a estar ahí”.

Martínez destaca también la apertura y el carácter abierto de la Feria: “No es un lugar pretencioso, la gente se siente cómoda. La puerta está abierta para todos”. El evento fomenta el encuentro entre autores y lectores, con actividades para todas las edades y orígenes: “Hay una cosa aspiracional: vos querés haber ido a la Feria del Libro, contar que estuviste ahí”.

Visitas internacionales y homenajes: Premios Nobel, libros prohibidos y Perú invitado

Esta edición contará con la visita de autores de peso internacional. “Dos Premios Nobel: el sudafricano Coetzee y el chino Mo Yan”, anuncia Martínez. Mientras Coetzee regresa al país, Mo Yan participará por primera vez. Además, se sumarán figuras como la india Karine Dessaye, candidata al Booker Prize —el prestigioso premio literario británico—, y el francés Benoît Coquil , autor de La Argentina no existe más.

El Nobel chino Mo Yan llegará a la Argentina. (EFE/Fredrik Von Erichsen)
El Nobel chino Mo Yan llegará a la Argentina. (EFE/Fredrik Von Erichsen)

El país invitado de honor será Perú, que presentará una delegación de sesenta autores, editores e intelectuales. Martínez detalla: “Ese es un trabajo que empiezo muchos años antes. La inversión que tiene que hacer un país para estar veintiún días y traer una delegación es muy fuerte”.

La Feria, que comenzó en 1975, comparte su fecha de fundación con el inicio de la dictadura militar en Argentina. Esta coincidencia resalta la importancia de la defensa de la libertad de expresión y la memoria cultural en la historia nacional. Por esa razón, este año, el pabellón central rendirá homenaje a los libros y autores prohibidos: “Una muestra con todos esos libros y esos autores que estuvieron exiliados, prohibidos, desaparecidos”, explica el director. El tradicional maratón de lectura también se dedicará a esas voces silenciadas.

Por primera vez, además, la Feria implementará un “fellowship” internacional, un programa de intercambio profesional: “Vamos a tener a seis editores de Estados Unidos, Italia, Francia, que vienen a comprar derechos de editoriales argentinas. Se les arma una agenda para que no paren durante tres días de la mañana a la noche”.

Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada
Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada darán el discurso inaugural. Será en forma de conversación

La apertura oficial será el jueves 23 de abril, a las 14:00, y la Feria funcionará hasta el 13 de mayo, con actividades diarias y noches gratuitas de lunes a jueves a partir de las 20:00. El acto inaugural reunirá en un diálogo a Gabriela Cabezón Cámara, Leila Guerriero y Selva Almada: “Va a estar muy interesante”, anticipa Martínez.

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