The Strokes vuelven a España con su primer gran concierto en más de dos décadas: fechas, precios y cuándo comprar las entradas

Julian Casablancas, miembro de The Strokes, en un concierto en Londres. ((Michal Augustini/Shutterstock)

2026 es el año de la nostalgia. También el de las visitas a España para muchos grupos que hicieron historia hace décadas. Este año actuarán en nuestro país bandas como Evanescence, My Chemical Romance, Simple Plan o Tokio Hotel, y ahora se suma un nuevo nombre a la lista: The Strokes.

Un días después de actuar en el festival de Coachella, la banda neoyorquina ha anunciado su regreso a España con un único concierto que tendrá lugar el próximo 20 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Será su única fecha en el país dentro de su nueva gira internacional, tal y como ha anunciado Live Nation este lunes.

El grupo liderado por Julian Casablancas presentará su séptimo álbum de estudio, Reality Awaits, este próximo 26 de junio. Este nuevo disco supone su primer trabajo con canciones inéditas desde The New Abnormal (2020).

Gira europea de 'The Strokes', que pasará por España en octubre (Live Nation)

Además, The Strokes no estarán solos sobre el escenario en su gira europea que tendrá lugar este octubre. La banda contará con dos artistas de peso: la banda de rock inglesa Fat White Family y el cantautor australiano Alex Cameron, que ejercerán como teloneros a lo largo del recorrido de este tour europeo. La gira Reality Awaits pasará por varios países del continente, con paradas en Reino Unido, Alemania, Italia, Francia e Irlanda, consolidando así un tour que recorrerá algunas de las principales ciudades europeas antes de finalizar a finales de octubre.

¿Cuándo y dónde conseguir las entradas?

Para su único concierto en España, la venta seguirá un calendario escalonado. La preventa para clientes del Banco Santander comenzará el miércoles 15 de abril a las 10:00 horas, mientras que la de Live Nation se activará el jueves 16 a la misma hora. La venta general arrancará el viernes 17 de abril a las 10:00 en LiveNation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Por el momento, no se han hecho públicos los precios, aunque se prevé una alta demanda debido a la exclusividad del concierto y al tirón nostálgico que acompaña a la banda.

A festival goer dances to The Strokes at the Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, California, U.S., April 11, 2026. REUTERS/Daniel Cole

El disco ha sido grabado en Costa Rica junto al productor Rick Rubin, una de las figuras más influyentes de la industria musical. El proceso se ha completado en distintas partes del mundo, reflejando el carácter global de una banda que, desde su formación en Nueva York a finales de los noventa, ha marcado a varias generaciones.

Han pasado 23 años desde la última vez que la banda de indie rock ofreció un concierto en la ciudad condal. Aquella actuación, celebrada el 8 de diciembre de 2003 en el Pavelló de la Vall d’Hebron, formaba parte de la gira de su segundo disco, Room On Fire. Desde entonces, su presencia en España ha sido puntual y vinculada principalmente a festivales, como por ejemplo el concierto que tuvo lugar en el Primavera Sound en 2022.

Formados en 1998, The Strokes irrumpieron en la escena musical con Is This It (2001), un debut que redefinió el sonido del rock alternativo de principios de siglo. Desde entonces, han construido una carrera sólida basada en una identidad reconocible y una influencia que sigue vigente.