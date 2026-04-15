Cultura

Billy Crystal perdió su casa en los incendios de Los Ángeles y ha hecho un espectáculo de stand up sobre eso

El actor y comediante vuelve a Broadway con ‘860’, un show unipersonal basado en anécdotas y vivencias hogareñas que mezcla nostalgia y humor a través de “historias divertidas y conmovedoras”

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Billy Crystal perdió su casa en los incendios de Los Ángeles y ha hecho un espectáculo sobre eso (Foto: REUTERS/Mike Blake)
Billy Crystal perdió su casa en los incendios de Los Ángeles y ha hecho un espectáculo sobre eso (Foto: REUTERS/Mike Blake)

A principios del año pasado, Billy Crystal perdió su casa a causa de los incendios forestales que arrasaron Los Ángeles. Él y su familia habían vivido allí durante 46 años.

Ahora ha transformado esa experiencia en un espectáculo unipersonal que planea llevar a Broadway en el otoño del hemisferio norte. Su título, 860, hace referencia al número de la calle donde se encontraba la casa, ubicada en Pacific Palisades.

Crystal, que también tiene una casa en Nueva York, describió su plan para Broadway la madrugada del miércoles durante su aparición en The Late Show With Stephen Colbert, y también anunció más detalles en un comunicado de prensa. “La serie transcurre en la casa que fue, y narra todas las historias divertidas y conmovedoras que nos sucedieron durante ese tiempo”, le dijo Crystal a Colbert. “Empecé a escribirla la mañana de los incendios”.

Crystal dijo que 860 incluiría un video que grabó cuando el fuego se acercaba a su casa. Describió el último año y medio, durante el cual también perdió a sus amigos Rob Reiner y Michele Singer Reiner, como “los tiempos más horribles”. La policía acusó al hijo menor de la pareja de sus asesinatos. Crystal dirigió un segmento en memoria de ellos en la ceremonia de los Premios Óscar del mes pasado.

El actor y comediante dijo que regresará a Broadway este otoño con un nuevo espectáculo unipersonal llamado "860″, nombre que hace referencia a la dirección de la casa familiar destruida (Foto: REUTERS/Aude Guerrucci)
El actor y comediante dijo que regresará a Broadway este otoño con un nuevo espectáculo unipersonal llamado "860″, nombre que hace referencia a la dirección de la casa familiar destruida (Foto: REUTERS/Aude Guerrucci)

Durante su aparición en el programa Late Show, Crystal también rindió homenaje a Colbert, cuyo programa termina el próximo mes, cantando una versión modificada de In the Wee Small Hours of the Morning con la letra censurada, lamentando la decisión de CBS de cancelar el programa.

El nuevo espectáculo de Crystal en Broadway, dirigido por Scott Ellis, tendrá una duración de 12 semanas, a partir de octubre, en un teatro Shubert aún por determinar. La producción corre a cargo de la propia compañía de Crystal, Face Productions, y de su esposa, Janice, así como de Larry Magid, promotor musical que colabora con Crystal desde hace mucho tiempo, y de James L. Nederlander, propietario de un teatro de Broadway.

Crystal debutó en Broadway en 2004 con otro espectáculo unipersonal, 700 Sundays, que fue galardonado con un Premio Tony como “evento teatral especial”, y regresó para presentarlo nuevamente en 2013. Luego, en 2022, coescribió y protagonizó un musical de corta duración, Mr. Saturday Night, basado en una película en la que también había actuado.

Crystal, de 78 años, es famoso desde la década de 1970, cuando protagonizó la comedia televisiva Soap. Formó parte del elenco de Saturday Night Live; ha trabajado extensamente en cine y televisión como actor, guionista y director; ha escrito varios libros; y ha actuado como comediante. Ha ganado seis premios Emmy.

Fuente: The New York Times

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