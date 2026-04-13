Si te gustó ‘Yellowstone’, esta es la “espectacular” serie con tres temporadas que no te puedes perder: “Lo mejor de HBO desde ‘A dos metros bajo tierra’”

(Paramount+)

Hay géneros que nunca desaparecen, solo mutan. El western es uno de ellos. Desde su explosión en los años 50 como seña de identidad de Hollywood, ha atravesado décadas reinventándose sin perder su esencia. Títulos como Centauros del desierto o El hombre que mató a Liberty Valance cimentaron un imaginario que el cine moderno ha sabido reinterpretar en obras como Sin perdón, Django: desencadenado o El poder del perro.

En televisión, ese legado encontró su hueco en Yellowstone. La ficción estrenada en 2018, protagonizada por Kevin Costner, capturó a millones de espectadores con la historia de John Dutton, el patriarca de una familia que controla el mayor rancho de Montana y que libra una batalla constante por conservarlo.

Su éxito ha sido tan rotundo que ha dado lugar a un universo expandido de precuelas, consolidando el western como uno de los grandes motores narrativos actuales. El último, Rancho Dutton, el quinto spin-off de la serie, cuyos dos primeros capítulos llegan a SkyShowtime el 22 de mayo.

De qué va ‘Deadwood’

Sin embargo, mucho antes de este fenómeno, HBO ya demostró hasta dónde podía llegar el género en televisión con Deadwood. Estrenada en 2004 y con solo tres temporadas, la serie creada por David Milch se ha convertido en una obra de culto.

Protagonizada por Timothy Olyphant en el papel del sheriff Seth Bullock e Ian McShane como el carismático y despiadado Al Swearengen, la serie encuentra en sus intérpretes uno de sus mayores pilares. A ellos se suman nombres como Molly Parker o Paula Malcomson, completando un reparto que dota de enorme profundidad a cada personaje.

Ambientada en la década de 1870 en el asentamiento de Deadwood, en Dakota del Sur, la serie retrata el nacimiento de una comunidad en un territorio sin ley. A partir de figuras históricas como Seth Bullock, Al Swearengen o Calamity Jane, construye un relato que mezcla fidelidad documental con licencias de ficción. Para ello, Milch se apoyó en diarios y periódicos reales de la época, además de que basó a muchos de sus personajes en personajes históricos reales.

La opinión de la crítica

El periodista Sean Axmaker, en Stream on Demand, la definió como “Shakespeare en la frontera”, subrayando no solo la complejidad temática de la serie, sino especialmente su lenguaje: “Milch y su equipo de guionistas escriben los diálogos con una sensibilidad nunca antes vista en los westerns cinematográficos, empleando un estilo de hablar elevado que evoca la formalidad de la literatura del siglo XIX”, escribió.

En una línea similar, Heather Havrilesky escribió en Salon que Deadwood era “lo mejor que le había pasado a HBO desde A seis metros bajo tierra”. La crítica destacaba cómo, tras unos primeros episodios aparentemente contenidos, la serie crecía de forma exponencial, ampliando sus tramas y mostrando nuevas capas en sus personajes, hasta convertirse en un relato mucho más ambicioso de lo que parecía en un inicio.

De la misma manera, el periodista Tim Goodman de San Francisco Chronicle tachó de “espectacular” esta ficción: “En un medio donde arriesgarse es bastante raro, pero superar los propios límites es prácticamente inaudito, hay que admirar la espectacular visión conjunta de David Milch y HBO”.

Pese a que la serie nació como una producción de HBO, en España la serie está disponible en Movistar Plus+ y SkyShowtime.