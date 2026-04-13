España Cultura

Si te gustó ‘Yellowstone’, esta es la “espectacular” serie con tres temporadas que no te puedes perder: “Lo mejor de HBO desde ‘A dos metros bajo tierra’”

Ambientada en la década de 1870 en el asentamiento de Deadwood, en Dakota del Sur, la serie retrata el nacimiento de una comunidad en un territorio sin ley

Guardar
Deadwood (Paramount+)
(Paramount+)

Hay géneros que nunca desaparecen, solo mutan. El western es uno de ellos. Desde su explosión en los años 50 como seña de identidad de Hollywood, ha atravesado décadas reinventándose sin perder su esencia. Títulos como Centauros del desierto o El hombre que mató a Liberty Valance cimentaron un imaginario que el cine moderno ha sabido reinterpretar en obras como Sin perdón, Django: desencadenado o El poder del perro.

En televisión, ese legado encontró su hueco en Yellowstone. La ficción estrenada en 2018, protagonizada por Kevin Costner, capturó a millones de espectadores con la historia de John Dutton, el patriarca de una familia que controla el mayor rancho de Montana y que libra una batalla constante por conservarlo.

Su éxito ha sido tan rotundo que ha dado lugar a un universo expandido de precuelas, consolidando el western como uno de los grandes motores narrativos actuales. El último, Rancho Dutton, el quinto spin-off de la serie, cuyos dos primeros capítulos llegan a SkyShowtime el 22 de mayo.

De qué va ‘Deadwood’

Sin embargo, mucho antes de este fenómeno, HBO ya demostró hasta dónde podía llegar el género en televisión con Deadwood. Estrenada en 2004 y con solo tres temporadas, la serie creada por David Milch se ha convertido en una obra de culto.

Protagonizada por Timothy Olyphant en el papel del sheriff Seth Bullock e Ian McShane como el carismático y despiadado Al Swearengen, la serie encuentra en sus intérpretes uno de sus mayores pilares. A ellos se suman nombres como Molly Parker o Paula Malcomson, completando un reparto que dota de enorme profundidad a cada personaje.

deadwood

Ambientada en la década de 1870 en el asentamiento de Deadwood, en Dakota del Sur, la serie retrata el nacimiento de una comunidad en un territorio sin ley. A partir de figuras históricas como Seth Bullock, Al Swearengen o Calamity Jane, construye un relato que mezcla fidelidad documental con licencias de ficción. Para ello, Milch se apoyó en diarios y periódicos reales de la época, además de que basó a muchos de sus personajes en personajes históricos reales.

La opinión de la crítica

El periodista Sean Axmaker, en Stream on Demand, la definió como “Shakespeare en la frontera”, subrayando no solo la complejidad temática de la serie, sino especialmente su lenguaje: “Milch y su equipo de guionistas escriben los diálogos con una sensibilidad nunca antes vista en los westerns cinematográficos, empleando un estilo de hablar elevado que evoca la formalidad de la literatura del siglo XIX”, escribió.

En una línea similar, Heather Havrilesky escribió en Salon que Deadwood era “lo mejor que le había pasado a HBO desde A seis metros bajo tierra”. La crítica destacaba cómo, tras unos primeros episodios aparentemente contenidos, la serie crecía de forma exponencial, ampliando sus tramas y mostrando nuevas capas en sus personajes, hasta convertirse en un relato mucho más ambicioso de lo que parecía en un inicio.

De la misma manera, el periodista Tim Goodman de San Francisco Chronicle tachó de “espectacular” esta ficción: “En un medio donde arriesgarse es bastante raro, pero superar los propios límites es prácticamente inaudito, hay que admirar la espectacular visión conjunta de David Milch y HBO”.

Pese a que la serie nació como una producción de HBO, en España la serie está disponible en Movistar Plus+ y SkyShowtime.

Temas Relacionados

YellowstoneWesternSkyshowtimeSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los 10 mejores libros de la semana: de grandes autores como George Perec a la reina del ‘bestseller’ Elísabet Benavent

Repasamos las novedades editoriales más interesantes de la semana que nos llevan de la novela negra al ensayo pasando por ‘distopías’ y colecciones de relatos

Los 10 mejores libros de la semana: de grandes autores como George Perec a la reina del ‘bestseller’ Elísabet Benavent

Ni ‘Sherlock’ ni ‘Luther’, esta serie de suspense de Prime Video tiene una puntuación casi perfecta: “Una de las mejores historias policiacas que existen”

Esta producción, protagonizada por Titus Welliver e impulsada por el maestro de novelas de misterio Michael Connelly, triunfó durante siete temporadas y cuenta con dos ‘spin-off’

Ni ‘Sherlock’ ni ‘Luther’, esta serie de suspense de Prime Video tiene una puntuación casi perfecta: “Una de las mejores historias policiacas que existen”

Si eres fan de ‘The Pitt’, no te pierdas una de las mejores series de médicos de los últimos años: está en HBO Max y es “impresionante a nivel visual”

Esta producción de dos temporadas mezcla una sólida ambientación histórica con una recreación minuciosa de los procedimientos seguidos en los inicios de la medicina moderna

Si eres fan de ‘The Pitt’, no te pierdas una de las mejores series de médicos de los últimos años: está en HBO Max y es “impresionante a nivel visual”

The Strokes vuelven a España con su primer gran concierto en más de dos décadas: fechas, precios y cuándo comprar las entradas

La gira europea de su séptimo álbum de estudio tendrá lugar este octubre

The Strokes vuelven a España con su primer gran concierto en más de dos décadas: fechas, precios y cuándo comprar las entradas

Una cuarta película española se une a Almodóvar, Los Javis y Sorogoyen y se apunta a última hora al Festival de Cannes: “La emoción nos tiene en un limbo”

La cineasta Aina Clotet presentará su película en la Semana Crítica, sección paralela dedicada a cineastas que han hecho su primer o segundo largometraje

Una cuarta película española se une a Almodóvar, Los Javis y Sorogoyen y se apunta a última hora al Festival de Cannes: “La emoción nos tiene en un limbo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El presidente de Adif cuestiona el informe de la Guardia Civil sobre el accidente de Adamuz: “Interpreta elementos técnicos de manera incorrecta”

El presidente de Adif cuestiona el informe de la Guardia Civil sobre el accidente de Adamuz: “Interpreta elementos técnicos de manera incorrecta”

La Audiencia Provincial de Barcelona imputa a un concejal del PSOE por permitir un taller que simulaba lanzar cócteles molotov contra policías

La exmujer de Koldo defiende que los sobres con efectivo que recibían del PSOE eran devoluciones de gastos adelantados que “siempre” tenían que justificar

El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida

El agente a cargo de la investigación de la Kitchen vincula a Mariano Rajoy con los apodos ‘El Barbas’ y ‘El Asturiano’: “Está muy claro”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “En 2025 hubo en España más de 900.000 despidos”

Juanma Lorente, abogado: “En 2025 hubo en España más de 900.000 despidos”

Golpe al ladrillo: la producción de la construcción se desploma un 10% en febrero por la fuerte caída de la edificación

Boom empresarial: la creación de compañías se dispara un 45% en febrero, hasta las 12.684, la mayor cifra en 19 años

Basic Fit y Booking alertan del robo de datos de miles de usuarios: qué hacer si te afecta

De Guindos tiene la solución al problema de la vivienda en España: “Hay que modificar la regulación del alquiler”

DEPORTES

La selección suiza elige San Diego como sede para el Mundial 2026: “Queríamos un lugar donde pudiéramos relajarnos, recargar energías, entrenar al máximo”

La selección suiza elige San Diego como sede para el Mundial 2026: “Queríamos un lugar donde pudiéramos relajarnos, recargar energías, entrenar al máximo”

Lamine Yamal, antes del partido de Champions ante el Atlético de Madrid: “A ver si el Cholo me hace un favor y me pone un uno contra uno con algún jugador”

‘It´s coming home’, el himno que narra las derrotas de la selección inglesa y que los aficionados cantan en las gradas

Ni Doncic ni Jokic ni Shai: este es el jugador más difícil de defender en la NBA, según Hugo González

Las claves del caso Negreira: “Va a durar como mínimo 5 o 6 años más”, pero “el Barça no puede estar seguro de que no le vayan a sancionar”