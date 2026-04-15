Leandro Erlich sorprende en la Toscana con una obra de arte efímero hecha de arena bajo un puente medieval

Leandro Erlich y la belleza de lo efímero: un retrato del mundo en arena en la Toscana (Crédito: Instagram @leandroerlichofficial)

El artista argentino Leandro Erlich abraza la belleza de lo efímero con una nueva instalación en la Toscana en la que la arena, un material intrínsecamente vulnerable, le permite reflexionar sobre la fragilidad del mundo y la vanidad de la ambición humana.

Bajo los arcos medievales del puente de San Francisco, en la localidad de Colle di Val d’Elsa, la obra Sotto gli Archi del Tempo (Bajo los arcos del tiempo) recuerda que incluso las civilizaciones más imponentes son, en última instancia, tan efímeras como un castillo en la orilla del mar.

La intervención, organizada por la Associazione Arte Continua, estará expuesta hasta octubre de 2026 en el UMoCA (Under Museum of Contemporary Art), un espacio expositivo “sin paredes” concebido originalmente por el artista chino Cai Guo-Qiang.

En este escenario, Erlich aparca sus célebres juegos ópticos para centrarse en la materia pura.

“Es el acto simbólico y poético de construir algo en arena considerando que esa energía puesta en la construcción no deja de ser efímera”, explica Erlich, destacando una “línea del tiempo” que atraviesa tanto lo personal como lo colectivo.

Leandro Erlich (Foto: Maximiliano Luna)

Un atlas de la fragilidad

Frente a la dureza de la roca toscana, escoge la fragilidad de la arena para modelar su reflexión sobre la naturaleza del patrimonio, su vulnerabilidad y la responsabilidad colectiva de preservar la memoria frente al paso del tiempo.

“Son tres escenas que hablan del tiempo, de la poesía y de la utopía de la ambición humana; del deseo de construir, de prevalecer y de trascender en la línea del tiempo”, explica Erlich.

El recorrido comienza con un reloj de arena gigante sobre una duna, seguido por una reproducción minuciosa de la propia Colle di Val d’Elsa, erosionada por un viento imaginario.

El tercer arco alberga lo que el artista denomina “un atlas imposible”: miniaturas de iconos como la cúpula de Brunelleschi, en la cercana Florencia, la catedral de Notre-Dame o una pirámide maya, rodeadas de moldes de plástico que enfatizan su carácter de réplica fugaz.

Respecto a la interpretación de la muestra, Erlich destacó que cada vez que alguien expresa algo “entra en juego lo contextual”, un factor que puede atravesar la lectura de la obra aunque no esté explícitamente relacionado.

En ese sentido, admitió que existe “algo de distópico” en los eventos que están sucediendo actualmente: “Es terrible lo que está pasando en muchas partes del mundo. Hay una sensación de poca claridad, de mucha inestabilidad, de poca perspectiva en relación a lo que vendrá... pero no nos queda más que aportar nuestro grano de arena”, concluyó Erlich.

La nueva instalación del artista argentino convierte la fugacidad en arte. Está en la localidad de Colle di Val d’Elsa, y se titula "Sotto gli Archi del Tempo" (Bajo los arcos del tiempo). Explora la fragilidad de la memoria y los desafíos de preservar el patrimonio colectivo (Crédito: Instagram @leandroerlichofficial)

Arte público y sin barreras

La ubicación de la muestra es, en sí misma, una declaración de intenciones. Situada frente a un parque frecuentado por familias, la obra renuncia al elitismo de las galerías para propiciar el encuentro espontáneo con el público.

“Es importante que la obra tenga este carácter accesible y me interesa ese encuentro espontáneo con gente que no necesariamente entra a un museo para ver arte”, afirma el artista.

Como extensión de esta idea, un cuarto arco alberga un arenero donde los niños pueden construir sus propias formas, estableciendo un puente entre el pasado y el futuro.

Este espíritu público forma parte del ADN de Associazione Arte Continua, que desde 1990 promueve el diálogo entre el arte contemporáneo y el territorio.

Su presidente, Mario Cristiani, defiende la importancia de acercar la creación a estos entornos públicos y, sobre todo, de ofrecer obras concebidas específicamente para el lugar sin necesidad de pagar una entrada.

“Es importante que cualquiera tenga la posibilidad de ver aquello que normalmente está dentro de un museo o de la casa de alguien con dinero”, aseguró.

Fuente: EFE