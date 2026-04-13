Tras el éxito de “Homo Argentum”, Gastón Duprat y Mariano Cohn volverán a filmar con Antonio Banderas

Los directores Gastón Duprat y Mariano Cohn (Juan Barbosa / Europa Press)

Los cineastas argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohn volverán a trabajar con el actor español Antonio Banderas tras haberlo hecho en 2021 en Competencia oficial, de la que también participo Penélope Cruz.

Banderas, que asistió el viernes a la inauguración del festival internacional de danza Tip Toe del Teatro del Soho en su natal Málaga (sur de España), explicó a los periodistas que la nueva película con Duprat y Cohn ya estaba “prácticamente apalabrada” desde que rodó junto a ambos ‘Competencia oficial’.

Antes, el 20 de abril viajará a Los Ángeles (EEUU), porque participó en la película Tony, sobre la vida del chef Anthony Bourdain, y sus productores quieren ahora “añadir un par de escenas”.

Antonio Banderas

“Pero ahora el teatro es mi vida, y quiero expandirlo, con un espacio más en Málaga y, al mismo tiempo, un poquito del Soho para Madrid. Estoy en una evolución y quiero seguir creciendo, porque el mundo de las artes audiovisuales está en un momento de cambio tremendo en el que no sabemos dónde se va a disparar”, alegó.

“Si los estudios de cine de EEUU descubren que con la inteligencia artificial se pueden hacer películas mucho más baratas que con actores de carne y hueso, habrá un cambio radical, y el teatro y las artes escénicas en directo serán un refugio para la verdad”, añadió.

Respecto a Tip Toe, resaltó que, “desde el principio del proyecto del Soho”, el teatro que gestiona, quería “incluir la danza como una de las artes escénicas que debían formar parte”, y por eso figura “en la nomenclatura que está en la fachada” del edificio, que luce las palabras “teatro, música, danza y Málaga”.

Irene Escolar, Oscar Martinez, Penelope Cruz y Antonio Banderasen la premiere de "Competencia Oficial" durante el Festival de San Sebastian de 2021 (REUTERS/Vincent West)

La elegida para dirigir el festival fue la bailarina española Lucía Lacarra, quien ha calificado su encuentro con Banderas como “un regalo de la vida inesperado” que le permitirá aportar “un granito de arena” al mundo de la danza, que ha sido su “vida”.

“No hay muchos festivales de danza en este momento, porque hay pocas personas a nivel institucional que quieran hacer el esfuerzo, y hace falta que alguien como Antonio Banderas, con esa pasión por las artes escénicas, acepte el gran reto”, agregó Lacarra.

Fuente: EFE