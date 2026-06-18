Cultura

‘Toy Story 5’ actualiza su historia de siempre con una guerra entre juguetes y pantallas

Luego de la trilogía que cerró una etapa vital, la nueva película de la exitosa saga de Pixar intenta justificar su existencia con un conflicto contemporáneo, propio de esta época

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La saga de Toy Story, al igual que Star Wars y los partidos que Michael Jordan jugó con los Washington Wizards, plantean un problema de canon.

Las tres primeras películas conforman una trilogía casi perfecta: una serie que abarca toda una infancia, desde los juegos en la habitación hasta la universidad, desde el encanto hasta la pérdida. Su alcance no parecía épico. Rara vez se alejaban mucho más allá de la pizzería de la esquina o la juguetería de Al. Sin embargo, esas tres primeras películas, tan sensibles a las penas de la infancia y la paternidad, parecían extenderse hasta el infinito y más allá.

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Pero, claro está, la pulcritud narrativa no es un principio fundamental en la gestión de franquicias de Hollywood hoy en día. Nueve años después de Toy Story 3 —un final tan impecable como el tiro de despedida de Michael Jordan en 1998— llegó Toy Story 4. Recaudó mil millones de dólares sin esfuerzo y destrozó la ingeniosa trama de la saga. Cuanto menos se diga de Buzz Lightyear —sin duda el capítulo de los Washington Wizards en Toy Story—, mejor.

Aunque mi corazón resentido quería rechazar Toy Story 4, tuve que admitir que era bastante buena. No puedo hacer mucha moralina ante Tony Hale convertido en un tenedor y Key y Peele en peluches.

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Toy Story 5 reabre el debate sobre el canon de la saga después de una trilogía original que parecía cerrar la historia de Andy
Toy Story 5 reabre el debate sobre el canon de la saga después de una trilogía original que parecía cerrar la historia de Andy

Y Toy Story 4 también tenía razón en algo. Si la trilogía original sugería que la historia terminaba cuando el niño llegaba a la edad adulta, la cuarta película trata sobre Woody, el padre cuyos hijos ya se han independizado. El vaquero de Tom Hanks y Bo Peep de Annie Potts descubren que la vida continúa después de Andy. Bien podrían haberse mudado a Florida.

Esta es mi forma rebuscada de decir que Toy Story 5 es, a la vez, un crimen contra la humanidad y, también, bastante buena. Puede que no alcance el nivel de las tres primeras y probablemente se sitúe como la quinta mejor de estas películas. Pero Toy Story tiene el listón muy alto, y la calidad y la profundidad que siempre han caracterizado a Pixar están muy presentes en esta película dirigida y coescrita por Andrew Stanton, un veterano de Pixar que lleva trabajando en ella desde Toy Story de 1995.

La última película de Toy Story tiene algunos puntos a su favor. En esta entrega, Jessie, la vaquera interpretada por Joan Cusack, cobra mayor protagonismo, y siempre ha sido un personaje muy divertido. La adorable Bonnie (con la voz de Scarlett Spears) es una mejora con respecto a Andy. (Lo siento, Andy).

Pero, sobre todo, como ha dejado muy claro la publicidad de la película, que se centra en el enfrentamiento entre juguetes y tecnología, Toy Story 5 se basa en un conflicto con el que tanto niños como padres pueden identificarse fácilmente.

Toy Story 5
Jessie gana protagonismo en Toy Story 5 y Bonnie se consolida como el eje infantil de una historia que ya no gira alrededor de Andy

En Toy Story 5, las tabletas llegan de forma tan inquietante como las armas en 2001: Odisea del espacio. Los padres de Bonnie, temiendo que su hija se sienta excluida, ceden y le compran una Lilypad (Lily, con la voz de Greta Lee). Cuando Bonnie lleva a Lily a una pijamada, los juguetes, que miran por la ventana del sótano, se horrorizan al verlas “simplemente sentadas allí”. Suenan las alarmas.

“¡La era de los juguetes ha terminado!”, grita un juguete triste que está cerca. Más tarde, el dinosaurio Rex (Wallace Shawn) exclama: “¡Extinción! ¡Otra vez no!”.

En el mundo de Toy Story, como en el nuestro, el inicio del “tiempo frente a la pantalla” es un acontecimiento verdaderamente trascendental. Por supuesto, ha sido un elemento central en otras películas de animación recientes. (Los Mitchell contra las máquinas y Ron se ha equivocado son solo algunos ejemplos).

Pero abordar este tema tiene un significado más profundo en una película de Toy Story, y no solo porque Pixar fuera el estudio pionero de la animación digital en el Área de la Bahía. Estas películas han logrado capturar la esencia de la infancia de tal manera que casi parecen formar parte de la nuestra. Y dada la profunda influencia que las pantallas han tenido en la experiencia de crecer, la trama innovadora le otorga a Toy Story 5 algo que la mayoría de las secuelas no pueden decir: una razón de ser.

Toy Story 5 (Captura de tráiler oficial)
"Toy Story 5" centra su conflicto en el choque entre juguetes y tecnología a partir de la llegada de la tableta Lilypad a la vida de Bonnie

Lily representa una amenaza no solo para los juguetes, sino también para Bonnie, de ocho años. Pronto deja de jugar con ellos y se vuelve adicta al dispositivo. Esto nos parece una especie de tragedia, no solo porque sume a Bonnie aún más en la soledad, sino porque lo hace para encajar. Como una plaga, ninguno de los otros niños juega con juguetes.

Que los humanos nunca pillen a los juguetes en movimiento siempre ha sido un chiste recurrente en las películas de Toy Story. Pero esta vez hay una escena realmente inquietante. Cuando la aventura se intensifica y un pequeño grupo de juguetes toma un atajo por una casa, pasan desapercibidos porque todos los que están dentro están absortos en sus pantallas.

En Toy Story 5 también aparece un padre en una videollamada de Zoom y algo parecido al ciberacoso, pero en versión infantil. Las consecuencias de la experiencia de Bonnie en Lilypad llevan a Jessie y Bullseye a la granja donde vivió Emily, la primera niña de Jessie. Allí vive ahora Blaze (Mykal-Michelle Harris), una niña creativa de 9 años aficionada a la equitación.

No es difícil vislumbrar la solución a la fatalidad existencial de los juguetes: una cita para jugar. Reunir a Bonnie y Blaze se convierte en una misión de rescate para Jessie, sus amigos de siempre (incluido un Woody de visita) y un pequeño grupo de los juguetes perdidos de Blaze. Entre ellos se encuentran varios dispositivos de primera generación que funcionan con pilas AA, como un entrenador para ir al baño (Conan O’Brien), una cámara (Shelby Rabara) y un hipopótamo con GPS (Craig Robinson).

Toy Story 5 - tráiler e imágenes oficiales
La misión de Jessie, Woody y los juguetes perdidos busca reunir a Bonnie con Blaze para recuperar el juego compartido frente al aislamiento digital

La acción que sigue —que incluye una flota de Buzz Lightyear (Tim Allen) en modo de demostración— es, como era de esperar, encantadora, aunque no llegue a ser (con tono pretencioso) una obra maestra de Toy Story. Pero lo más convincente de cómo se resuelve todo son las pocas secciones de dibujos estilo crayón que dan vida a momentos de juego infantil puro. Estas escenas, fruto de la imaginación de Bonnie o Blaze, son como maravillosas invitaciones para que los niños (y los adultos) creen sus propias diversiones.

Las películas de Toy Story tratan sobre crecer, y tal vez eso signifique darse cuenta de que la trilogía original no era una batalla perdida de antemano. Después de todo, todos sabemos que la verdadera batalla perdida es que la mejor película de Pixar es Ratatouille.

Fuente: AP

[Fotos: Pixar-Disney vía AP]

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