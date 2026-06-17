De enviar dibujos a Disney a romper un récord Guinness: la historia del argentino detrás del corto más premiado del mundo

Nicolás Villarreal contó en Infobae al Mediodía que On Off se convirtió en el corto más premiado del mundo tras un recorrido internacional que creció de forma exponencial

Más de 2.200 premios internacionales, tres récords Guinness consecutivos y una obra que se convirtió en la más galardonada de la historia. Ese es el recorrido de On Off, el cortometraje animado creado por el director argentino Nicolás Villarreal, que desde su estreno comenzó a acumular reconocimientos hasta alcanzar una marca inédita para una producción audiovisual.

En una entrevista con Infobae al Mediodía, Villarreal repasó el fenómeno que transformó a su obra en un caso excepcional dentro de la industria, reflexionó sobre el vínculo entre tecnología y creatividad, y recordó el camino que lo llevó desde sus primeros dibujos enviados a Disney hasta trabajar para uno de los estudios más importantes del mundo.

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Durante la charla con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, el director exhibió el certificado y las medallas que acreditan el récord Guinness de On Off. El proyecto comenzó a desarrollarse en 2016, se estrenó en festivales internacionales en 2020 y fue finalizado en 2021.

“Mientras más entraba a festivales, más ganaba. Y mientras más ganaba, más invitaciones recibía. Se volvió algo exponencial”, recordó. Villarreal admite que ni él esperaba semejante recorrido: “Mis otros cortometrajes ganaron entre cinco y quince premios, que ya es muchísimo. Pero con este pasó algo distinto. Lo mandamos a siete festivales y entró en los siete. Eso no es normal”.

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Nicolás Villarreal explicó que On Off reflexiona sobre la tecnología, las pantallas y su impacto en la creatividad, la atención y los hábitos (Infobae en Vivo)

A medida que avanzaba el recorrido internacional, los reconocimientos comenzaron a multiplicarse. On Off obtuvo distinciones en categorías como mejor cortometraje, dirección, edición, arte y banda sonora. “Cuando llegamos a los 35 premios ya me parecía una locura. Después siguieron llegando más y más”, señaló.

Una reflexión sobre la creatividad en la era de las pantallas

Detrás del éxito internacional hay una premisa sencilla: pensar el uso de la tecnología y su impacto en los procesos creativos. “Me gustaba imaginar cómo sería si Leonardo da Vinci o Frida Kahlo tuvieran un celular”, explicó Villarreal. “On Off no está en contra de la tecnología. La idea es mostrar que depende de cómo la uses. Puede ser una herramienta o puede convertirse en una distracción”.

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La propuesta se apoya en personajes históricos y situaciones cotidianas para explorar cómo las pantallas influyen en la atención, la imaginación y los hábitos de las personas. “La inspiración surgió al ver a dos personas en el subte: una estaba leyendo y la otra mirando el teléfono. Ahí empecé a preguntarme qué habría pasado si algunos de los grandes artistas de la historia hubieran tenido acceso a estas herramientas”, relató.

Según explicó, el objetivo del cortometraje es generar una reflexión, especialmente entre los más jóvenes. “La idea es que quienes lo vean puedan redescubrir sus pasiones y pensar qué hacen con su tiempo”.

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El cortometraje On Off, del director argentino Nicolás Villarreal, superó los 2.200 premios internacionales y alcanzó tres récords Guinness consecutivos

De los dibujos enviados a Disney al trabajo en grandes estudios

Mucho antes de los premios y los récords, Villarreal ya tenía un objetivo claro: dedicarse a la animación. “Cuando tenía ocho años vi E.T. y entendí que una película podía generar emociones muy fuertes. Ahí empezó todo”, recordó.

A los quince años decidió enviar dibujos a Disney y Warner con la ilusión de abrirse camino en la industria. Aunque no fue contratado, recibió una respuesta que todavía recuerda. “Me mandaron una carta muy linda. Me explicaban que no podían aceptar originales, pero me recomendaban estudiar cine y animación. Sentí que ese mundo existía y que podía intentar llegar”, contó.

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El camino estuvo marcado por años de formación, trabajo y rechazos. Durante su etapa de estudio en Estados Unidos llegó a dedicar hasta 12 horas diarias al dibujo y la animación. “Llegó un momento en el que ya no competía contra otros, sino contra mí mismo. Recibí muchos rechazos, pero entendí que si el resultado externo afecta lo que hacés, entonces siempre vas a estar dudando”, afirmó.

Ese esfuerzo terminó abriéndole las puertas de Disney. Villarreal recordó con especial emoción el momento en que comprendió que había alcanzado una meta que perseguía desde la adolescencia. “Me di cuenta de que estaba trabajando en Disney cuando vi mi nombre y los personajes en un pizarrón. En ese instante se me fue el cansancio acumulado de 15 años. Me acordé de mi familia y de todo lo que había sacrificado para llegar hasta ahí”, relató.

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Antes de llegar a Disney, Nicolás Villarreal envió dibujos a Disney y Warner, recibió rechazos y dedicó años de formación al cine y la animación (Infobae en Vivo)

El valor del esfuerzo y la experiencia del cine

Durante la entrevista, Villarreal también se refirió a la situación de la industria audiovisual y al lugar que ocupan los cortometrajes dentro del cine. “En Argentina los cortos suelen verse principalmente en festivales, pero a nivel internacional funcionan como una carta de presentación para hacer películas”, explicó.

Tras el éxito de On Off, recibió propuestas para desarrollar proyectos de mayor escala, aunque varios de ellos quedaron suspendidos por la huelga de guionistas que afectó a Hollywood en 2023.

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Más allá de los cambios tecnológicos y las nuevas formas de consumo, el director defendió el valor del cine como experiencia colectiva. “Lo mágico del cine es que compartís emociones con personas que no conocés. Las buenas películas empiezan cuando terminan, porque te cambian la manera de ver el mundo”, sostuvo.

Con más de 2.200 premios internacionales y un récord Guinness que ya rompió en tres oportunidades, Villarreal reconoce que el logro supera cualquier expectativa inicial. Sin embargo, insiste en que el mensaje detrás de On Off sigue siendo más importante que los números. “El esfuerzo vale, no importa dónde estés. Si hay algo que me gustaría que deje el corto es justamente eso”, concluyó.

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