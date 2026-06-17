España Cultura

La reflexión de Miguel Delibes, escritor español, sobre la niñez: “La infancia es la patria común de todos los mortales”

La célebre cita resume una de las grandes constantes de la obra del autor de ‘El camino’ o ‘Cinco horas con Mario’

Guardar
Google icon
Imagen de archivo de Miguel Delibes. (Fundación Miguel Delibes)
Imagen de archivo de Miguel Delibes. (Fundación Miguel Delibes)

Miguel Delibes (Valladolid, 1920-2010) fue uno de los profetas del castellano. Novelista, periodista, académico y caricaturista, el escritor vallisoletano publicó una veintena de novelas -entre ellas Cinco horas con Mario (1966)- presumió de su “léxico preciso” que le hicieron conectar con el público desde su debut con La sombra del ciprés es alargada, publicada en 1948 y galardonada con el Premio Nadal, hasta la última, El hereje, publicada medio siglo después.

Entre los muchos temas que recorren sus novelas y cuentos, la infancia ocupa un lugar central, hasta el punto de inspirar una de sus citas más recordadas: “La infancia es la patria común de todos los mortales”.

PUBLICIDAD

La frase fue incluida en el prólogo de Los niños (1994), una antología de sus textos sobre el mundo de la infancia. Allí explicaba que las obras protagonizadas por niños habían tenido en el extranjero la misma acogida que en España porque la infancia constituye “la etapa de la vida más añorada por todos”.

Delibes y la infancia

“La atracción de Delibes por el mundo infantil tiene una explicación: el niño –dice el escritor– ‘es un ser que encierra toda la gracia del mundo y tiene abiertas todas las posibilidades’. Cualesquiera que sean las circunstancias que le rodean –la cultura, la religión, la clase social…– hay un fondo de inocencia, de confianza ciega en sus mayores, de capacidad para maravillarse ante el mundo, de tendencia lúdica e imaginativa…, que son iguales en los niños de todas las civilizaciones", escribió la catedrática de Literatura Española en la Universidad de Valladolid María Pilar Celma Valero en el coloquio ‘La patria común de todos los mortales en los cuentos de Miguel Delibes’.

PUBLICIDAD

La relevancia de estos niños en su narrativa llevó a la Fundación Miguel Delibes a dedicarles una exposición en 2012. La muestra nació con el propósito de rendir homenaje a algunos de los pequeños protagonistas que pueblan novelas y relatos del escritor. Para ello se seleccionaron quince textos pertenecientes a diez de sus obras, todos ellos centrados en personajes infantiles. Cada fragmento fue entregado a un ilustrador de reconocido prestigio, encargado de retratar al niño protagonista y trasladar a imágenes las sugerencias del texto.

Imagen de archivo de Miguel Delibes. (Fundación Miguel Delibes)
Imagen de archivo de Miguel Delibes. (Fundación Miguel Delibes)

Delibes mantuvo siempre una estrecha relación con el dibujo. Antes de consolidarse como escritor, inició su trayectoria periodística como caricaturista y, en 1960, realizó una veintena de ilustraciones a tinta china para una edición de El camino publicada por la Universidad de Columbia. La exposición también reunió ejemplares de sus obras ilustradas por artistas como Antonio Mingote, José Ramón Sánchez, José María González “Peridis”, José Vela Zanetti, Luis de Horna o Julián Grau Santos. Tras su inauguración, la muestra recorrió durante tres años distintas sedes del Instituto Cervantes en tres continentes.

Nacido en Valladolid en 1920, Delibes desarrolló una carrera literaria extraordinaria. Cerca de sesenta títulos integran una producción que abarca novelas, cuentos, libros de viajes, obras sobre caza y pesca, literatura infantil, ensayos y artículos periodísticos. Su escritura estuvo marcada por la preocupación ética, el amor por Castilla, la defensa de la naturaleza y la atención a los más humildes.

Miembro de la Real Academia Española desde 1973, entre los numerosos reconocimientos que recibió destacan el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, el Premio Nacional de las Letras Españolas y, sobre todo, el Premio Cervantes, concedido en 1993.

Temas Relacionados

Frase del díaEscritoresLibrosEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La novela de culto del creador de ‘Twin Peaks’ protagonizada por escritor de Sherlock Holmes: una aventura apocalíptica con sectas y ocultismo

Después de publicar ‘La lista de los siete’, la editorial Impedimenta recupera ‘El sexto mesías’, la continuación de ese libro protagonizado por Arthur Conan Doyle

La novela de culto del creador de ‘Twin Peaks’ protagonizada por escritor de Sherlock Holmes: una aventura apocalíptica con sectas y ocultismo

La película protagonizada por Helen Hunt que tuvo secuela 28 años después: “Un éxito veraniego que hará las delicias de todos”

La cinta se convirtió en un fenómeno de taquilla gracias a sus innovadores efectos especiales

La película protagonizada por Helen Hunt que tuvo secuela 28 años después: “Un éxito veraniego que hará las delicias de todos”

Quedan tres días para ver en HBO Max una de las películas más taquilleras de 2025 con Jack Black y Jason Momoa: “Sorprendentemente divertida”

La producción que llevó a la gran pantalla el juego más vendido de la historia ya ha anunciado una secuela que contará con el reparto original

Quedan tres días para ver en HBO Max una de las películas más taquilleras de 2025 con Jack Black y Jason Momoa: “Sorprendentemente divertida”

‘Iván & Hadoum’, una historia de amor universal contada desde lo queer: “Se puede ser trans y vivir desde la luz, no desde el trauma”

El debut de Ian de la Rosa, premiado en Berlín y Málaga, convierte la clase, el racismo y la identidad en el telón de fondo de una historia que desafía los estereotipos. ‘Infobae’ habla con el director y sus protagonistas, Silver Chicón y Herminia Loh

‘Iván & Hadoum’, una historia de amor universal contada desde lo queer: “Se puede ser trans y vivir desde la luz, no desde el trauma”

Esta serie española lleva tres días en Netflix y ya se ha convertido en la más vista: un drama judicial sobre enfermedades mentales que mezcla humor y suspense

Elena Rivera se pone en la piel de una abogada con trastorno obsesivo-compulsivo que debe rehacer su vida tras una crisis en el peor momento

Esta serie española lleva tres días en Netflix y ya se ha convertido en la más vista: un drama judicial sobre enfermedades mentales que mezcla humor y suspense
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Declaración de Zapatero, en directo: el expresidente declara en la Audiencia Nacional como imputado en el caso Plus Ultra

Declaración de Zapatero, en directo: el expresidente declara en la Audiencia Nacional como imputado en el caso Plus Ultra

Los seis trucos de un experto para pasar la ITV holgadamente: “Lleva las revoluciones un poco más altas de lo normal”

“Es el primero que va a querer explicarlo”: en el PSOE confían que Zapatero conteste “a todo” para rebajar la tensión con los socios en el Gobierno

El abogado de Zapatero, una elección nada casual: Moreno Catena, un catedrático de Derecho Procesal contratado para desactivar el ‘caso Plus Ultra’

Zapatero, de comparecencias periódicas a prisión provisional: qué le espera al expresidente cuando termine su declaración ante el juez Calama

ECONOMÍA

La paz entre EEUU e Irán anticipa una bajada de precios: gasolina, gasoil, alimentos e hipotecas podrían abaratarse, pero a ritmo lento

La paz entre EEUU e Irán anticipa una bajada de precios: gasolina, gasoil, alimentos e hipotecas podrían abaratarse, pero a ritmo lento

Los filetes, el bacon y las chuletas veganas ‘desaparecen’ de la UE: Bruselas limita estos términos solo a alimentos de origen 100% animal

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un alemán con prestaciones estatales y ahorro privado

España supera las previsiones de impacto y gasto económico tras la visita del papa: “Lo importante es que León XIV ha podido llegar al corazón”

El primer borrador del presupuesto europeo divide a la UE: la reducción del gasto y la desinversión de la PAC en el centro del debate

DEPORTES

Argentina vence a Argelia y Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: vídeo del resumen y los goles

Argentina vence a Argelia y Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: vídeo del resumen y los goles

El doblete de Haaland ante Irak en el Mundial 2026, en vídeo: Østigård y Hussein también anotaron en la victoria nórdica por 1-4

El golazo de Mbappé en la victoria de Francia ante Senegal, en vídeo: Olise, Barcola y Mbaye marcan la diferencia en su debut en el Mundial 2026

Hervé Renard, el entrenador que no consigue encajar en ninguna selección: de Arabia Saudí a Zambia, Costa de Marfil o Marruecos

La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor