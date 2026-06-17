La reflexión de Miguel Delibes, escritor español, sobre la niñez: “La infancia es la patria común de todos los mortales”

Imagen de archivo de Miguel Delibes. (Fundación Miguel Delibes)

Miguel Delibes (Valladolid, 1920-2010) fue uno de los profetas del castellano. Novelista, periodista, académico y caricaturista, el escritor vallisoletano publicó una veintena de novelas -entre ellas Cinco horas con Mario (1966)- presumió de su “léxico preciso” que le hicieron conectar con el público desde su debut con La sombra del ciprés es alargada, publicada en 1948 y galardonada con el Premio Nadal, hasta la última, El hereje, publicada medio siglo después.

Entre los muchos temas que recorren sus novelas y cuentos, la infancia ocupa un lugar central, hasta el punto de inspirar una de sus citas más recordadas: “La infancia es la patria común de todos los mortales”.

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La frase fue incluida en el prólogo de Los niños (1994), una antología de sus textos sobre el mundo de la infancia. Allí explicaba que las obras protagonizadas por niños habían tenido en el extranjero la misma acogida que en España porque la infancia constituye “la etapa de la vida más añorada por todos”.

Delibes y la infancia

“La atracción de Delibes por el mundo infantil tiene una explicación: el niño –dice el escritor– ‘es un ser que encierra toda la gracia del mundo y tiene abiertas todas las posibilidades’. Cualesquiera que sean las circunstancias que le rodean –la cultura, la religión, la clase social…– hay un fondo de inocencia, de confianza ciega en sus mayores, de capacidad para maravillarse ante el mundo, de tendencia lúdica e imaginativa…, que son iguales en los niños de todas las civilizaciones", escribió la catedrática de Literatura Española en la Universidad de Valladolid María Pilar Celma Valero en el coloquio ‘La patria común de todos los mortales en los cuentos de Miguel Delibes’.

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La relevancia de estos niños en su narrativa llevó a la Fundación Miguel Delibes a dedicarles una exposición en 2012. La muestra nació con el propósito de rendir homenaje a algunos de los pequeños protagonistas que pueblan novelas y relatos del escritor. Para ello se seleccionaron quince textos pertenecientes a diez de sus obras, todos ellos centrados en personajes infantiles. Cada fragmento fue entregado a un ilustrador de reconocido prestigio, encargado de retratar al niño protagonista y trasladar a imágenes las sugerencias del texto.

Imagen de archivo de Miguel Delibes. (Fundación Miguel Delibes)

Delibes mantuvo siempre una estrecha relación con el dibujo. Antes de consolidarse como escritor, inició su trayectoria periodística como caricaturista y, en 1960, realizó una veintena de ilustraciones a tinta china para una edición de El camino publicada por la Universidad de Columbia. La exposición también reunió ejemplares de sus obras ilustradas por artistas como Antonio Mingote, José Ramón Sánchez, José María González “Peridis”, José Vela Zanetti, Luis de Horna o Julián Grau Santos. Tras su inauguración, la muestra recorrió durante tres años distintas sedes del Instituto Cervantes en tres continentes.

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Nacido en Valladolid en 1920, Delibes desarrolló una carrera literaria extraordinaria. Cerca de sesenta títulos integran una producción que abarca novelas, cuentos, libros de viajes, obras sobre caza y pesca, literatura infantil, ensayos y artículos periodísticos. Su escritura estuvo marcada por la preocupación ética, el amor por Castilla, la defensa de la naturaleza y la atención a los más humildes.

Miembro de la Real Academia Española desde 1973, entre los numerosos reconocimientos que recibió destacan el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, el Premio Nacional de las Letras Españolas y, sobre todo, el Premio Cervantes, concedido en 1993.

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