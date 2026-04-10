Cultura

El Ballet Español de la Comunidad de Madrid deslumbra en Buenos Aires con un moderno ‘Viaje al amor brujo’

La compañía de los Teatros del Canal presenta este fin de semana en el Teatro San Martín una versión renovada de la obra inspirada en Manuel de Falla, un recorrido por el histórico imaginario gitano

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Dos bailarines en un escenario oscuro. La mujer de negro tiene los brazos levantados. El hombre de camisa oscura y tirantes rojos la abraza por la cabeza. Focos en el fondo
El Ballet Español de la Comunidad de Madrid presenta en Buenos Aires una versión contemporánea de “Viaje al amor brujo” basada en obras de Manuel de Falla

El Ballet Español de la Comunidad de Madrid está presentando en Buenos Aires una versión contemporánea de Viaje al amor brujo, basada en tres obras de Manuel de Falla ,en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín: hay funciones programadas este viernes 10 y sábado 11 de abril a las 20, y el domingo 12 de abril a las 19. La producción, una propuesta de los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid, forma parte del ciclo PROGRAMACIONES CRUZADAS: MADRID-BUENOS AIRES / BUENOS AIRES-MADRID. Esta iniciativa impulsa la colaboración cultural entre ambas ciudades, alternando espectáculos escénicos entre los teatros emblemáticos de cada capital.

Viaje al amor brujo integra música de Manuel de Falla y de Dani de Morón, quien se encarga de la dirección musical junto a Alondra de la Parra. El diseño coreográfico corresponde a Olga Pericet, Rafael Estévez y Valeriano Paños, quienes también adaptan el libreto original de María Lejárraga para El amor brujo. La dirección artística está a cargo de Gala Vivancos, Mónica Fernández y Antonio Castillo Algarra. El espectáculo incluye grabaciones musicales de Dani de Morón, David Cerreduela, Iván Losada y Lucky Losada, con la participación en vivo de las cantaoras Chelo Pantoja y María del Carmen Ruiz Pino.

Una mujer con un velo verde y vestido oscuro se para en un escenario oscuro. Otros artistas en ropa oscura se inclinan sobre mesas largas en el fondo
La producción se inscribe en el ciclo PROGRAMACIONES CRUZADAS, que promueve el intercambio cultural entre Madrid y Buenos Aires

El elenco de bailarines incluye a Lucía Ramírez, Jesús Bergel, Alejandro Cerdá, Raffaele DiNoia, Lucía Cardeñoso, Natalia González, Andrea Antó, Candela Molina, Carmen Segura, Aarón Beltrán, Borja Cortés, Rodrigo García, José Molina, Raquel Lara, Carmen Alonso, Nuria Diez, Ainara Cardoso, Eva Jiménez, Andrea Pérez, Fermín Astrain, Jan Gálvez y Borja Lebrón.

El programa abarca una obertura, la suite Siete canciones populares españolas y Homenaje: Le tombeau de Claude Debussy, ambas de Manuel de Falla, así como la sección Alucinaciones, con música de Dani de Morón y coreografía de Estévez y Paños. La obra central, El amor brujo, se presenta en la versión de 1925, incorporando elementos del flamenco y la danza contemporánea.

El vestuario fue diseñado por Antonio Castillo Algarra, Gala Vivancos y Mónica Fernández. La iluminación lleva la firma de Pedro Yagüe (AAIV), mientras que José María Rivera Santurde y Jorge Vila desarrollaron el diseño de sonido.

Una bailarina con blusa clara y falda roja es elevada por ocho bailarines con trajes oscuros en un escenario a oscuras, con brazos alzados hacia ella
“Viaje al amor brujo” celebra el mestizaje entre las raíces gitanas y las vanguardias europeas en la tradición musical y escénica española

Viaje al amor brujo explora la fusión entre la tradición gitana y las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, reflejando el redescubrimiento de las raíces populares españolas y la influencia de las corrientes europeas en la música y la danza.

La propuesta de Viaje al Amor Brujo se despliega como un recorrido deliberadamente fragmentado por las múltiples capas del imaginario español. La dramaturgia coreográfica invita al espectador a transitar desde celebraciones populares hasta la danza más refinada, alternando entre la tragedia, el humor negro, el folclore y el cuento de terror. Cada escena se presenta como una imagen viva, evocando el legado que artistas e intelectuales del siglo XX reconocieron en el arte gitano: un acervo cultural que sostiene tanto el Romancero como las raíces del Siglo de Oro y la intensidad emocional de toda una nación.

[Fotos: prensa CTBA]

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