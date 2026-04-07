Alerta mundial por la nueva ola de robos relámpago en museos

Alarmas lentas y ladrones veloces: el caso de la Fundación Magnani Rocca revela la nueva ola de robos relámpago en museos europeos (Foto: Wikipedia)

La irrupción de robos ultrarrápidos en museos europeos ha puesto en alerta a la comunidad internacional de expertos en seguridad y patrimonio cultural, especialmente tras el reciente asalto nocturno en la Fundación Magnani Rocca en Parma, Italia, donde fueron sustraídas pinturas de Paul Cézanne, Henri Matisse y Pierre-Auguste Renoir en apenas tres minutos. Este episodio, ocurrido el 22 de marzo de 2026, refuerza la preocupación sobre la creciente vulnerabilidad de instituciones regionales frente a métodos delictivos cada vez más audaces y expeditivos, según informó Artnet News.

A diferencia del espectacular robo sufrido por el Louvre en octubre de 2025, valorado en USD 102 millones, el caso de Magnani Rocca tuvo una repercusión inicial muy limitada. La noticia tardó varios días en difundirse fuera de Italia, en buena medida porque el museo, ubicado en una villa a las afueras de Parma, optó por mantener silencio público mientras la policía y los Carabinieri investigaban posibles conexiones internas y analizaban eventuales fallos en los sistemas de alarma. El valor estimado de las obras robadas ronda los USD 10 millones, una cifra considerable para una institución regional.

La velocidad con la que se ejecutan estos robos no es un fenómeno aislado. El robo al Louvre —que ocurrió en siete minutos y durante el día, con los criminales disfrazados de obreros y utilizando chalecos reflectantes para pasar inadvertidos— marcó un precedente por su audacia y la facilidad con que burlaron la vigilancia. En ese caso, según explicó Christopher Marinello, director ejecutivo de Art Recovery International, los criminales ganaron tiempo debido a que la multitud y los guardias inicialmente asumieron que formaban parte del personal.

“Odalisca en una terraza” de Matisse

Marinello advirtió: “Estamos ante la era de los robos en tres minutos, y debemos tomar nota de ello. Con una palanca, un pasamontañas y tres minutos, se puede hacer casi cualquier cosa. Eso es lo que me preocupa”. Este patrón peligrosamente eficiente también ha sido observado por Anthony Amore, director de seguridad del Museo Isabella Stewart Gardner de Boston, quien matiza: la mayoría de los hurtos en museos internacionalmente documentados se consuman en un rango de tres a nueve minutos.

Según Amore, el robo de Magnani Rocca plantea interrogantes específicos. La alarma del museo habría tardado tres minutos en activarse, favoreciendo la fuga de los asaltantes. En su columna de Substack, Amore señaló: “Dudo que la alarma los haya asustado. Ya han robado antes y lo esperan. Es curioso que, según los informes, la alarma tardara tres minutos en activarse”. Los ladrones mostraban indicios de planear llevarse más piezas si no hubiera intervenido el sistema de seguridad de la colección privada ni llegado la policía, la cual respondió en cuatro minutos, un tiempo considerado aceptable para el ámbito rural.

“Los peces” de Pierre-Auguste Renoir

A diferencia del caso del Louvre, que fue presenciado y documentado “in situ” ante numerosos curiosos y que generó una onda expansiva viral en redes y medios, el robo a la Fundación Magnani Rocca pasó inadvertido al principio. La institución optó por mantener la información bajo estricta reserva mientras los investigadores evaluaban la posibilidad de que hubiese participación de alguien del entorno del museo y verificaban cada detalle técnico de la noche del robo.

Marinello, quien ha trabajado en investigaciones con los Carabinieri, explicó a Artnet News la estrategia habitual en estos casos: “Inicialmente, prefieren mantener la información en secreto, realizar su trabajo de investigación y, por supuesto, verificar cualquier posible conexión interna. Al hacerlo público, es su manera de decir: ‘No tenemos pistas concretas y ahora solicitamos información al público, informando a todos que estos objetos fueron robados. Si aparecen, avísennos’”.

Las posibilidades de recuperar estos cuadros dependen casi por completo de los movimientos de los ladrones. Anthony Amore explicó: “La esperanza es que los ladrones de estos cuadros estén intentando venderlos. Ese sería el mejor escenario posible. Si simplemente los esconden, no los encontraremos”. Esta realidad contrasta con el robo al Louvre, donde las joyas sustraídas podían ser fundidas y trasladadas con facilidad, dificultando su recuperación.

“Naturaleza muerta y con cerezas” de Cézanne

Tanto Marinello como Amore coinciden en que los robos por encargo —como sugieren las ficciones cinematográficas— son extremadamente raros en la práctica real. El destino más probable de las pinturas es el mercado negro internacional, aunque vender obras de arte de notoriedad global resulta muy complejo y arriesgado. Marinello advirtió: “Quizás intenten trasladarlos a Bélgica o a Europa del Este, o buscar un comprador en Oriente Medio, pero les resultará muy difícil deshacerse de ellos”.

El atractivo de estas obras reside precisamente en su condición insustituible: a diferencia de las joyas, su destrucción no aporta ningún beneficio financiero a los ladrones. Amore resume: “Las pinturas permanecen intactas. Sería difícil encontrar ejemplos fidedignos de grandes obras de arte robadas y destruidas”.