Cultura

Abril en el Centro Cultural Recoleta: programación destacada de música, cine, literatura y artes visuales

Con homenajes a Borges, conciertos de jazz con Miranda López Cuarteto y exposiciones que celebran figuras icónicas del arte argentino, el Recoleta se transforma en uno de los grandes puntos de encuentro cultural de la ciudad

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Abril en el Recoleta PORTADA
El Centro Cultural Recoleta presenta en abril una agenda renovada con conciertos, cine internacional, literatura y exposiciones de artes visuales

El Centro Cultural Recoleta presenta en abril una agenda que reúne ciclos de jazz, cine internacional, literatura y exposiciones de artes visuales. La programación incluye conciertos, encuentros literarios dedicados a Jorge Luis Borges, proyecciones de películas clásicas y contemporáneas, y muestras que exploran distintos lenguajes artísticos. El acceso es libre para residentes y argentinos, con ingreso sujeto a la capacidad de cada sala.

La música ocupa un lugar central en la agenda del mes. El ciclo Hojas de otoño ofrece conciertos todos los viernes en la Capilla. El 3 de abril se presenta Miranda López Cuarteto, integrado por Miranda López Prieto, Yamile Burich, Maia Korosec y Ornella Contreras, con un repertorio que homenajea a instrumentistas femeninas de la historia del jazz. El 10 de abril, el Argentum Jazz Quinteto —conformado por Juan Cruz de Urquiza, Ricardo Cavalli, Guillermo Romero, Jerónimo Carmona y Oscar Giunta— estrenará oficialmente su nuevo trabajo, Siempre hay más. El 17 de abril, el escenario recibirá al Laila Speciale Quartet, que recorrerá standards del jazz, baladas y composiciones vinculadas a la bossa nova. El 24 de abril, Mariano Loiacono y Pablo Raposo, que conforman el Loiacono Dúo, con versiones de piezas de referentes del género.

El ciclo Antidomingos suma propuestas musicales en la Terraza y la Capilla. El 5 de abril sube a escena el grupo de Tomás Fares, con una propuesta basada en la canción, el rock y la improvisación. El 12 de abril, Marina Will presenta un repertorio que alterna entre lo acústico y lo enérgico. El 19 de abril actúa Noveno Maturín, agrupación con raíces en la canción rioplatense, el folklore y el jazz, que lanzará el single “Quiénes serán”. El 26 de abril, Renzo Montalbano interpretará temas de su trabajo Hasta luego.

La programación de música clásica inicia el 4 de abril con el dúo Kiehr & Sarmentero, que interpreta canciones de María Elena Walsh con arreglos para voz y piano inspirados en el Lied romántico. El 18 de abril, Patricia Da Dalt y Beatriz Plana presentan Dialodia, un repertorio para dos flautas con obras de autores como Izarra, Takemitsu, Bach, Koechlin, Chargeron y Lavista. El 25 de abril, el coro MúsicaQuantica Voces de Cámara, dirigido por Camilo Santostefano, celebra veinte años de trayectoria con obras de Johannes Brahms, Franz Schubert y Edvard Grieg.

Abril en el Recoleta INTERIOR
La programación de música clásica destaca presentaciones de Kiehr & Sarmentero en homenaje a María Elena Walsh y el aniversario del coro MúsicaQuantica Voces de Cámara

Las actividades literarias giran en torno al ciclo Borges 360°, que aborda distintas facetas y etapas de la obra de Jorge Luis Borges en encuentros mensuales con escritores y especialistas. El 8 de abril, el primer encuentro se dedica a El amor y las mujeres en Jorge Luis Borges, con la participación de Aníbal Jarkowski, Magdalena Cámpora, Patricio Zunini y Fernando Flores Maio.

En el área de cine, la sala proyecta varios ciclos. El estreno argentino tiene como protagonista a Dinamogramas, documental dirigido por Andrea Schellemberg que sigue la trayectoria del artista plástico César Fioravanti. La agenda incluye también los Viernes de western, con títulos como Conciencias muertas, de William Wellman (3 de abril), Río bravo, de Howard Hawks (10 de abril), Vera Cruz, de Robert Aldrich (17 de abril) y Más corazón que odio, de John Ford (24 de abril).

El ciclo Pasiones francesas, que cuenta con el apoyo del IF d’Argentina y la Embajada de Francia, incluye películas como Aguas turbulentas, de Jean Grémillion (4 de abril), La historia de Adèle H., de François Truffaut (5 de abril), “A nos amours” de Maurice Pialat (12 y 26 de abril), La reina Margot, de Patrice Chéreau (18 de abril) y No envejeceremos juntos, de Maurice Pialat (25 de abril). El ciclo Sábados de superacción suma Abandonados en el espacio, de John Sturgess (11 de abril), mientras que el domingo 19 se reserva una función de cine sorpresa.

Las artes visuales presentan varias exposiciones. Continúan en la Sala Histórica la exposición que conmemora el centenario del nacimiento de Carlos Gorriarena con la exhibición de Vidriera e Irisada luz del atardecer, obras que reflejan sus preocupaciones sociales y políticas. Las salas 2 y 3 exhiben una muestra sobre la vida y obra de Carlos Busqued, curada por Juan Maisonnave. La sala 5 ofrece KIKIN, de Juan José Souto, proyecto escultórico-curatorial de Javier Villa. En la sala 6, Valentín Asprella Lozano propone Antes del fulgor, recorrido sensorial entre lo natural y lo sintético, con curaduría de Carla Barbero.

Abril en el Recoleta INTERIOR
El ciclo Borges 360° dedica sus encuentros literarios de abril al legado de Jorge Luis Borges, explorando su relación con el amor y las mujeres

La Sala Cronopios alberga la colectiva Políticas del sabor, que reúne a artistas como Marta Minujín, Narcisa Hirsch, Grupo Escombros, Clemente Padín, Víctor Grippo, Gabriel Chaile, entre otros. La sala J exhibe Visión imposible, de Mariano Ullúa, instalación sobre el modelado del hierro dulce. La sala C presenta Fronteras blandas, muestra colectiva de Jimena Croceri, Carlos Gradín y María Candelaria Traverso, con curaduría de Javier Villa, que explora la relación entre humanidad y agua. En la sala 13, Contrapunto II reúne trabajos de Diana Schuster y Patricia Altmark, bajo la curaduría de Julio Sapolnik.

El Centro Cultural Recoleta, ubicado en Junín 1930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abre de martes a viernes de 12 a 21, y los fines de semana y feriados de 11 a 21.

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