La cosmovisión del Indio Solari: “Los jóvenes tienen más información sobre el futuro que un tipo de mi edad”

Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota- Un ángel para tu soledad (Estadio Racing 1998)

Las reflexiones que Carlos “El Indio” Solari volcó en una entrevista de 2023 sobre arte, política, juventud y el avance de la derecha adquieren hoy, a días de su fallecimiento, el peso de un testamento intelectual. El músico, que murió el 5 de junio de 2026 a los 77 años por un accidente cerebrovascular, dejó en esas páginas una cosmovisión que sus seguidores ya conocían en sus canciones, pero que expresada en prosa resulta tan directa como sus letras más filosas.

Carlos Alberto Solari fue hallado sin vida en su casa de Parque Leloir, en el conurbano bonaerense, el viernes 5 de junio. La autopsia determinó que murió de forma inmediata a causa de un ACV hemorrágico. Lo que siguió fue uno de los duelos populares más masivos de la historia argentina: más de un millón de personas se acercaron al Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico, en Avellaneda, para despedirlo en un velatorio que se extendió por 18 horas. La fila llegó a medir casi ocho kilómetros.

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Tres años antes de su muerte, en mayo de 2023, Solari había dado una de sus escasas entrevistas a la revista La Garganta Poderosa, en el programa radial que esa agrupación tenía en la FM Nacional Rock. Allí, el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota habló de su proceso creativo, de política, de la juventud y del dinero como instrumento de poder. Sus palabras, leídas hoy, suenan con una resonancia distinta.

Sobre su trabajo musical, Solari describió una etapa de intensa producción desde lo que él mismo llamó “un claustro”: canciones de estilos variados —electrónica, chacarera, blues— para sus proyectos Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, El Míster y los Marsupiales Extintos y un curioso seudónimo solista “El cantante tímido”. “Me gusta patear el tablero y arrancar con novedades, darle originalidad a la gente y no seguir trabajando de los Redonditos toda la vida”, dijo. Era un artista que se negaba a vivir de su propio archivo.

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Una de miles de escenas de dolor y devoción por el Indio Solari, en el funeral realizado el domingo 8 de junio de Avellaneda (Foto: Tomas Cuesta / AFP)

Esa misma independencia de criterio atravesó su lectura del rol político del arte. Para Solari, el artista no debía militar en sentido orgánico: “Cuando el artista milita transforma su obra en panfleto, y eso no es rico para nadie”, dijo. Pero aclaró que esa distancia del activismo formal no equivalía a neutralidad: “El artista tiene que ponerse de pie y decir ‘yo estoy hablando desde aquí’”. Él mismo lo practicó. Se definía cercano al peronismo, a la izquierda popular y a los movimientos sociales, con una brújula fija: “Mi atención es la gente que está viviendo mal, los desangelados”.

Su mirada sobre el ascenso de la ultraderecha —formulada en 2023, antes de que Javier Milei llegara a la presidencia— resultó premonitoria en su diagnóstico. “La derecha está avanzando en todo el mundo, no tienen doctrina, son bucaneros”, afirmó. Y añadió: “La culpa no la tiene el chancho sino el que le da de comer”. Describió a esos dirigentes como operadores al servicio de intereses económicos concentrados, formados en las mismas academias, con el mismo manual neoliberal: “Prometen el derrame de la riqueza y la buenaventura”. No creía en eso. Sobre la Justicia fue aún más terminante: “Se autonombran en cargos definitivos, tienen un régimen de amparo social parecido al que tenían las cortes imperiales, de los reyes”. Un grupo privilegiado, dijo, con una “dispensa de dinero inmensa” que ya no sirve para vivir bien, sino para acumular poder. La distinción entre bienestar y poder fue una de las ideas que más repitió a lo largo de la entrevista.

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El tramo final de esa conversación estuvo dedicado a los jóvenes. Solari no se presentó como un guía ni un maestro: “No sirvo mucho para aconsejar, tengo los mismos defectos y me equivoco como cualquiera en el llano”. Pero sí confió en las nuevas generaciones con una convicción que venía de lejos: “Creo que en los jóvenes hay más información en sus nervios sobre el futuro que en un tipo de mi edad”. Les pedía una sola cosa: aprender a distinguir a quienes tienen “una capacidad honesta para liderar” de quienes usan la honestidad como bandera decorativa. “Todo el mundo sabe qué es ser honesto, compasivo”, dijo. Y remató: “Ojalá en algún momento pudiéramos lograr una ciudadanía así, y que los poderosos entiendan que hay que vivir y dejar vivir”.