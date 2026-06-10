Cultura

Piden imputar al popular cantante francés Patrick Bruel, por 9 denuncias de abusos sexuales

El ministerio público de Nanterre sostuvo que el cantante y actor enfrenta denuncias por violaciones, intentos, agresiones y acoso, atribuidas a hechos ocurridos entre 2010 y 2019, que él rechaza

Guardar
Google icon
Patrick Bruel, acusado de abusos sexuales
Patrick Bruel negó las acusaciones por violaciones, agresiones sexuales y acoso sexual que investiga la Justicia en Francia

Los fiscales franceses pidieron el miércoles imputar y encarcelar preventivamente al popular cantante y actor Patrick Bruel por nueve denuncias de abusos sexuales, incluidas violaciones y agresiones.

El cantante de 67 años, durante décadas uno de los más conocidos de Francia con millones de discos vendidos, niega todas las acusaciones.

Se trata de un nuevo caso de una celebridad francesa que se ve sumida en investigaciones de este tipo a raíz del movimiento #MeToo, después de que el año pasado la leyenda del cine Gérard Depardieu fuera condenado a 18 meses de prisión en suspenso por agredir sexualmente a dos mujeres en un rodaje.

PUBLICIDAD

Bruel, cuya imagen copó los portadas de la prensa en los años 1990, fue detenido el lunes en París, según la fiscalía de Nanterre, cerca de la capital, para ser interrogado.

“El fiscal de la República ha solicitado la apertura de una investigación judicial en su contra y su imputación por hechos de violaciones, intentos de violación, agresiones sexuales y acoso sexual relativos a nueve víctimas, cometidos entre 2010 y 2019”, indicó el ministerio público en un comunicado. También requirió enviarlo en “prisión preventiva”.

PUBLICIDAD

La Fiscalía indicó haber incorporado al sumario denuncias por violación, tentativa de violación, agresión sexual y acoso sexual de otras 13 víctimas, ocurridas entre septiembre de 1992 y septiembre de 2008, pero que podrían haber prescrito.

Patrick Bruel, acusado de abusos sexuales
La Fiscalía francesa pidió imputar y dictar prisión preventiva para Patrick Bruel por nueve denuncias de abusos sexuales

Está previsto que tres jueces de instrucción decidan este miércoles si imputan al cantante.

Bruel siempre ha negado las acusaciones. En una publicación en Instagram el mes pasado aseguró que él “jamás había forzado a una mujer”. Luego, bajo la presión de las revelaciones de nuevos casos, canceló la mayor parte de su próxima gira por Francia y el extranjero que debía empezar en junio.

Los abogados del artista, Céline Lasek, Fanny Colin y Christophe Ingrain, explicaron el lunes que “desde hace varias semanas hizo saber que estaba a disposición de la Justicia, para poder por fin declarar en el marco del procedimiento judicial ante la autoridad competente”.

“Primera victoria judicial”

Entre sus acusadoras figura Daniela Elstner, la actual directora de Unifrance, una institución que promueve el cine francés en el extranjero.

En marzo, acusó formalmente a Bruel de intento de violación durante un festival de cine en México, en 1997, cuando tenía 26 años y trabajaba como asistente en Unifrance.

“Es una auténtica primera victoria judicial para las víctimas”, declaró a esta agencia su abogada, Jade Dousselin, después de que los fiscales solicitaran la imputación de cargos.

Patrick Bruel, acusado de abusos sexuales
El caso de Patrick Bruel se inscribe en la ola de investigaciones en Francia vinculadas al movimiento #MeToo

“Cuando vi 9 de 13, me asusté un poco, pero mis dos clientas forman parte de la lista de víctimas. Vamos a poder trabajar con la Justicia”, dijo por su parte la abogada Myriam Guedj-Benayoun, que representa a dos mujeres que acusan a Bruel de violencia sexual en Bruselas en 2010 y en la región francesa de Vaucluse en 2015.

Aunque dio sus primeros pasos en el cine, Bruel, nacido en Argelia en 1959, saltó a la fama como cantante en 1984, y desde entonces grabó una decena de álbumes de estudio.

El artista, uno de los rostros más conocidos de la música francesa, se casó a los 45 años con la escritora Amanda Sthers, pero su unión terminó tres años y dos hijos después.

Bruel, de sonrisa carismática, juega a veces con su lado seductor, incluso en los platós. “Soy fácil de seducir, no soy fácil de retener”, dijo en una ocasión en una entrevista.

Además de su carrera musical y en el cine, el artista es un experto jugador de póker, y en 1998 se impuso como campeón del mundo.

Fuente: AFP.

Fotos: Loic Venance/ AFP; Simon Wohlfahrt/ AFP y Xavier Galiana/ AFP.

Temas Relacionados

Patrick BruelAbuso sexualFrancia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La cosmovisión del Indio Solari: “Los jóvenes tienen más información sobre el futuro que un tipo de mi edad”

Una entrevista con el programa radial de ‘La garganta poderosa’ en mayo de 2023, permite acercarse al pensamiento social, económico y político del músico cuya muerte conmovió al país

La cosmovisión del Indio Solari: “Los jóvenes tienen más información sobre el futuro que un tipo de mi edad”

Murió Orlando Senna, figura clave del cine brasileño

El realizador bahiano, que tenía 86 años al momento de su fallecimiento, dejó una trayectoria de más de cinco décadas entre películas, televisión y gestión cultural, con un legado que marcó al Cinema Novo y a varias generaciones del audiovisual latinoamericano

Murió Orlando Senna, figura clave del cine brasileño

El Museo Nacional de Bellas Artes, más cerca de tener una nueva sede

La institución busca trasladar parte de sus depósitos a un Centro Nacional de Conservación, donde además sumaría talleres y laboratorios

El Museo Nacional de Bellas Artes, más cerca de tener una nueva sede

Harold Bloom, crítico estadounidense: “Leemos por razones variadas, pero el motivo más fuerte y auténtico es la búsqueda de un placer difícil”

¿Por qué la verdadera literatura nos exige un esfuerzo mental y qué nos queda cuando nos despojamos de las modas académicas? Un recorrido por el testamento pedagógico de un pensador que se negó a complacer a su época

Harold Bloom, crítico estadounidense: “Leemos por razones variadas, pero el motivo más fuerte y auténtico es la búsqueda de un placer difícil”

Cómo se escribe: centenario de la muerte de Gaudí, claves de redacción

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Cómo se escribe: centenario de la muerte de Gaudí, claves de redacción

DEPORTES

“No veo a Argentina mejor que Brasil”: tajante opinión de un histórico futbolista brasileño antes del Mundial

“No veo a Argentina mejor que Brasil”: tajante opinión de un histórico futbolista brasileño antes del Mundial

“Messi mete miedo”: la reacción de los diarios internacionales tras el último amistoso de Argentina antes del Mundial

El Mundial 2026 suma 104 partidos y USD 1.000 millones: cómo impacta en las ciudades sede de Estados Unidos

Un diario español utilizó un sistema especial para predecir al campeón del Mundial 2026: en qué posición quedó Argentina

El Dibu Martínez acordó un contrato con un gigante de la Serie A y podría cambiar de equipo tras el Mundial

TELESHOW

67 fotos de la alfombra violeta de Charlie y la Fábrica de Chocolate: los mejores looks de los famosos y sus hijos

67 fotos de la alfombra violeta de Charlie y la Fábrica de Chocolate: los mejores looks de los famosos y sus hijos

Las postales de Ricardo Arjona y su esposa en El Calafate: “Cuando el fin del mundo se parece al principio”

Darío Barassi compartió una foto de su adolescencia y sorprendió a sus seguidores: “¡Hace 50 kilos!"

Cantó con su mamá en Es mi sueño y emocionó a Carlos Baute con su historia personal: “Yo no había nacido”

Del glamour de la alfombra a la fantasía de Willy Wonka: la noche soñada de Charlie y la Fábrica de Chocolate

INFOBAE AMÉRICA

Tormenta Cristina deja más de 100 viviendas inundadas y mantiene en alerta naranja a El Salvador

Tormenta Cristina deja más de 100 viviendas inundadas y mantiene en alerta naranja a El Salvador

El puerto de Acajutla suspende temporalmente el ingreso y la salida de mercancías por fuerte oleaje

Por qué el ADN del perezoso de dos dedos cambió lo que se sabía sobre el metabolismo mamífero

¿Tu perro es zurdo o diestro? Un test inspirado en humanos tiene la clave

Más de 50 millones de personas bajo alerta por calor extremo y tormentas severas en Estados Unidos