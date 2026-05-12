Cultura

Se exhiben por vez primera en 140 años las cartas de amor del poeta John Keats

Ocho misivas de amor escritas por uno de los principales poetas ingleses del Romanticismo, extraviadas por décadas y recuperadas tras un robo, serán subastadas en Nueva York

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Libro antiguo abierto en una mesa de madera con caligrafía y silueta femenina. Otros libros cerrados y carteles blancos forman parte de la exposición.
Las cartas de amor de John Keats a Fanny Brawne, recién descubiertas, saldrán a subasta en Sotheby's en Nueva York en junio

El poeta John Keats, uno de los escritores ingleses más importantes de la historia, protagoniza en la casa de subastas Sotheby’s de Londres una muestra de las cartas de amor recién descubiertas que escribió a su prometida Fanny Brawne, y que serán vendidas en Nueva York el próximo mes de junio por un valor estimado de entre 1,2 y 2,2 millones de euros.

Son ocho cartas de amor de Keats a su amada. De la vida de Keats se conservan muy pocos elementos así que “cualquiera de estas reliquias es increíblemente valiosa”, según destacó Kalika Sands, directora del departamento e libros y manuscritos de la casa de subastas londinense Sotheby’s.

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Las cartas encontradas fueron escritas entre 1819 y 1820, años previos a la muerte del autor. Gran parte de lo desprenden estas palabras es la idea de “un amor intenso pero también muy efímero, es como si aquí se encontrara la emoción pura”, indicó Sands.

John Keats y Fanny Brawne mantuvieron una relación amorosa durante los últimos años de vida del autor, entre 1818 y 1821. Su vínculo se desarrolló principalmente a través de estos manuscritos y estuvo marcado por la tuberculosis que padecía Keats.

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Las ocho cartas inéditas de John Keats reflejan un amor intenso y efímero durante sus últimos años marcados por la tuberculosis
Las ocho cartas inéditas de John Keats reflejan un amor intenso y efímero durante sus últimos años marcados por la tuberculosis

En la carta más antigua que se conoce de Keats, fechada en julio de 1819 se puede leer “la mañana es el único momento apropiado para escribirle a una hermosa muchacha a la que tanto amo” y en el mismo escrito le pide que lo consuele con palabras “tan dulces como un sorbo de amapolas”.

En una de las últimas cartas en 1820, el poeta le dice a su amada que incluso un simple “buenas noches” de ella sería tan valioso que lo guardaría “bajo la almohada” y que ella siempre es nueva para él. Este vínculo inspiró la película Bright Star (2009), que narra los tres últimos años de la vida de John Keats.

Cartas con mucha historia

Los manuscritos originalmente pertenecieron a Fanny Brawne, quien las conservó con gran cuidado hasta su muerte en 1865. Tras su fallecimiento, sus hijos heredaron las cartas y en 1885 las vendieron por primera vez en una subasta en Sotheby’s.

Después de pasar por varias colecciones privadas, las cartas fueron adquiridas por Helen Hay, poeta, escritora y figura de la alta sociedad estadounidense. Los escritos fueron pasando de generación en generación y entre 1982 y 1989 fueron robados.

John Keats
Los manuscritos de Keats fueron conservados por Fanny Brawne y permanecieron en colecciones privadas tras su primera subasta en 1885

Ya en 2025 un hombre intentó vender estos documentos en una tienda de libros en Manhattan, Nueva York. Los dueños de la tienda, sospechando del origen, alertaron a las autoridades. Los descendientes de Helen Hay recuperaron las cartas y el próximo junio las subastarán. Los fondos obtenidos serán donados a causas benéficas.

Romanticismo inglés

John Keats (1795-1821) fue uno de los principales poetas del Romanticismo inglés. Su estilo se caracteriza por un lenguaje exuberante e imaginativo, que acentúa la emoción a través de imágenes naturales. Durante su corta vida su obra fue objeto de constantes ataques y no fue hasta mucho después cuando fue reivindicada.

Keats tenía la sensación de trabajar a la sombra de grandes poetas del pasado y no fue hasta los últimos años de su vida, cuando enfermó, que fue capaz de producir sus poemas más auténticos y memorables. En la actualidad, sus poemas y cartas siguen siendo los más populares y analizados de la literatura inglesa, destacando Oda a un ruiseñor, Oda a una urna griega y Sueño y poesía.

Fuente: EFE.

Fotos: Infobae; EFE/ Luis Campello y Galería Nacional de Retratos, Londres.

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John KeatsFanny BrawneSotheby'sCartas ManuscritasRomanticismo Inglés

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