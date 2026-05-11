Cultura

La belleza de la semana: las mujeres de Alfred Stevens, entre la alta costura y el silencio

Este pintor belga, que nació hace exactamente 203 años, fue el cronista visual del Segundo Imperio y el confidente de la burguesía parisina. Mientras el mundo cambiaba, él se encerró en los salones para capturar el crujido de la seda y la psicología de una época

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Alfred Stevens
“El Baño”, cuadro de Alfred Stevens pintado entre 1873 y 1874

Si existiera una máquina del tiempo para viajar al París de mediados del siglo XIX, las coordenadas exactas no estarían en un mapa, sino en los lienzos de Alfred Stevens. El pintor belga, nacido en Bruselas pero adoptado por la sofisticación francesa, logró algo que pocos contemporáneos alcanzaron: convertir la moda en un lenguaje psicológico.

Se lo llamaba “el pintor de las sedas”, pero reducirlo a un simple ilustrador de vestidos sería un error histórico. Detrás de cada pliegue de satén y cada encaje meticuloso, había una comprensión profunda de la intimidad femenina, una visión que lo llevó a ser el artista más cotizado de su tiempo y un aliado inesperado para las mujeres en el arte.

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El giro hacia la modernidad

En sus inicios, Alfred Stevens intentó seguir el camino del realismo social. Obras como Lo que llaman vagancia denotaban una preocupación por la pobreza de la época. Sin embargo, tras la Exposición Universal de 1855, su pincel dio un giro radical. Se dio cuenta de que la verdadera vanguardia no estaba solo en la denuncia, sino en el presente inmediato de los salones burgueses.

Alfred Stevens
“En el estudio” (1888)

Para críticos de la época y amigos cercanos como el poeta Charles Baudelaire, Stevens se convirtió en el gran intérprete de la “Parisina”. En cuadros como La dama de rosa, el artista no solo retrata a una mujer elegante; retrata una actitud, una forma de habitar el espacio y una relación con los objetos exóticos —como biombos japoneses y porcelanas— que empezaban a inundar Europa.

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Un taller para ellas

La relación de Stevens con las mujeres no terminaba cuando el lienzo se secaba. En un París donde las mujeres tenían prohibido el acceso a la Escuela de Bellas Artes, él abrió las puertas de su propio taller exclusivo para ellas. No buscaba simples copistas; buscaba profesionales.

Entre sus alumnas figuraron nombres que luego harían historia, como la gran Berthe Morisot, figura clave del impresionismo, y la legendaria actriz Sarah Bernhardt, quien no solo posó para él, sino que estudió pintura bajo su tutela. Stevens veía en ellas una capacidad intelectual que el mercado masculino solía ignorar.

Alfred Stevens
“Recuerdos y arrepentimientos” (1874) y “¿Saldrás conmigo, Fido?“ (1859)

La técnica del silencio y la introspección

Lo que hace que una obra de Stevens sea reconocible no es solo la belleza de la modelo, sino la atmósfera. En La carta de ruptura, el espectador se convierte en un voyeur de una tragedia privada. No hay grandes gestos dramáticos; solo el contraste de la luz sobre un vestido negro y la tensión en las manos de la protagonista.

Esta maestría técnica la heredó de su admiración por los maestros holandeses del siglo XVII, especialmente de Johannes Vermeer. Como él, Stevens entendió que la luz que entra por una ventana y rebota en una pared puede contar una historia tan poderosa como una batalla épica.

Hay varias obras que sobresalen por su belleza y profundidad: El Baño (existían dos versiones pintadas entre 1873 y 1874, una está en el Museo de Orsay y el otro fue destruido en uno de los incendios de Viena), Recuerdos y arrepentimientos (1874, en el Instituto de Arte Clark), La parisina japonesa (1872, Stevens fue uno de los primeros coleccionistas de arte japonés en París), En el estudio (1888, una modelo y dos artistas) y Una duquesa (1866, también conocida como El vestido azul), por nombrar algunas.

Alfred Stevens
“Chica en kimono” y “La parisina japonesa”, ambas de 1872. Stevens fue uno de los primeros coleccionistas de arte japonés en París

El pensamiento detrás del pincel

A pesar de su éxito comercial, Stevens era un teórico reflexivo. En su libro Impresiones sobre la pintura, publicado en 1886, dejó claro su credo: “El arte debe ser la copia fiel de la naturaleza y del tiempo presente”. Para él, el presente era femenino.

Su vida privada estuvo marcada por este mismo respeto. Su esposa, Marie Blanc, no solo fue su modelo recurrente en obras cargadas de ternura como Todas las felicidades, sino también la gestora del círculo social que permitió al pintor codearse con la élite política y artística, desde la Princesa Matilde Bonaparte hasta Édouard Manet.

Alfred Stevens
“Una duquesa”, de 1866, es una pintura que también es conocida como “El vestido azul”

Hoy, redescubrir a Alfred Stevens es entender que la elegancia no es superficialidad. En sus cuadros, la seda es una armadura y el salón es un escenario donde la mujer moderna de finales del siglo XIX empezó a reclamar su propio espacio, su propia soledad y, sobre todo, su propio lugar en la historia del arte.

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