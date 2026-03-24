Cultura

Bob Woodward revela los secretos mejor guardados de su carrera en su nuevo libro

El legendario periodista comparte por primera vez cómo vivió los grandes momentos de poder en Washington en “Secretos: Memorias de un reportero”, destapando desde el caso Watergate hasta sus encuentros con presidentes y figuras históricas clave

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Bob Woodward (Netflix)
Bob Woodward (Netflix)

El próximo libro de Bob Woodward será un relato interno sobre cómo el autor superventas y periodista galardonado llegó a escribir tantas crónicas desde dentro del poder.

“Secrets: A Reporter’s Memoir” (“Secretos: Memorias de un reportero”) presentará la visión de Woodward sobre algunos de los líderes gubernamentales que ha conocido y las noticias que ha ayudado a revelar, desde el caso Watergate hasta el funcionamiento interno de la administración Trump. Simon & Schuster anunció el martes que “Secrets” saldrá a la venta el 29 de septiembre.

“Ha conservado notas, transcripciones y archivos de todas sus entrevistas con los personajes más importantes de Washington”, señala en parte el anuncio de la editorial.

“Por primera vez, en estas memorias periodísticas únicas, Woodward revela detalles de sus históricas relaciones de reporteo, algunas de ellas de varias décadas”.

Bob Woodward (izquierda) y Carl
Bob Woodward (izquierda) y Carl Bernstein, redactores del Washington Post que han estado investigando el caso Watergate, en su escritorio en el Post

Woodward, que cumple 83 años esta semana, se hizo famoso en la década de 1970 cuando, junto a su colega del Washington Post Carl Bernstein, contribuyó a destapar el escándalo Watergate y otras noticias sobre la administración Nixon que finalmente llevaron a la renuncia del presidente Richard Nixon.

Woodward también ha escrito o coescrito más de 20 libros superventas, entre ellos “Todos los hombres del presidente”, “Bush en guerra” y los libros sobre Trump “Ira” y “Miedo”.

En una entrevista reciente con Associated Press, Woodward explicó que ve el nuevo libro como una oportunidad para “entrar en detalle en el proceso de reporteo”, y señaló que ha mantenido conversaciones de varias horas con presidentes y otros líderes. “He tenido la ventaja de no estar apurado”, afirma.

Muchos de sus libros son crónicas de administraciones en curso, publicados en años electorales. Pero poco después de la victoria de Trump en 2024, comentó a la AP que no estaba seguro de volver a escribir sobre él porque ya había cubierto a Trump durante su primer mandato.

“Creo que ya sabemos quién es”, dijo Woodward esta semana. “Es tan transparente. Está ahí afuera hablando, dos o tres horas al día”.

Fuente: AP

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