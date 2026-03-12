Cultura

Quentin Tarantino planea una obra “de capa y espada” para el teatro londinense

‘The Popinjay Cavalier’, escrita y dirigida por Tarantino, se estrenará el año que viene. Se describe como una “comedia desenfrenada sobre el engaño” ambientada en la Europa de la década de 1830

Una nueva obra escrita y dirigida por el cineasta Quentin Tarantino se estrenará en el West End de Londres el próximo año, según anunciaron este miércoles las empresas que desarrollan la producción.

La obra, The Popinjay Cavalier, está ambientada en la Europa de la década de 1830 y, según un breve comunicado de prensa, es una “comedia desenfrenada sobre el engaño” inspirada en las epopeyas “de capa y espada” del teatro y el cine.

Sonia Friedman Productions, una veterana productora ganadora de múltiples premios Tony, y Sony Pictures Entertainment participan en el proyecto.

Los detalles sobre el reparto y el equipo creativo, así como el teatro específico, se anunciarán más adelante, según el comunicado de prensa.

Los representantes de Tarantino, Friedman y Sony Pictures Entertainment se negaron a hacer comentarios el miércoles más allá del comunicado de prensa.

La incursión de Tarantino en el teatro se produce varios años después del estreno de su novena película, Érase una vez en Hollywood, en 2019. El director lleva mucho tiempo insinuando que se retirará después de hacer 10 películas, argumentando que los cineastas solo tienen un número limitado de buenas películas en su interior. Sus fans han esperado ansiosamente noticias sobre una décima película. (Se informó de que un proyecto conocido como The Movie Critic había sido abandonado en 2024.)

La nueva producción escrita y dirigida por Quentin Tarantino está ambientada en la Europa de la década de 1830 y aborda temas de engaño

“Quiero que haya un cordón umbilical entre mi primera película y mi última película”, le dijo a Conan O’Brien en 2016. “Me gusta la idea de hacer una obra completa, diez películas, y luego decir: ‘Bien, eso es todo, eso es lo que tengo que decir’. Y dejar que esa filmografía hable por sí misma”.

La semana pasada, la actriz Rosanna Arquette, que protagonizó la película de Tarantino Pulp Fiction (1994), criticó al director en una entrevista con The Times of London por utilizar repetidamente un insulto racial en esa película. “No soporto que se le haya dado un pase libre”, dijo Arquette. “No es arte. Es simplemente racista y espeluznante”.

Tarantino dijo en una carta el lunes que recordaba que Arquette estaba “encantada” de formar parte de Pulp Fiction.

“Pero después de que te diera un trabajo y tú cobraras el dinero”, dijo, dirigiéndose a Arquette, “desprestigiarlo por lo que sospecho que son razones muy cínicas, demuestra una decidida falta de clase, por no decir de honor”.

Fuente: The New York Times.

Fotos: Reuters/ Sarah Meyssonnier y archivo.

