Guy Ritchie revoluciona el mito de Sherlock Holmes en una versión para la Generación Z

La nueva serie, dirigida por el esteticista cineasta británico, cuenta la historia de la juventud del famoso detective con escenas de alto impacto y diálogos ingeniosos

El héroe Hero Fiennes Tiffin
El héroe Hero Fiennes Tiffin como Sherlock Holmes en "El joven Sherlock", esta vez como un carismático joven de 19 años con una mandíbula fuerte y una sonrisa astuta

Cuando el actor William Gillette presentó en Broadway Sherlock Holmes, una obra basada libremente en el personaje creado por Arthur Conan Doyle, en noviembre de 1899, le envió un cable a Conan Doyle y le pidió permiso para tomarse libertades creativas.

“Puedes casarte con él, asesinarlo o hacerle lo que quieras”, respondió Conan Doyle, una bendición que Gillette aprovechó para añadir un interés amoroso, proporcionarle a Holmes una pipa y darle una línea de diálogo original y ágil que se convertiría en su lema: “Elemental, mi querido Sr. Watson”.

Ahora, los creadores de El joven Sherlock, que llegó a Prime Video esta semana, utilizan un enfoque igualmente liberal para contar la historia de la adolescencia caprichosa del famoso detective. Esta vez, como un carismático joven de 19 años con una mandíbula fuerte y una sonrisa pícara, es una versión claramente de la Generación Z del detective consultor: un galán adolescente atrapado entre la fraternidad y el 221B de Baker Street.

Su estilo, tono y actitud son estridentes y jocosos, repletos de escenas de lucha trepidantes y frases ingeniosas e irreverentes. En ese sentido, guarda un gran parecido con las dos películas de Sherlock Holmes de Guy Ritchie, quien también produjo y dirigió esta nueva serie.

La nueva serie, disponible en
La nueva serie, disponible en Prime Video, cuenta la historia de la juventud del famoso detective con el estilo característico del productor Guy Ritchie

Guy es increíblemente único”, dijo Matthew Parkhill, guionista y showrunner de El joven Sherlock, en una entrevista. “La idea al crear esto era intentar capturar la actitud de sus películas de Sherlock”.

Parkhill dijo que cuando el coproductor ejecutivo Simon Maxwell lo contactó por primera vez para hablarle del proyecto, este se anunció como una adaptación de El joven Sherlock Holmes, una serie de ocho entregas de novelas para adultos jóvenes escritas por Andrew Lane.

Aunque a Parkhill le gustaban los libros de Lane sobre un Holmes de 14 años que resuelve crímenes en la Inglaterra del siglo XIX, el showrunner se sintió atraído por el Sherlock más viejo y más inteligente de las historias de Conan Doyle, alguien que pelea a puñetazos en los patios de las prisiones y se mueve por dinámicas familiares complejas.

“No tengo nada en contra de los libros, que me encantaban”, dijo Parkhill. “Pero simplemente no sabía qué hacer con un colegial de 14 años, así que opté por otra opción”.

Joseph Fiennes, tío de Fiennes
Joseph Fiennes, tío de Fiennes Tiffin por parte materna, se unió al elenco más tarde

La serie, cuyo elenco estelar incluye a Colin Firth y Natasha McElhone, todavía se promociona como basada en las novelas de Lane. Pero Parkhill abandonó casi todo lo que contenían, creando una nueva historia sobre la juventud desenfrenada de Sherlock. Vemos al joven detective metido en líos como portero en la Universidad de Oxford, dedicando su tiempo tanto a resolver misterios como a causar problemas.

El cambio más audaz de la serie con respecto a los libros de Lane y Conan Doyle es convertir a Moriarty, el némesis de Holmes, en su compañero y socio en la resolución de crímenes, quien en la serie se llama James y es interpretado por Dónal Finn.

“Me interesó mucho esta especie de relación entre Butch y Sundance”, explicó Parkhill. “Obviamente, el público sabe dónde terminará. Así que se aprecia la exquisitez de poder usar eso para crear tensión y usar esa ironía dramática. Es muy divertido jugar con eso”.

Interpretando al joven Holmes está Hero Fiennes Tiffin, quien estaba de vacaciones en Tailandia cuando le ofrecieron una prueba para el papel. Estaba tan entusiasmado, recordó recientemente, que se quitó el traje de baño y se puso algo “un poco más sherlockiano”, y luego lo dio todo en una audición por Zoom.

Fiennes Tiffin con Natascha McElhone
Fiennes Tiffin con Natascha McElhone y Dónal Finn, quien interpreta a James Moriarty. La serie convierte al némesis de Holmes en su compañero y cómplice en la resolución de crímenes

Después de ser elegido, dijo, estaba encantado de saber que Joseph Fiennes, el tío de Fiennes Tiffin por parte de su madre, se había unido al elenco.

“Es bonito, en tono de broma, decir que consiguió ese papel por mí”, dijo Fiennes Tiffin. “Matthew dijo que contrataron a Joe y solo entonces se dieron cuenta de que era mi tío, pero no me lo creo ni por un segundo”. (Da la casualidad de que Fiennes interpreta al tío de Sherlock en la serie).

Fiennes Tiffin conocía bien la sensibilidad de Ritchie, pues había trabajado con él anteriormente en la comedia de acción de la Segunda Guerra Mundial The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

En su primer día de rodaje juntos, Fiennes Tiffin comentó que su personaje iba a tener un tiroteo con unos soldados nazis. El actor se puso en la piel del Sherlock adolescente: asustado, pero aprovechando ese miedo para encontrar fuerza. Tras la primera toma, Ritchie se acercó con notas.

Fiennes Tiffin dijo que cuando
Fiennes Tiffin dijo que cuando trabajas con Guy Ritchie, "sabes que va a ser genial"

Héroe, héroe, héroe”, le aconsejó, según el actor. “Hazlo otra vez, pero esta vez con más calma”.

Hicieron otra toma, dijo Fiennes Tiffin: Ritchie se acercó una vez más y dijo: “Hagámoslo de nuevo, pero aún más genial”.

“Pasé de una interpretación compleja y compleja a simplemente improvisar”, dijo Fiennes Tiffin entre risas. “Cuando trabajas con Guy, sabes que va a ser genial”.

Las notas de Ritchie sobre el rodaje de El joven Sherlock fueron similares. Fiennes Tiffin comentó que, a menudo, el director interrumpía una escena para advertirle que no fuera tan serio. El material más emotivo fue aportado por Parkhill, mientras que “las escenas de lucha, los comentarios graciosos y esa energía de protagonista que les permite saber que son los protagonistas” provenían de Ritchie, según el actor.

Cuando se le preguntó si ese desglose de sus contribuciones era exacto, Parkhill asintió y sonrió.

—Ah —dijo—. Así que Hero básicamente está diciendo que soy muy poco cool.

Fuente: The New York Times

