Cultura

Lanzan un concurso federal de pintura con USD 50 mil en premios

La nueva edición bienal del galardón María Calderón de la Barca apunta a distinguir a artistas visuales de todo el país. Los tres ganadores serán premio adquisición y se exhibirán en el Palacio Libertad entre las 24 finalistas

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Joven artista con delantal manchado pinta un cuadro abstracto y colorido en un caballete en su estudio. Pinceles y pinturas sobre una mesa.
Lanzan un premio federal de pintura con USD 50 mil en premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Cultura de la Nación y la Fundación María Calderón de la Barca lanzaron una nueva edición del Premio Pintura María Calderón de la Barca, un certamen bienal para reconocer y potenciar la producción pictórica argentina contemporánea. La convocatoria incluye premios que suman USD 50.000.

Las 24 obras finalistas: una por cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se exhibirán en una muestra en el Palacio Libertad en agosto de 2026, donde se anunciarán las tres ganadoras. Las piezas premiadas pasarán a integrar el patrimonio de la Fundación María Calderón de la Barca.

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Podrán postularse artistas visuales argentinos, nativos o naturalizados, mayores de 18 años, con al menos dos años de residencia en la provincia por la que se presentan. También se exige título de grado en artes visuales o carreras afines, o formación idónea.

Cada participante podrá inscribir una única obra pictórica realizada con posterioridad a 2022, original, inédita y sin premios previos. Las obras deberán medir como mínimo 1,20 m de alto por 0,80 m de ancho, con un máximo de 2 x 2 m, y no superar los 20 kg de peso total con marco y soporte.

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Una mujer con overol de mezclilla y pañuelo en la cabeza pinta una gran obra abstracta en un estudio lleno de lienzos coloridos, tubos de pintura y pinceles.
Cada participante podrá inscribir una única obra pictórica realizada con posterioridad a 2022 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presentación se realizará desde el usuario del autor con una fotografía de la obra, su título, técnica y dimensiones, una memoria descriptiva, copia del DNI y currículum vitae. El cierre de la convocatoria será el jueves 11 de junio y el anuncio de seleccionados para la exhibición se comunicará a partir del 20 de julio.

Además del primer premio de USD 30 mil, el certamen prevé un segundo galardón de USD 15.000 y un tercer premio Revelación Federal de USD 5.000, con posibilidad de menciones honoríficas. Un jurado de preselección elegirá entre cinco y 10 obras por provincia y CABA, con al menos tres artistas emergentes por distrito, y luego un jurado de selección definirá las finalistas.

El jurado estará integrado por seis representantes de la Secretaría de Cultura y de la Fundación, entre ellos María Paula Zingoni, directora nacional de Museos y Gestión Patrimonial; Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes; y Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes. La recepción de obras en el Palacio Libertad será entre el lunes 3 y el miércoles 5 de agosto, la inauguración el 13 de agosto y la muestra se extenderá hasta el 13 de septiembre.

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