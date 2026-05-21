Lanzan un concurso federal de pintura con USD 50 mil en premios

Lanzan un premio federal de pintura con USD 50 mil en premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Cultura de la Nación y la Fundación María Calderón de la Barca lanzaron una nueva edición del Premio Pintura María Calderón de la Barca, un certamen bienal para reconocer y potenciar la producción pictórica argentina contemporánea. La convocatoria incluye premios que suman USD 50.000.

Las 24 obras finalistas: una por cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se exhibirán en una muestra en el Palacio Libertad en agosto de 2026, donde se anunciarán las tres ganadoras. Las piezas premiadas pasarán a integrar el patrimonio de la Fundación María Calderón de la Barca.

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Podrán postularse artistas visuales argentinos, nativos o naturalizados, mayores de 18 años, con al menos dos años de residencia en la provincia por la que se presentan. También se exige título de grado en artes visuales o carreras afines, o formación idónea.

Cada participante podrá inscribir una única obra pictórica realizada con posterioridad a 2022, original, inédita y sin premios previos. Las obras deberán medir como mínimo 1,20 m de alto por 0,80 m de ancho, con un máximo de 2 x 2 m, y no superar los 20 kg de peso total con marco y soporte.

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Cada participante podrá inscribir una única obra pictórica realizada con posterioridad a 2022 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presentación se realizará desde el usuario del autor con una fotografía de la obra, su título, técnica y dimensiones, una memoria descriptiva, copia del DNI y currículum vitae. El cierre de la convocatoria será el jueves 11 de junio y el anuncio de seleccionados para la exhibición se comunicará a partir del 20 de julio.

Además del primer premio de USD 30 mil, el certamen prevé un segundo galardón de USD 15.000 y un tercer premio Revelación Federal de USD 5.000, con posibilidad de menciones honoríficas. Un jurado de preselección elegirá entre cinco y 10 obras por provincia y CABA, con al menos tres artistas emergentes por distrito, y luego un jurado de selección definirá las finalistas.

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El jurado estará integrado por seis representantes de la Secretaría de Cultura y de la Fundación, entre ellos María Paula Zingoni, directora nacional de Museos y Gestión Patrimonial; Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes; y Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes. La recepción de obras en el Palacio Libertad será entre el lunes 3 y el miércoles 5 de agosto, la inauguración el 13 de agosto y la muestra se extenderá hasta el 13 de septiembre.