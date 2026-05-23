Cultura

‘La Noche de las Ideas’ concluye con debates sobre desinformación, feminismo y el auge de la extrema derecha

Las actividades de la segunda jornada de la plataforma de pensamiento contemporáneo argentino-francesa se desarrollan en el Teatro Colón, con entrada gratuita y traducción simultánea

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Una audiencia diversa sentada en sillas en un auditorio oscuro, mirando hacia dos oradores en una mesa con micrófonos bajo una luz brillante
La Noche de las Ideas en Buenos Aires consolida el debate interdisciplinario sobre pensamiento contemporáneo

Este sábado por la tarde se está desarrollando segunda jornada de La Noche de las Ideas en Buenos Aires, una relevante plataforma de debate interdisciplinario consolidada como una referencia del pensamiento contemporáneo -surgida de la cooperación cultural entre Francia y Argentina-. Las actividades que desde el mediodía se realizan en las dos sedes principales de esta décima edición —el Centro de Experimentación y el Salón Dorado del Teatro Colón— tienen entrada gratuita, que se pueden retirar en el Pasaje Carruajes del coliseo lírico porteño.

El evento, impulsado por el Institut français d’Argentine, el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia y Fundación Medifé, reúne a figuras destacadas del pensamiento internacional para abordar —mediante paneles, conferencias y actividades participativas— tópicos que incluyen tecnopolítica, extremas derechas globales, feminismo, desafíos ecológicos, desinformación y el impacto de la inteligencia artificial en la transmisión del conocimiento.

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La apertura, este viernes por la noche, estuvo a cargo del embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal; la ministra de Cultura de la ciudad, Gabriela Ricardes; el director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco y la presidenta de Fundación Medifé, Daniela Gutiérrez. Nadal subrayó la continuidad de “una aventura que comenzó en las costas bonaerenses y hoy se despliega en 10 ciudades del país”, una expansión territorial sin antecedentes en la historia del encuentro.

La conferencia inaugural —moderada por Tomás Balmaceda y protagonizada por los autores franceses Camille Froidevaux-Metterie, Asma Mhalla y Michaël Foessel— dirigió el foco hacia las transformaciones que hoy redefinen el sujeto, el poder y la democracia. Mhalla diagnosticó un “orden multiestable” marcado por la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, y advirtió sobre la erosión de la soberanía y las libertades personales bajo regímenes de vigilancia masiva: “La pelea está en quién le dará forma a la arquitectura del nuevo orden mundial. La pregunta es por la soberanía, por la libertad”, indicó.

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Primer plano de un hombre barbudo con jersey negro hablando por un micrófono, con una mujer de gafas verdes a su izquierda y una pantalla azul de fondo
Paneles y conferencias abordan temáticas como tecnopolítica, feminismo, desafíos ecológicos, desinformación e inteligencia artificial

Froidevaux-Metterie reconstruyó las tres grandes olas del feminismo en los últimos cien años e identificó el ciclo reactivo actual: “Las propuestas políticas reaccionarias consisten en primer lugar en cuestionar los derechos conquistados por las feministas para las mujeres y las mujeres LGBTIQ+”, afirmó, enlazando las luchas feministas a agendas anticoloniales y anticapitalistas que cobraron impulso especialmente en la Argentina.

Por su parte, Foessel analizó el auge del catastrofismo político y técnico en un contexto con “fuerzas económicas y tecnológicas que proponen discursos de salvación apocalíptica”, ejemplificando con las narrativas públicas de Peter Thiel y Elon Musk sobre la colonización de Marte. La disertación planteó el peligro de las narrativas que prohíben alternativas al destino tecnológico como única vía.

Extremas derechas, desinformación y cultura digital

La segunda jornada reune este sábado a Michaël Foessel y Melina Vázquez, en un intercambio sobre los nuevos lenguajes y estrategias de la extrema derecha en Europa y América Latina, moderado por Arnaud Miranda. En paralelo, el Salón Dorado funciona como sede de discusión sobre los desafíos ecológicos y la “materialidad de lo virtual”, con intervenciones de Cécile Diguet, Melisa Argento y Silvina Carrizo.

Cuatro personas sentadas en una mesa de madera en un escenario oscuro, frente a una pantalla azul con el título "La noche de las ideas" y logotipos de patrocinadores
El evento, organizado por el Institut français d’Argentine, promueve la colaboración cultural entre Francia y Argentina

El eje de desinformación y democracia es abordado con énfasis en la verificación de datos en la región: Maud Quessard y el periodista José Natanson comparten escenario bajo la moderación de Olivia Sohr de Chequeado, aportando herramientas para detectar narrativas manipulativas y exponer sus implicancias en procesos electorales.

El feminismo tien un espacio específico con la conversación entre Camille Froidevaux-Metterie y Daniela Losiggio (moderada por Ana Correa), en la que la categoría de consentimiento y el debate público por violencia de género se actualizan a partir del caso de Giselle Pelicot, interrogando el costo social de la palabra pública femenina y la recepción diferencial de las denuncias.

Las actividades abiertas incluyen además un taller sobre narrativas e inteligencia artificial (coordinado por Marina Wainer) y, por la noche, la performance ARS NATURA en el Centro de Experimentación del Teatro Colón. Se trata de una propuesta que combina música electrónica, visuales 3D y reflexión sobre el antropoceno en formato inmersivo, interrogando la artificialidad de la naturaleza en la era digital.

[Fotos: prensa La Noche de las ideas]

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