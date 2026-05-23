Cultura

La presencia femenina fue un eje de polémica en Cannes: por qué el afiche de ‘Thelma y Louise’ no resultó suficiente

Cineastas, actrices y organizaciones señalan que la imagen de Geena Davis y Susan Sarandon como símbolo, no basta: solo el 23% de las películas en competencia fueron dirigidas por mujeres

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El Festival de Cannes cierra su competencia principal con solo cinco películas dirigidas por mujeres entre las 22 seleccionadas
El Festival de Cannes cierra su competencia principal con solo cinco películas dirigidas por mujeres entre las 22 seleccionadas

Las películas de dos directoras clausuraron la competición principal del Festival de Cine de Cannes el viernes, con los hombres dominando una vez más la programación, lo que refleja una industria donde el progreso hacia la paridad de género se ha estancado.

De las 22 películas que compitieron este año en la sección principal, solo cinco fueron dirigidas por mujeres, y los estrenos de The Dreamed Adventure, de la alemana Valeska Grisebach, y The Birthday Party, de la cineasta francesa Lea Mysius, tuvieron lugar el último día.

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“No puedo explicarlo bien porque no formo parte del comité. No soy yo quien decide”, declaró Grisebach apara esta nota el viernes al ser preguntada por el desequilibrio. “Estoy rodeada de muchas cineastas excelentes”.

En los 79 años de historia del festival de cine más prestigioso del mundo, solo tres mujeres han ganado la Palma de Oro a la mejor película. En 1993, Jane Campion se convirtió en la primera mujer en recibir la Palma de Oro por El piano. En 2021, la directora francesa Julia Ducournau ganó un premio por Titane, seguida dos años después por Justine Triet por Anatomía de una caída.

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Valeska Grisebach (foto) y Lea Mysius presentaron sus películas el último día de la competición de Cannes, lo que evidenció la desigualdad de género
Valeska Grisebach (foto) y Lea Mysius presentaron sus películas el último día de la competición de Cannes, lo que evidenció la desigualdad de género

La directora francesa Geraldine Nakache, que presentó su última película Si Tu Penses Bien (Si tú lo crees) en una sección paralela del festival, dijo sentirse “un poco impotente”. “Estoy aquí con mi película y me digo a mí misma: ‘Tengo suerte de estar aquí’, que las cosas están avanzando, y entonces alguien me muestra las estadísticas”, declaró a esta agencia.

Thelma y Louise, un símbolo discutido

Los organizadores del Festival de Cannes recibieron críticas de algunos activistas este año por utilizar la película Thelma y Louise en su cartel oficial. El colectivo feminista 50/50 acusó a los organizadores de “lavado de imagen feminista” por utilizar a las actrices Geena Davis y Susan Sarandon con fines publicitarios.

“La programación es un acto político”, declaró Fanny De Casimacker, integrante del colectivo. “Si solo el 23 por ciento de los directores (en competición) son mujeres, nos perderemos algunas historias”. El director del festival, Thierry Fremaux, recalcó que todos los jurados y el órgano rector de Cannes eran iguales en cuanto al género, si bien el festival por sí solo no puede corregir los desequilibrios estructurales de la industria.

Solo tres mujeres han ganado la Palma de Oro en los 79 años de historia del prestigioso Festival de Cine de Cannes. La primera fue Jane Campion (foto) en 1993
Solo tres mujeres han ganado la Palma de Oro en los 79 años de historia del prestigioso Festival de Cine de Cannes. La primera fue Jane Campion (foto) en 1993

“Si dudamos entre dos películas... y esa duda es entre una película de un director y una película de una directora, elegiremos la película de la directora”, dijo al comienzo del festival.

Aunque solo representan el 23 por ciento de la competición principal, las directoras constituyen el 34 por ciento de todos los largometrajes seleccionados para el programa oficial de Cannes, que incluye varias secciones paralelas, según cifras del festival. “Hoy vemos cada vez más directoras en el cine emergente, por lo que poco a poco se están abriendo camino en la competición”, explicó Fremaux, quien lleva dos décadas al frente del Festival de Cannes. “Las cifras demuestran que las cosas avanzan, pero que el progreso es lento, pero que aún no es suficiente”.

Las mujeres en Hollywood

La situación es similar, o peor, en Hollywood. Un estudio realizado a principios de este año por la Iniciativa de Inclusión Annenberg de la Universidad del Sur de California reveló que solo nueve de las 100 películas estadounidenses más taquilleras del año pasado fueron dirigidas por mujeres.

En declaraciones realizadas el pasado fin de semana en Cannes, Julianne Moore, protagonista de Las horas, lamentó el descenso de los papeles protagonistas para mujeres, ya que el número de mujeres y niñas en las películas más taquilleras ha bajado al 37%, lo que supone un descenso del 10% en un año. “No es un problema exclusivo de la industria cinematográfica, es global”, dijo Moore tras recibir el premio Women In Motion del grupo de lujo Kering.

La representación femenina en papeles protagónicos disminuyó al 37% en las películas más exitosas, denuncia Julianne Moore en Cannes
La representación femenina en papeles protagónicos disminuyó al 37% en las películas más exitosas, denuncia Julianne Moore en Cannes

“No hay representación en los medios de comunicación, no hay representación en la educación superior. Hay muchos ámbitos donde no tenemos la representación que merecemos”, añadió la actriz.

También en Cannes, la dos veces ganadora del Oscar, Cate Blanchett, hizo hincapié en cómo los desequilibrios de género están presentes en toda la industria y que el progreso desde los escándalos del movimiento #MeToo sobre abuso sexual en 2017 se ha estancado. “Sigo trabajando en platós de rodaje y hago el recuento de personas todos los días, y sigue siendo, ya sabes... hay 10 mujeres y 75 hombres cada mañana”, dijo.

Fuente: AFP

[Fotos: Reuters/ Marko Djurica; Manon Cruz; Guglielmo Mangiapane y Sarah Meyssonnier]

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