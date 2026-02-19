“Los habitantes”: memoria, resistencia y teatro para tiempos oscuros

Los habitantes se estrenó en febrero de 2025. Hace un año. El día anterior al estreno hubo una marcha antifascista. Toda una señal para nuestra obra. Este 7 de febrero, un año después, hubo otra marcha antifascista en Buenos Aires. Las cosas no mejoraron. Están peor. Vemos desde otros lugares del mundo redadas antiinmigrantes feroces, fuerzas encapuchadas, con sus jefes disfrazados de nazis, asesinatos de ciudadanos en las calles. Acá tuvimos policías gaseando a una nena, pegándole a los jubilados, disparándole a un fotógrafo de prensa. Me cuesta creer que fueron excesos, casualidades, y no una estrategia para generar terror en los ciudadanos. Castigar la inocencia. Para aplicar políticas vejatorias.

En Los habitantes, un personaje, Carmen Luna, dice: “Hay asuntos con el filo de un cuchillo y son urgentes. Si no salimos a la calle a plantar cara contra los fascistas, los violentos, ellos avanzarán sobre nosotros rodeados por el silencio de los tibios. Tenemos que salir a la calle a poner el cuerpo y la voz contra ellos”.

Los habitantes es una miniserie contada por un actor. Los habitantes son un grupo de muertos que pueden ingresar en el mundo de los vivos. Planteamos que cuando se produce una muerte colectiva, una matanza, algunos muertos pueden ingresar en el mundo de los vivos, interactuar. Pueden ingresar en los cuerpos, pueden habitar.

Macbeth, en el tercer acto, se enfrenta al espíritu de Banquo, a quien él mandó a matar y dice: “Hubo un tiempo en que, saltados los sesos, el hombre moría, y ahí terminaba todo. Pero ahora los muertos resucitan con veinte heridas en la cabeza y nos arrojan de nuestros asientos”.

Joselo Bella, actor y coautor de la obra

Los habitantes tiene un origen audiovisual. Fue un guion de cine. Fueron guiones para una miniserie. Fue una serie con varias temporadas. Durmió años adentro de un cajón.

Los habitantes eran los muertos que interfieren en el mundo de los vivos. Los que luchan contra la injusticia, la brutalidad, la impunidad de los asesinos poderosos.

La historia inicial sucedía en 1955, en Argentina. Luego, trabajamos la posibilidad de que hubiera habitantes en otras situaciones de matanzas, otros lugares, otras épocas, y que pudieran relacionarse entre sí. El proyecto circuló. Hubo reuniones, entusiasmo, críticas. Gustó, pareció caro. Hubo promesas y rechazos, ilusiones y decepciones. Fue casi olvidado y durmió en un cajón.

Hasta la pandemia. Joselo Bella hizo una propuesta: hacer una obra de teatro, un unipersonal con Los habitantes. Me pareció algo remoto e impensado por las características fantásticas de la historia, la cantidad de lugares, escenas y personajes. Pero remota e impensada era nuestra situación en pandemia. La humanidad entera un año y medio al borde de la muerte. La cuarentena. El miedo al otro. De la pandemia surgió algo existencial. De ahí surgió este proyecto.

Pedro Sedlinsky, coautor y director de "Los habitantes"

El primer habitante aparece en Rusia, en 1903, durante un pogrom, Isaac Shemtov, un carpintero judío. La historia sigue en España, en 1936, en Madrid, durante la Guerra Civil Española. Los hermanos Justo, republicanos, muertos, van a habitar para intentar salvar a sus amigos Federico García Lorca, Carmen Luna y Antonio Machado. Van a enfrentarse con los falangistas, los soldados del general Franco. En 2026 se cumplen 90 años de la Guerra Civil y del asesinato de Lorca.

El 21 de febrero vamos a hacer Los habitantes en el teatro Villa Ruiz. Fuimos invitados por Dolores Riera y Silvio Falasconi a su teatro rodeado de campo y cielo, en su pueblo Villa Ruiz. Creemos que va a ser una noche distinta, para ver teatro.

*Los habitantes: sábado 21 de febrero a las 20 en el Teatro Villa Ruiz (Lorenzo Ruiz y Av. Rivadavia, Villa Ruiz, Provincia de Buenos Aires).