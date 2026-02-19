Cultura

“Los habitantes”: memoria, resistencia y teatro para tiempos oscuros

El director y coautor ubica su obra en el presente, en pleno resurgimiento de ciertos fantasmas. Tendrá una única función el sábado 21 en el teatro de la localidad bonaerense de Villa Ruiz

Guardar
“Los habitantes”: memoria, resistencia y
“Los habitantes”: memoria, resistencia y teatro para tiempos oscuros

Los habitantes se estrenó en febrero de 2025. Hace un año. El día anterior al estreno hubo una marcha antifascista. Toda una señal para nuestra obra. Este 7 de febrero, un año después, hubo otra marcha antifascista en Buenos Aires. Las cosas no mejoraron. Están peor. Vemos desde otros lugares del mundo redadas antiinmigrantes feroces, fuerzas encapuchadas, con sus jefes disfrazados de nazis, asesinatos de ciudadanos en las calles. Acá tuvimos policías gaseando a una nena, pegándole a los jubilados, disparándole a un fotógrafo de prensa. Me cuesta creer que fueron excesos, casualidades, y no una estrategia para generar terror en los ciudadanos. Castigar la inocencia. Para aplicar políticas vejatorias.

En Los habitantes, un personaje, Carmen Luna, dice: “Hay asuntos con el filo de un cuchillo y son urgentes. Si no salimos a la calle a plantar cara contra los fascistas, los violentos, ellos avanzarán sobre nosotros rodeados por el silencio de los tibios. Tenemos que salir a la calle a poner el cuerpo y la voz contra ellos”.

Los habitantes es una miniserie contada por un actor. Los habitantes son un grupo de muertos que pueden ingresar en el mundo de los vivos. Planteamos que cuando se produce una muerte colectiva, una matanza, algunos muertos pueden ingresar en el mundo de los vivos, interactuar. Pueden ingresar en los cuerpos, pueden habitar.

Macbeth, en el tercer acto, se enfrenta al espíritu de Banquo, a quien él mandó a matar y dice: “Hubo un tiempo en que, saltados los sesos, el hombre moría, y ahí terminaba todo. Pero ahora los muertos resucitan con veinte heridas en la cabeza y nos arrojan de nuestros asientos”.

Joselo Bella, actor y coautor
Joselo Bella, actor y coautor de la obra

Los habitantes tiene un origen audiovisual. Fue un guion de cine. Fueron guiones para una miniserie. Fue una serie con varias temporadas. Durmió años adentro de un cajón.

Los habitantes eran los muertos que interfieren en el mundo de los vivos. Los que luchan contra la injusticia, la brutalidad, la impunidad de los asesinos poderosos.

La historia inicial sucedía en 1955, en Argentina. Luego, trabajamos la posibilidad de que hubiera habitantes en otras situaciones de matanzas, otros lugares, otras épocas, y que pudieran relacionarse entre sí. El proyecto circuló. Hubo reuniones, entusiasmo, críticas. Gustó, pareció caro. Hubo promesas y rechazos, ilusiones y decepciones. Fue casi olvidado y durmió en un cajón.

Hasta la pandemia. Joselo Bella hizo una propuesta: hacer una obra de teatro, un unipersonal con Los habitantes. Me pareció algo remoto e impensado por las características fantásticas de la historia, la cantidad de lugares, escenas y personajes. Pero remota e impensada era nuestra situación en pandemia. La humanidad entera un año y medio al borde de la muerte. La cuarentena. El miedo al otro. De la pandemia surgió algo existencial. De ahí surgió este proyecto.

Pedro Sedlinsky, coautor y director
Pedro Sedlinsky, coautor y director de "Los habitantes"

El primer habitante aparece en Rusia, en 1903, durante un pogrom, Isaac Shemtov, un carpintero judío. La historia sigue en España, en 1936, en Madrid, durante la Guerra Civil Española. Los hermanos Justo, republicanos, muertos, van a habitar para intentar salvar a sus amigos Federico García Lorca, Carmen Luna y Antonio Machado. Van a enfrentarse con los falangistas, los soldados del general Franco. En 2026 se cumplen 90 años de la Guerra Civil y del asesinato de Lorca.

El 21 de febrero vamos a hacer Los habitantes en el teatro Villa Ruiz. Fuimos invitados por Dolores Riera y Silvio Falasconi a su teatro rodeado de campo y cielo, en su pueblo Villa Ruiz. Creemos que va a ser una noche distinta, para ver teatro.

*Los habitantes: sábado 21 de febrero a las 20 en el Teatro Villa Ruiz (Lorenzo Ruiz y Av. Rivadavia, Villa Ruiz, Provincia de Buenos Aires).

Temas Relacionados

TeatroPedro SedlinskyVilla Ruiz

Últimas Noticias

U2 sorprende con una potente colección de nuevas canciones hechas con “rebeldía y consternación”

El EP ‘Days of Ash’ trasciende lo musical para reflexionar sobre el papel del arte frente a los desafíos extremos de la realidad. “No hay nada normal en estos tiempos enloquecedores, y tenemos que enfrentarlos”, dice Bono

U2 sorprende con una potente

“La radicalización y la política de la crueldad pueden expandirse”: Patricio Pron, una novela esperanzada y una advertencia

Un poeta rumano que pasó por Buenos Aires y murió en Auschwitz y un escritor contemporáneo que va a escribir su biografía son el punto de partida. La literatura como resistencia

“La radicalización y la política

“Hay una mujer tirada en el suelo, soy yo”: la fuga de gas que casi mata a una escritora: ¿quién es responsable?

Una experiencia límite cambió el rumbo de Marta Jiménez Serrano y dio origen a “Oxígeno”. Entre traumas personales y carencias sociales, una historia que interpela a la sociedad

“Hay una mujer tirada en

El impresionante mural de Maria Callas en Kalamata se corona como el mejor del mundo en 2025

Una gigantesca obra del artista griego Kleomenis Kostopoulos que rinde homenaje a la leyenda de la ópera, en la ciudad de Kalamata, fue premiado por la plataforma global Street Art Cities

El impresionante mural de Maria

Cómo se escribe según la RAE: Copa del Rey de baloncesto, claves de redacción

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Cómo se escribe según la
DEPORTES
Franco Colapinto cerró su pretemporada

Franco Colapinto cerró su pretemporada de F1 con un rendimiento que ilusiona: giró más de 100 vueltas y logró el mejor tiempo para Alpine

Boca Juniors dio a conocer sus convocados para recibir mañana a Racing con Leandro Paredes como gran baja

Cuánto dinero recibirá River Plate por el pase de Adam Bareiro a Boca Juniors

El escabroso giro en el caso del árbitro alemán agredido tras pedirle matrimonio a su novio antes de un partido

Chilavert defendió al argentino Prestianni tras el cruce con Vinicius y desató una controversia por su exabrupto al referirse a Mbappé

TELESHOW
El emotivo mensaje de Gianinna

El emotivo mensaje de Gianinna Maradona a su hijo Benjamín por sus 17 años: “Sos más de lo que alguna vez imaginé”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand en la previa de su cumpleaños 99

El “Indio” Solari recibió el alta luego de someterse a estudios médicos

El primer día de clase de Anita García Moritán: entre uniformes, etiquetas y el cariño de Pampita y su padre Roberto

La reacción de Ivana Icardi tras los dichos de su hermano Guido sobre su familia y Wanda Nara: “No me pregunten más”

INFOBAE AMÉRICA

La Policía culpó al servicio

La Policía culpó al servicio de cárceles por la fuga de un prófugo vinculado al magnicidio de Fernando Villavicencio

Especialista plantea que Metrocable debe integrarse al transporte público en San Salvador

Trump dijo que en diez días se definirá si hay acuerdo nuclear con Irán y advirtió: “Puede que tenga que ir un paso más allá”

Decano de Medicina de la Universidad Central denunciará ante la Fiscalía la alteración de notas de 19 estudiantes

Estudio revela venta masiva de tiburón bajo etiquetas falsas en mercados de la Sierra ecuatoriana