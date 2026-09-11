Economía

El salario del empleo registrado privado cayó por tercer mes consecutivo: cuáles son los sectores que más perdieron

El poder adquisitivo retrocedió 1,1% en julio y acumuló una merma real de 3,6% en tres meses

Manos de un hombre sujetando billetes de pesos argentinos sobre una mesa de madera junto a un sobre marrón, una libreta y una taza de café.
El salario medio real del empleo registrado privado se ubicó en junio y julio de 2026 en niveles similares a los de noviembre de 2023 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La capacidad de compra de los salarios del empleo registrado privado volvió a deteriorarse en julio y acumuló tres meses consecutivos de retroceso. Según los datos provisorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el salario medio real del sector privado cayó 1,1% en julio de 2026 respecto de junio, en la serie desestacionalizada. De esta forma, la pérdida acumulada en los últimos tres meses llegó al 3,6 por ciento.

La evolución de los salarios efectivos contrastó con la de las remuneraciones acordadas en las negociaciones colectivas. El salario medio conformado de los principales Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) se mantuvo sin cambios reales en julio, en la serie sin estacionalidad, y acumuló así tres meses consecutivos con un poder adquisitivo similar.

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De este modo, en los últimos meses los salarios determinados a través de la negociación colectiva mostraron un desempeño superior al de las remuneraciones efectivamente declaradas en el sistema de seguridad social. Se trata de un escenario inverso al registrado durante los dos años anteriores, cuando los salarios efectivos habían tenido una evolución más favorable frente a los establecidos en los convenios.

Gráfico de líneas que compara el salario del empleo privado y de convenios colectivos, con valores finales de 99,5 y 93,5 respectivamente
Trayectoria del salario real promedio del empleo privado y de los convenios colectivos entre noviembre de 2023 y julio de 2026

En términos históricos, el salario medio real del empleo registrado privado se ubicó en junio y julio de 2026 en niveles similares a los de noviembre de 2023. En junio quedó levemente por encima de aquel registro, mientras que en julio se posicionó ligeramente por debajo. Sin embargo, la evolución fue dispar entre las distintas ramas de actividad.

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Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA-Autónoma, dijo: “El salario promedio relevado por el SIPA en junio le empató a la inflación. Está un 0,8% debajo de noviembre de 2023. El problema más grande es el nivel: el 50% de los trabajadores registrados del sector privado cobra un salario de bolsillo inferior a $ 1.385.000″.

El análisis de 14 sectores económicos muestra que cinco lograron mejorar de manera significativa el poder adquisitivo de sus salarios en ese período. Hotelería y restaurantes encabezó la lista, con una mejora real de 11,8%, seguido por Servicios comunitarios, sociales y personales (+7,6%), Servicios empresariales e inmobiliarios (+6,9%), Pesca (+5,1%) y Agricultura, ganadería y silvicultura (+2,3%).

En otros tres sectores, en cambio, las remuneraciones se mantuvieron prácticamente estables en términos reales respecto de noviembre de 2023. Se trata de Industria, Construcción y Minas y canteras.

El resto de las actividades mostró un deterioro del salario real. Entre las seis ramas que registraron bajas se destacaron Transporte, almacenamiento y comunicaciones, con una contracción de 4,3%; Comercio, con una disminución de 3%; Salud, con una merma de 2,7%; e Intermediación financiera, con un retroceso de 2,6%.

Gráfico de barras horizontales que compara la variación porcentual del salario medio en catorce sectores económicos
Variación real del salario medio registrado privado por sector económico entre noviembre de 2023 y junio de 2026

Así, aunque el salario medio privado se encuentra actualmente en un nivel agregado similar al de fines de 2023, la comparación sectorial evidencia diferencias relevantes en la evolución del poder adquisitivo. La reciente pérdida acumulada en el promedio general se explica, por lo tanto, en un contexto en el que las distintas actividades muestran comportamientos heterogéneos y en el que las remuneraciones efectivamente percibidas comenzaron a quedar por debajo de las pautas surgidas de la negociación colectiva.

En tanto, según Equilibra, el ingreso disponible registrado de 14,5 millones de personas se redujo 0,5% en junio frente a mayo y acumuló una merma de 6,9% en términos interanuales. De esta manera, el indicador se ubicó 16,9% por debajo del promedio registrado entre enero y septiembre de 2023, período tomado como referencia para dimensionar el retroceso.

Los asalariados privados formales fueron los más afectados, con un descenso de 1,4% mensual y de 6,6% interanual. En contraste, el sector público mostró una recuperación puntual: el ingreso disponible aumentó 2,1% respecto de mayo, impulsado por los aumentos otorgados a las universidades, aunque todavía permaneció 7,4% por debajo del nivel de junio de 2025.

Por otra parte, vale mencionar que el empleo asalariado registrado cayó 0,1% mensual en junio y acumula una baja de 354.128 puestos formales desde noviembre de 2023. La Secretaría de Trabajo informó que el sector privado recortó 6.261 empleos en el mes, mientras que la administración pública perdió 5.127. Entre los rubros más golpeados están la industria manufacturera y el comercio. En cambio, el monotributo registró un incremento de 4.360 inscriptos durante el mismo período.

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