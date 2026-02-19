Cultura

“Hay una mujer tirada en el suelo, soy yo”: la fuga de gas que casi mata a una escritora: ¿quién es responsable?

Una experiencia límite cambió el rumbo de Marta Jiménez Serrano y dio origen a “Oxígeno”. Entre traumas personales y carencias sociales, una historia que interpela a la sociedad

Guardar

“Hay una mujer tirada en el suelo del cuarto de baño. La mujer está inconsciente y el suelo del baño es gris claro. Sus brazos y sus piernas descansan en posturas poco habituales, como una muñeca abandonada sin cuidado porque ya es la hora de la merienda. Las bragas a mitad de los muslos. Los vaqueros en los tobillos. Una gota de orina dorada y brillante al final del caracolillo del pubis, como un último efluvio de vida. Pero hay otra: un reguero de sangre oscura que se extiende lentamente sobre el suelo gris claro. Es el sábado siete de noviembre de dos mil veinte y la mujer que está tirada en el suelo soy yo. El hombre que acaba de abrir la puerta del baño y contempla la escena desde el vano es Juan, mi novio. Me llama para que me despierte. No me despierto".

book img

Oxígeno

Por Marta Jiménez Serrano

eBook

$7,99 USD

Comprar
book img

Oxígeno

Por Marta Jiménez Serrano

Audiolibro

$14,99 USD

Comprar

El relato personal de una experiencia límite se impone en Oxígeno, la nueva novela de Marta Jiménez Serrano, donde la escritora narra la fuga de monóxido de carbono en su hogar de Madrid, un accidente doméstico que estuvo a punto de costarle la vida. A partir de esto, la autora escribió un testimonio que busca abrir el debate público sobre la necesidad de políticas integrales que garanticen una vivienda segura y una atención psicológica accesible para todos.

La voz de la autora muestra cómo aquel episodio significó un punto de inflexión en su vida personal y creativa. En entrevista con la agencia de noticias EFE, Jiménez Serrano dice que Oxígeno representa un proceso de duelo y reconciliación: “Es duelo por esa niña que creía que no le podía pasar absolutamente nada”. La escritora reconoció que afrontar su vulnerabilidad marcó el tránsito hacia los treinta años y la llevó a reconstruir su relación con el propio cuerpo y con la vida.

Las consecuencias físicas y psicológicas del suceso fueron marcadas. Tras perder el conocimiento y golpearse la cabeza mientras el gas la sumía en la desorientación, apareció un miedo que persistió: “La sensación de estar tumbada y que mi cuerpo no respondiese, la sensación de estar absolutamente despojada de mi cuerpo, sí me ha hecho luego adueñarme más de él”. Desde entonces, la escritora dice sentirse más presente en su cuerpo y en su vida, después de haber percibido la cercanía real de la muerte.

Responsabilidades

La autora atribuye responsabilidades concretas: asegura que la fuga se debió a que la arrendadora instaló una toma de gas ilegal. Jiménez Serrano insistió ante Europa Press en la importancia de que quienes alquilan una vivienda “tengan conciencia de que lo que están alquilando es un hogar para otra persona”. Según su perspectiva, la crisis habitacional no solo se refleja en la dificultad de acceso, sino también en una falta de controles y mantenimiento que pone en riesgo a los inquilinos.

Durante la pandemia, el espacio privado perdió su carga afectiva, y el miedo persistente al entorno doméstico se convirtió en una huella duradera. Este trauma, lejos de ser individual, aparece en la novela como síntoma de deficiencias estructurales en el acceso a derechos básicos.

El accidente le cambió a
El accidente le cambió a la escritora la manera de ver muchas cosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jiménez Serrano enfatiza con claridad que la terapia psicológica no debería ser privilegio, sino un derecho universal. “No me gusta llamarlas así, pero esas cosas que llamamos lujos porque no tenemos todos acceso a ellas, como la terapia, el poder parar o el poder tener tiempo para procesar algo que te ha ocurrido, deberían ser derechos universales”.

Criticó que el sistema público de salud dé cobertura directa a dolencias físicas, pero no brinde el mismo respaldo a quienes necesitan apoyo psicológico, algo que queda en evidencia, dice, por la dificultad de conseguir cita en plazos razonables.

El propio proceso de escritura de la novela fue “terapéutico”, según Jiménez Serrano. Aun así, remarcó que la verdadera reconstrucción se debió al acompañamiento profesional. La autora tardó cinco años en convertir el accidente en material literario, ya que se resistió inicialmente a hacerño, hasta que comprendió la necesidad de compartir su vivencia para impactar en el debate público.

La obra contrapone la vida presente de la autora con la de generaciones anteriores. Jiménez Serrano evoca a su abuela Concha, cuya existencia en un pequeño pueblo simboliza otra forma de relación con el hogar y la vulnerabilidad. “Me pone triste entender a la abuela Concha, comprender las muchísimas maneras en las que Dios puede no querer”, se lee en la novela. Para la escritora, la madurez y las experiencias al límite ponen de manifiesto la finitud y alteran la percepción de seguridad: “Cuando vives una experiencia cercana a la muerte, te das cuenta de que no eres inmortal y es una noticia triste”.

"Oxígeno", el libro de Marta
"Oxígeno", el libro de Marta Jiménez Serrano.

La transición de los veinte a los treinta, un aprendizaje ligado a momentos decisivos, encuentra en Oxígeno una indagación introspectiva sobre el duelo y la pérdida de inocencia, que abarca también la construcción de amistades verdaderas y el sentido profundo de la intimidad.

Uno de los mayores desafíos consistió en hallar un tono propio para narrar un hecho tan íntimo sin caer en el morbo ni en la idealización del dolor. Jiménez Serrano señaló a la agencia de noticias EFE: Uno de los retos del libro era cómo evitar lo morboso. Hablamos muy mal de la intimidad y creo que es posible hablar de lo íntimo sin ser obscenos y sin ser impúdicos”. El texto persigue la meta de compartir un proceso traumático sin transformarlo en espectáculo, sin ocultar su relevancia emocional.

La autora reconoce que el dolor es parte de la vida, y que la muerte es “la anestesia”. Volver a casa después del accidente significó enfrentar el miedo a dormir, a la soledad y al propio hogar. Cinco años después, la narración adquiere para la autora un tono luminoso: “Lo raro es vivir o no, estamos vivos aquí todo el tiempo, muchos días, eso es un asombro y una suerte”.

Temas Relacionados

Marta Jiménez SerranoMadridDerechos FundamentalesSalud MentalAccidente DomésticoCrisis Habitacional

Últimas Noticias

El impresionante mural de Maria Callas en Kalamata se corona como el mejor del mundo en 2025

Una gigantesca obra del artista griego Kleomenis Kostopoulos que rinde homenaje a la leyenda de la ópera, en la ciudad de Kalamata, fue premiado por la plataforma global Street Art Cities

El impresionante mural de Maria

Cómo se escribe según la RAE: Copa del Rey de baloncesto, claves de redacción

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Cómo se escribe según la

La dignidad no se jubila: lo que Campanella, Luis Brandoni y Eduardo Blanco dicen en “Parque Lezama”

Dos hombres grandes muestran distintas formas de encarar la vida en una película que retoma un éxito teatral. Se estrena hoy en cines y el 6 de marzo en Netflix

La dignidad no se jubila:

Gisèle Pelicot reveló públicamente y con valentía que había sido víctima de violación, pero su vida se derrumbó

Acaba de publicar “Un himno a la vida”, un relato en primera persona que explora las zonas grises de la víctima ideal y la imperfección humana. Entre la serenidad pública y las fisuras privadas, plantea profundas preguntas a toda la sociedad

Gisèle Pelicot reveló públicamente y

Diez años sin Umberto Eco: “El nombre de la rosa” en la cumbre de la posmodernidad

Se cumple una década de la muerte del escritor y semiólogo italiano, momento ideal para repensar su novela más famosa, que cambió el rumbo de la narrativa europea en pleno auge de la cultura pop

Diez años sin Umberto Eco:
DEPORTES
El extraño caso del entrenador

El extraño caso del entrenador que se cambia de ropa en medio de una competencia en los Juegos Olímpicos de Invierno

Revolución en la Fórmula 1 por la innovación nunca vista que estrenó Ferrari: un alerón que gira 180 grados

Segundo día de los últimos test de pretemporada de la F1: Franco Colapinto salió a pista con su Alpine en la sesión de la tarde

Adam Bareiro se convertirá en nuevo refuerzo de Boca Juniors: los detalles del pase

La incómoda pregunta de George Russell a Lewis Hamilton en medio de su romance con Kim Kardashian

TELESHOW
La reacción de Ivana Icardi

La reacción de Ivana Icardi tras los dichos de su hermano Guido sobre su familia y Wanda Nara: “No me pregunten más”

El tierno video de Chino Darín junto a su hijo Dante emociona a las redes

La palabra de Beto Casella tras el debut de BTV: “Vamos a intentar hacer un programa con muchas cosas nuevas”

La profunda reflexión de Flor Vigna que inspiró su nueva canción: “A todos nos da miedo”

Así fue el rating del debut de BTV: Beto Casella y la pulseada con Masterchef y Pasapalabra

INFOBAE AMÉRICA

Drones y armas 3D: cómo

Drones y armas 3D: cómo la tecnología está transformando a los grupos criminales brasileños

Diputada propone bajar edad punible en Honduras: adolescentes podrían ser juzgados desde los 16 años

El impresionante mural de Maria Callas en Kalamata se corona como el mejor del mundo en 2025

Impulsan en Uruguay una reforma para reducir a la mitad el monto de las multas por exceso de velocidad

Esta semana inicia en Panamá el operativo para trasladar docentes a zonas apartadas antes del inicio de clases