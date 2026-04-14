La emoción de Simeone tras eliminar al Barcelona y alcanzar las semifinales de Champions con el Atlético: las dos marcas que logró

El Atlético de Madrid selló su pase a las semifinales de la Champions League tras imponerse al Barcelona por 3-2 en el marcador global. La victoria, lograda en el estadio Metropolitano, reafirmó el impacto de Diego Pablo Simeone al frente del equipo, un ciclo que ya acumula 14 años. “Son 14 años ya. Seguir viendo cómo este equipo compite me emociona”, reconoció el DT tras el encuentro. La clasificación a la penúltima ronda continental representa la cuarta vez que el club alcanza esta instancia bajo la conducción del técnico.

Simeone optó por confiar la portería al argentino Juan Musso en lugar del habitual titular, Jan Oblak. Y el arquero argentino respondió con atajadas decisivas en el primer tiempo y fue elogiado por su propio técnico y por el capitán Koke, quien valoró su desempeño ante la presión ofensiva del conjunto catalán. “Musso ha hecho un partidazo”, sostuvo el mediocampista tras el encuentro.

El desarrollo del cruce ante el Barcelona exigió al Atlético máxima concentración. “Hemos jugado contra un equipo difícil de controlar y con errores individuales logramos meternos en el partido. En el segundo tiempo ya fue más equilibrado, el banco nos dio energía y ellos fueron perdiendo velocidad”, declaró Simeone en la rueda de prensa. El entrenador también remarcó la capacidad del plantel para rehacerse tras desventajas y el peso de los suplentes en el tramo final del encuentro.

Entre los jugadores destacados se ubicó Antoine Griezmann, quien reconoció el valor del triunfo y el aprendizaje que deja el enfrentamiento. “Dos errores que se pagan enseguida en este tipo de partidos. Yo pierdo la pelota en el segundo. Me perfilé mal. Con nuestra gente y con la calidad que tenemos pudimos hacer el primer gol”, analizó el delantero.

Esta eliminación del Barcelona en cuartos de final reafirma una estadística particular: Simeone ha salido victorioso en todos los enfrentamientos directos ante el club catalán en la Champions League. El entrenador argentino superó al Barça en los cruces de 2013/14, 2015/16 y 2025/26, siempre en la instancia de cuartos.

“Jugar una semifinal de Champions. Qué bueno. Vamos a ir con toda la ilusión y toda la fe. Sabemos nuestras características y nuestros defectos. Estamos preparados y vamos a buscar lo que venimos buscando desde hace muchos años”, afirmó el Cholo Simeone.

La llegada del micro de Atlético Madrid que emocionó al Cholo Simeone.

El paso del Atlético a semifinales lo coloca nuevamente entre los cuatro mejores equipos de Europa, una hazaña que solo tres técnicos argentinos han logrado en el siglo XXI. Simeone lidera ese grupo con cuatro presencias (2013/14, 2015/16, 2016/17 y 2025/26), seguido por Héctor Cúper (2000, 2001, 2003) y Mauricio Pochettino (2019). La próxima instancia enfrentará al equipo español con el ganador del duelo entre Arsenal y Sporting Lisboa.

El entrenador también dedicó palabras al defensor Clément Lenglet tras su error en el primer gol del Barcelona, subrayando la calma y jerarquía del futbolista para sobreponerse. “Tuvo la calma para salir de ese error y la jerarquía, porque la tiene. Lo llevó adelante de menos a más”, expresó el técnico rojiblanco.

La conexión con la afición y la convicción del plantel aparecen entre las claves del ciclo de Simeone. “Venimos soñando en grande desde hace mucho. Queríamos pasar esta fase. Nunca dejamos de soñar. Somos fieles a nuestros sueños. En este grupo tan sano y que se esfuerza tanto, estamos para darles alegrías a la gente”, detalló el arquero Musso al finalizar el partido.

Tras sortear al Barcelona en cuartos de final, el Atlético esperará por el ganador de la serie Arsenal (1) y Sporting Lisboa (0), que chocarán mañana en Londres en el segundo duelo de la serie. En la otra llave, el PSG (eliminó al Liverpool con un global de 4-0) está en las semifinales de la competencia europea y aguarda por Bayern Múnich (2) o Real Madrid (1), que jugarán la revancha en el Allianz Arena de Alemania.

Atlético de Madrid volverá a jugar una semifinal de Champions League luego de 9 años. En su última incursión en dicha instancia, el Colchonero cayó en la serie contra el Real Madrid por 4 a 2.

*La clasificación del Atlético de Madrid a la semifinal de la Champions League