Milei atribuyó la suba de la inflación a tres factores centrales y explicó por qué proyecta una baja

Jaime Olivos

La inflación volvió a acelerarse y se metió en el centro del debate económico. Con un 3,4% en marzo, el dato más alto desde el mismo mes de 2025, el presidente Javier Milei fue el encargado del cierre del AmCham Summit y explicó el salto del índice y aseguró que sostendrá el rumbo del programa. De hecho, expuso que el dato del tercer mes del año fue el reflejo de factores estacionales como la educación y los alimentos, el contexto internacional y un arrastre de la caída de demanda de dinero que tuvo lugar desde mediados de 2025.

Milei cerró la jornada del AmCham Summit, un encuentro que congregó a más de 1.500 líderes empresariales de todos los sectores en el centro de convenciones de Buenos Aires. Allí defendió la orientación actual de la política económica y anticipó una desaceleración en el ritmo inflacionario en los próximos meses.

“Lo que ocurrió en la segunda mitad del año pasado fue una monstruosa caída de la demanda de dinero. Es decir 50% del M2; o sea la caída fue por el equivalente de USD 41.000 millones”, consignó el mandatario, en relación a la fuerte dolarización de carteras que se produjo en la previa de las elecciones legislativas de octubre del año pasado.

En tal sentido, declaró que tanto la tasa de interés como el tipo de cambio y el riesgo país se elevaron en el segundo semestre de 2025 por el desplome de la demanda de pesos de los argentinos. Ese combo, bajo su perspectiva, redundó en una aceleración del ritmo de la suba de precios en los últimos nueve meses.

Según el jefe de Estado, además impactó en marzo el aumento estacional de los precios educativos y del conflicto bélico en Medio Oriente, que tuvo un efecto cascada sobre el transporte local. También señaló el alza de la carne como uno de los factores que aceleraron el IPC. “Estos factores explican el salto en la tasa de inflación registrada en el último dato”, explicó Milei.

En su intervención ante el empresariado, Milei proporcionó una lectura detallada sobre el comportamiento reciente de la demanda de dinero, señalando que todavía se advierte el efecto residual de la caída experimentada en la segunda mitad del año pasado. Pese a ese arrastre, destacó que la política monetaria nacional no sufrió modificaciones sustanciales y que, más que inflación en sentido clásico, lo que se produjo fue un “ajuste de precios relativos”.

El presidente subrayó que, al analizar la inflación núcleo y descontar la influencia de la carne, la variación se mantiene en 2,5% respecto al mes pasado. Además, sostuvo que, una vez disipados los factores estacionales —educación, conflicto bélico, carne—, la tasa de inflación general volvería a retroceder. Resaltó también la evolución de los precios mayoristas, que, “suelen anticipar la tendencia”, y actualmente exhiben incrementos de entre 0,8% y 1 por ciento. Por ello, proyectó una convergencia de la inflación general hacia el 10% una vez que los precios relativos terminen de acomodarse.

En términos de reservas, Milei informó que el Banco Central compró cerca de USD 6.000 millones en lo que va del año. Con la compra de USD 185 millones realizada este martes, encadenó 66 jornadas consecutivas adquiriendo dólares y el total acumulado superó los 5.700 millones de dólares.

El presidente se encontró con otros funcionarios que formaron parte del evento, como Diego Santilli y Pablo Quirno

Para el presidente, la estabilidad cambiaria y la caída de las tasas de interés son indicativos de una “incipiente recuperación en la demanda de dinero, impulsada por la mejora de la actividad económica”. De acuerdo con su explicación, en la segunda mitad del año pasado, las tasas de interés superaron el 150% en moneda local y el riesgo país escaló hasta los 1.500 puntos. Estas condiciones, sumadas a la devaluación, profundizaron el descenso en la demanda de pesos. Ahora, en cambio, una suba en el nivel de actividad y una política monetaria restrictiva apuntalarían la estabilización.

Rechazo al “trade-off” entre inflación y crecimiento

Las definiciones del Presidente buscaron cerrar el debate entre quienes advierten la existencia de un dilema entre inflación y crecimiento. Milei criticó con dureza la hipótesis promovida en el llamado “Círculo Rojo”, usualmente asociada a la dirigencia económica y empresaria argentina, que sostiene la necesidad de relajar la política económica para reactivar el PBI aunque ello implique soportar una inflación más elevada. “Me parece una basura, inmunda, repugnante”, sentenció el presidente en su discurso.

El eje de su exposición fue claro: no hay vínculo positivo entre inflación y crecimiento. “Si generar inflación generara crecimiento, Argentina tendría que ser una potencia mundial”, sostuvo, y recordó que el país ya transitó ese camino durante décadas, con el resultado de una fuerte destrucción monetaria.

En esa línea, también cuestionó las teorías económicas que plantean beneficios de corto plazo a partir de una mayor inflación. “Se puso de moda hablar de cuánta inflación soportar para tener más actividad. Pero más actividad no es crecimiento”, afirmó, y remarcó que el desarrollo es un proceso de largo plazo.

Para el mandatario, no hay margen para flexibilizar el programa. Insistió en que el camino es sostener el ajuste fiscal, retirar pesos de la economía y mantener una política monetaria restrictiva. “La motosierra no se detiene”, aseguró.

Milei fue acompañado por el Jefe de Gabinete Manuel Adorni

La apuesta a una aceleración tras el ajuste de precios

Milei proyectó que la combinación de ajuste en precios relativos y recomposición monetaria sentará las bases para un nuevo ciclo de crecimiento sostenido. Según su visión, la superación actual del fenómeno inflacionario dará paso a un “fuerte sendero de crecimiento” tras los meses de volatilidad. “La realidad económica empezó a rebotar, empezó a revivir. Si miramos los datos, hoy estamos en récord de PBI, récord de consumo y récord de exportaciones. El RIGI está funcionando muy bien por la cantidad de inversiones que están llegando. El crédito está creciendo con fuerza, lo que permite recomponer el capital de trabajo. Cuando esto sucede, Argentina vuelve a crecer”, señaló.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el encargado de inaugurar el AmCham Summit: “Los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas”, afirmó. El titular de Hacienda insistió en que la tendencia desinflacionaria se vio alterada por circunstancias específicas previas a los comicios, donde una masiva dolarización y la caída de la demanda de dinero interrumpieron el sendero de baja inflacionaria.

El evento, organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, reafirmó a la comunidad empresarial como interlocutor de las definiciones económicas del gobierno. Interrogado sobre el horizonte político, Milei se pronunció en contra de perpetuarse en el poder: “No vinimos para eternizarnos en el poder, vinimos a escribir la mejor página de la historia argentina; nos votaron para hacer lo que está bien, no vamos a salir del manual de hacer las cosas bien. Después la gente podrá elegir otro camino, será responsabilidad de los argentinos. Pero cuando vean cómo cae la inflación y la pobreza y cuando vean cómo la economía argentina se acelera y crezcan los salarios, nos acompañen”.