Adrien Brody debutará en Broadway con el argentino Diego Kolankowsky como productor

Adrien Brody debuta en Broadway como protagonista de 'The Fear of 13', acompañado por el productor argentino Diego Kolankowsky

El universo de Broadway se prepara para uno de los estrenos más resonantes de la temporada con la llegada de The Fear of 13, una obra que combina figuras internacionales de peso, una historia conmovedora y una impronta creativa que promete dejar huella. En el centro de esta apuesta aparece un nombre que trasciende el cine para dar un paso clave en el teatro: Adrien Brody, quien hará su debut en las tablas neoyorquinas acompañado por un equipo de primer nivel que incluye al productor argentino Diego Kolankowsky.

El proyecto, que tendrá su estreno oficial mañana 15 de abril en el James Earl Jones Theatre, se presenta como una propuesta intensa, provocadora y profundamente humana, pensada para interpelar al espectador desde lo emocional y lo reflexivo . No se trata solo de un debut actoral en Broadway, sino de una producción que busca posicionarse como uno de los grandes acontecimientos teatrales del año.

'The Fear of 13' se estrena el 15 de abril en el James Earl Jones Theatre, prometiendo ser uno de los eventos teatrales del año en Broadway

Para Brody, ganador del Oscar y reconocido por su versatilidad en cine, este paso representa un desafío artístico distinto. Luego de construir una carrera sólida en la pantalla grande, su desembarco en Broadway marca una nueva etapa, en la que el contacto directo con el público y la exigencia del vivo aquieren un protagonismo central. La obra lo encuentra en un registro dramático, con una interpretación que ya fue destacada por la crítica internacional como “conmovedora” .

Pero el proyecto no se sostiene únicamente en su figura. A su lado aparece Tessa Thompson, nominada al Globo de Oro, quien comparte el escenario en una dupla que promete una química potente. Ambos sostienen una narrativa inquietante que se apoya en un minimalismo escénico cuidadosamente trabajado, bajo la dirección del ganador del Tony, David Cromer. La propuesta estética apuesta a lo esencial, generando una atmósfera envolvente que mantiene la tensión constante y permite que las actuaciones cobren aún más fuerza.

La obra está inspirada en la historia real de Nick Yarris, condenando a muerte y basada en el documental de David Sington

En este contexto, la presencia de Diego Kolankowsky como uno de los productores adquiere un valor especial. El argentino, que viene consolidando su carrera en el circuito internacional, vuelve a decir presente en Broadway tras haber sido parte de producciones premiadas en los Tony, como Maybe Happy Ending y Sunset Boulevard . Su participación en The Fear of 13 no solo reafirma su crecimiento profesional, sino que también posiciona nuevamente al talento argentino dentro de una de las industrias teatrales más competitivas del mundo.

La obra, basada en un documental de David Sington y adaptada por Lindsey Ferrentino, se centra en la historia real de Nick Yarris, un hombre condenado a muerte que, durante su tiempo en prisión, desarrolla un vínculo inesperado con un voluntario . A partir de ese punto de partida, la narrativa se adentra en cuestiones profundas como la verdad, la percepción y los límites de la justicia, construyendo un relato que no solo busca conmover, sino también incomodar y generar preguntas que persisten más allá del final.

Adrien Brody, quien debuta en Broadway con el respaldo del productor argentino Diego Kolankowsky, compartió su entusiasmo por el teatro

El equipo de producción refleja la magnitud del proyecto. Encabezado por Greg Nobile como lead producer, junto a Oliver Roth y Kolankowsky, el grupo sumó recientemente a una figura inesperada: Kim Kardashian, quien se incorporó como parte del equipo productor . Este cruce entre perfiles tradicionales del teatro y figuras provenientes de otros ámbitos suma un elemento de interés adicional y amplifica el alcance mediático de la obra.

En paralelo, el estreno de The Fear of 13 llega en un momento particular para Broadway, que busca seguir renovándose con propuestas que combinen impacto artístico y atractivo comercial. En ese sentido, la obra parece reunir ambos elementos: una historia potente, un elenco de renombre y una producción respaldada por nombres influyentes.

Para Kolankowsky, este nuevo paso implica consolidar una trayectoria que viene en ascenso y que lo ubica como uno de los productores argentinos con mayor proyección internacional. Su participación en proyectos premiados y su presencia constante en Broadway lo posicionan como una figura clave en el puente entre la escena local y la global.