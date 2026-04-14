Canal de Panamá lanza programa de aprendices en medio de retos laborales y expansión

El Canal de Panamá inició el Programa de Aprendices con un primer grupo de 75 participantes. Tomada de la ACP

El Canal de Panamá lanzó el Programa de Aprendices, una iniciativa orientada a la formación de talento técnico y al relevo generacional dentro de la institución, en un contexto marcado por la necesidad de preservar el conocimiento especializado que sostiene la operación de la vía interoceánica.

El programa inicia con un primer grupo de 75 aprendices y forma parte de una estrategia más amplia para asegurar la continuidad operativa en el largo plazo.

El proyecto se desarrolla bajo la Escuela Industrial y de Seguridad de la Academia de Talentos del Canal, con un modelo que combina formación práctica, disciplina y acompañamiento especializado en oficios clave.

Según el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, la iniciativa no solo busca cubrir necesidades internas, sino también ofrecer a los participantes herramientas para su desarrollo profesional y personal, en una institución considerada estratégica para la economía del país.

La puesta en marcha del programa ocurre en un momento en el que el Canal proyecta la incorporación de cerca de 3,000 nuevos colaboradores durante la próxima década, principalmente en áreas técnicas y operativas.

Ricaurte Vásquez Morales, administrador del Canal de Panamá, destacó que el Programa de Aprendices busca formar talento técnico y ofrecer herramientas de desarrollo profesional a nuevas generaciones. Tomada de la ACP

Esta demanda responde tanto al crecimiento de la institución como a la necesidad de reemplazar talento que saldrá por jubilación, en un escenario que obliga a acelerar los procesos de formación y transferencia de conocimiento.

De acuerdo con estimaciones oficiales, más de 2,800 trabajadores del Canal se retirarán en los próximos años, lo que representa un desafío directo para la sostenibilidad del capital humano.

Solo entre 2024 y 2030, alrededor de 2,000 colaboradores, equivalentes a cerca del 25% de la fuerza laboral, alcanzarán la edad de retiro, lo que incrementa la presión por desarrollar nuevos perfiles especializados.

El vicepresidente de Capital Humano, Rubén Pérez, explicó que la creación de la Academia de Talento responde precisamente a este reto.

La iniciativa busca integrar y preparar a las futuras generaciones que asumirán roles críticos dentro de la organización, garantizando que el relevo no afecte la calidad ni la seguridad de las operaciones del Canal.

El contexto laboral del Canal también está influenciado por una serie de proyectos estratégicos que incrementarán la demanda de mano de obra en los próximos años.

Entre ellos destacan el corredor energético, el desarrollo de nuevas terminales portuarias, un gasoducto, el corredor logístico terrestre y el proyecto del reservorio en río Indio, iniciativas que buscan diversificar los ingresos de la institución y fortalecer su sostenibilidad.

Estos proyectos implican inversiones millonarias y una importante generación de empleo. Solo el corredor energético podría movilizar hasta 8,000 millones de dólares y generar más de 6,500 empleos anuales durante su construcción, mientras que las terminales portuarias, con una inversión estimada de 2,600 millones de dólares, podrían crear más de 10,700 puestos de trabajo en su fase inicial.

La entrega simbólica de cascos marcó el inicio del proceso de formación de los aprendices en oficios clave para la operación del Canal de Panamá. Tomada de la ACP

Por su parte, el corredor logístico terrestre, con una inversión cercana a los 1,782 millones de dólares, aportaría más de 3,200 empleos durante su construcción, mientras que el proyecto del lago de río Indio, considerado clave para la seguridad hídrica, generaría unos 2,700 empleos directos en el desarrollo de la presa, el vertedero y el túnel de conexión con el lago Gatún.

En este escenario, el Programa de Aprendices se posiciona como una herramienta clave para garantizar que el Canal cuente con el personal calificado necesario para ejecutar estos proyectos y mantener sus operaciones.

La iniciativa también busca fortalecer áreas emergentes como el análisis de datos, la biología y la física, consideradas fundamentales para enfrentar desafíos como la gestión del agua y la variabilidad climática.

Durante el acto de lanzamiento, se realizó la entrega simbólica de cascos por oficio, marcando el inicio de la formación de los nuevos participantes.

En el evento también participó Enrique Sánchez Salmón, miembro de la Junta Directiva del Canal, quien recordó que inició su carrera como aprendiz hace más de 50 años, destacando el valor de este tipo de programas como puerta de entrada a una trayectoria profesional dentro de la institución.

Más de 2,000 trabajadores del Canal se jubilarán en los próximos años, según estimaciones oficiales. Agencia de noticia

La estrategia del Canal apunta a consolidar un modelo de formación continua que permita responder tanto a la salida de personal experimentado como a las nuevas exigencias operativas. En un entorno donde la competencia logística es cada vez mayor, el fortalecimiento del talento humano se convierte en un elemento clave para mantener la eficiencia, seguridad y competitividad de la vía interoceánica.