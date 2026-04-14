Nicolás Riera habló sobre la vuelta de Teen Angels, la banda de Casi Ángeles: “Hay algo”

El actor se refirió a la vuelta de Teen Angels (Video: Blender)

En 2012 Teen Angels, la banda que se desprendió de la tira juvenil Casi Ángeles, le dijo adiós a su público luego de giras por todo el mundo para emprender sus carreras en solitario. En una entrevista en el canal de streaming Blender, Nicolás Riera se refirió a las especulaciones sobre la vuelta de la banda y dejó en claro que la idea le entusiasma, aunque el panorama es complejo.

“Los Rebelde Way volvieron, se fueron por el mundo, se llenaron de guita”, comparó con humor José María Muscari sobre la situación de los Erre Way, la otra banda creada por Cris Morena, que tuvo su retorno a los escenarios el año pasado. Ante la consulta sobre un regreso, Tacho fue tajante. “Sí, a mí me gustaría. Siempre la pasé muy bien. Me gustaría. Obvio que no gratis...”, aseguró, divertido.

La conversación avanzó hacia el trasfondo de la posible reunión. “Me divierte. A mí estar arriba de un escenario me copa”, confesó Nico, y dejó una pista sobre el estado del proyecto: “Hay algo dando vuelta”. Al ser presionado para que aclare, solo admitió: “Hay algo”.

“Hay algo dando vuelta”, afirmó Nicolás Riera sobre la posibilidad de una vuelta de Casi Ángeles

La pregunta sobre los vínculos con el resto del elenco fue inevitable. “¿Qué relación hay con los Casi Ángeles?”, quiso saber Muscari, y el actor explicó que la mayor dificultad es la cantidad de integrantes. “Somos más que los Rebelde Way, somos más cantidad, entonces es más complicado juntarnos todos”, apuntó, sobre las agendas de sus integrantes.

Hoy, la posibilidad de un regreso de Casi Ángeles depende de la disponibilidad de los exintegrantes, quienes desarrollan carreras en diferentes países y proyectos. Aunque existe interés, la logística representa un gran desafío y no hay confirmación oficial de una fecha o formato para el reencuentro.

En la charla, el actor fue desglosando el presente de cada uno: “Los Teen Angels somos Lali, que ahora va a hacer tres o cuatro River”, en referencia a los shows de Lali Espósito. Sobre Peter Lanzani, detalló: “Está filmando películas”. Cuando mencionó a la China Suárez, aclaró que “está creo en Turquía” y sobre Gastón Dalmau, mencionó que “está haciendo streaming”.

“Somos más que los Rebelde Way, somos más cantidad, entonces es más complicado juntarnos todos”, se sinceró Tacho Riera

El repaso continuó con Rochi Igarzábal: “La tenés que liberar vos de la gira y se está por casar”, y sumó a Nico Vázquez y Emilia Attías, aunque puntualizó que no forman parte del grupo original de Teen Angels. Los compromisos laborales constituyen el mayor obstáculo para el reencuentro de los artistas. “Es muy complicado juntarnos a todos”, fue la síntesis del actor.

En julio del año pasado el productor Gustavo Yankelevich sorprendió a los seguidores de Casi Ángeles al confirmar públicamente que existen conversaciones para el regreso de la recordada ficción juvenil.

“Lo que falta volver son los Teen Angels, sin falta, Casi Ángeles, y estamos en eso”, anticipó Yankelevich, en una entrevista con el ciclo uruguayo Algo Contigo (Canal 4), dejando entrever que las negociaciones avanzan, aunque evitó brindar detalles específicos sobre el formato del posible regreso.

Gustavo Yankelevich confirmó la vuelta de Casi Ángeles: "Estamos en eso"

El propio Yankelevich deslizó algunos nombres al referirse al proyecto: “Si estarían Nico, Emilia, Lali, Peter… en fin”, sugirió, sin confirmar oficialmente la presencia de todos los actores.

La noticia reavivó la expectativa entre quienes siguieron la serie entre 2007 y 2010, años en los que Casi Ángeles se consolidó como un fenómeno cultural en la televisión argentina. El ciclo, creado por Cris Morena y emitido por Telefe, contó con figuras como Lali Espósito, Peter Lanzani, Nicolás Riera, Gastón Dalmau y Eugenia “la China” Suárez.

El posible regreso de la serie generó revuelo inmediato en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su entusiasmo y nostalgia. La comunidad de fanáticos, que se mantiene activa desde el final del ciclo, multiplicó mensajes y recuerdos del elenco original.

Después de su etapa televisiva, Casi Ángeles trascendió la pantalla con giras teatrales y el nacimiento de la banda pop Teen Angels, que reunió a los protagonistas y obtuvo éxito internacional. Desde entonces, los rumores sobre una vuelta nunca se apagaron, alimentados por reencuentros y homenajes esporádicos.