El show de atajadas de Juan Musso ante Barcelona en la clasificación del Atlético de Madrid y la pregunta que lo enojó

Juan Musso tuvo su jornada consagratoria este martes en el estadio Metropolitano, porque registró un sinfín de atajadas que sostuvieron al Atlético de Madrid y le garantizaron el boleto a las semifinales de la Champions League, luego de una sufrida victoria en los 180 minutos ante Barcelona. Todo esto se agiganta porque el titular del puesto es Jan Oblak, quien volvió a la consideración tras una lesión. Aun así, Diego Simeone le dio la confianza a su compatriota y el ex Racing se lo retribuyó en la cancha.

Las 14 atajadas de Musso a lo largo de los 90 minutos disputados en la capital española se plasmaron desde los primeros instantes hasta los segundos finales de este duelo, en el que el Colchonero cayó 2-1 y se vio favorecido del triunfo 2-0 en la ida.

La lista de sus llamados más relevantes inició a los 32 segundos de juego para despejar con la yema de los dedos un remate esquinado de Lamine Yamal ejecutado desde la puerta del área. Entre medio de los tantos anotados por Yamal y Ferrán Torres, Musso apareció para contener en dos tiempos un mano a mano ante Dani Olmo a los ocho minutos.

El gol de Torres para el 2-0 aturdió al Colchonero, que perdió la pelota tras el saque inicial y coqueteó con el 0-3, pero apareció su salvador. El arquero de la selección argentina se hizo gigante para despejar con su cuerpo un testazo a quemarropa de Fermín López. En esa jugada, el joven del Barcelona se golpeó su rostro con los tapones del portero y, en España, se oyeron reclamos exigiendo penal para los culés.

Esta situación motivó un tenso ida y vuelta en una entrevista posterior al partido con Moisés Llorens, corresponsal de ESPN, quien le citó fuentes del referato que pedían la pena máxima y la figura de la cancha criticó esa mirada: “No... ¿Pero cómo va a ser penal? De ninguna manera. Yo hago el movimiento natural para cubrir el arco. Me dolió por él porque se chocó con mi pie, él se lleva puesto mi pie al agacharse a cabecear. No entiendo cómo pueden creer que puede ser intencional que le pegue a un colega”.

A continuación, Llorens replicó que “simplemente es lo que comentan expertos arbitrales” y Musso salió al cruce: “Yo estoy escuchando que lo estás comentando vos...”.

*Las declaraciones de Juan Musso

Más allá de esta cuestión, la actuación de Juan Musso no hizo otra cosa que crecer. En la acción posterior al cabezazo de Fermín, le contuvo un tacazo a Eric García a la salida de un córner derecho y, a los 40 minutos, cerró su primer tiempo con otra atajada espectacular en un mano a mano sobre Ferrán Torres.

Ya en el complemento, volvió a ser la pesadilla de Ferrán porque lo molestó en el área chica para impedir que remate con comodidad a los 54′. El gol anulado al atacante de la selección de España llegó instantes después y generó la respuesta inmediata del Atlético de Madrid, que se alejó definitivamente de su área. Su siguiente tapada de relieve recién sucedió a los 91 minutos para atenazar sin dar rebote un cabezazo de Robert Lewandowski.

Más tarde, a los 95′, salió con mucha seguridad para contener un centro de Frenkie De Jong y, en el último minuto de los ocho adicionados por Clément Turpin, sacó un tremendo manotazo a la altura del área chica para impedir el testazo de Lewandowski, que podría haber mandado la historia al alargue. Nada de eso sucedió y Musso se llevó todos los honores. “Ha hecho un partidazo”, lo elogió el capitán del Rojiblanco, Koke.

*Los halagos de Koke tras la actuación de Musso

El protagonista del día concedió su testimonio a ESPN y analizó la importancia de sus atajadas: "Si fueron clave, es por todo el esfuerzo que hicieron mis compañeros, tanto ahora como en la ida. Creíamos mucho en que era posible avanzar a semifinales y ahora seguimos por más“.

A continuación, puntualizó en las dificultades que encontró el equipo durante el encuentro de vuelta, donde cedió la ventaja de la ida en un puñado de minutos: “Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo. Nadie dijo que iba a ser fácil. Si alguien pensó que estaba terminado por el 2-0, de fútbol acierta poco porque era una serie abierta. No nos relajamos ni con el 4-0 en Copa del Rey. Son rivales que te estimulan mucho, te hacen dar lo mejor, por eso nos gusta enfrentarlos. Y algunas cosas salieron muy bien, estamos orgullosos por eso”.

“Es un sueño jugar el Mundial, la cabeza está en eso. Son cosas lindas”, cerró el arquero, que fue citado por Lionel Scaloni a la última doble fecha FIFA y sumó 16 minutos en el amistoso con goleada 5-0 ante Zambia en La Bombonera. Por lo pronto, este sábado desde las 16 (hora argentina) buscará levantar su primer título con la camiseta del Aleti ante Real Sociedad en la definición de la Copa del Rey.