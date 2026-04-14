Cultura

‘Hombre de la Atlántida’: la fascinante historia de “un hombre cayendo hacia el azul” contada por Simón Zorraquin

El documental filmado en las profundidades del océano se estrena los jueves 16 y 30 de abril en Arthaus. “Es posible encontrar un camino en la naturaleza”, dice el realizador argentino

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Hombre de la Atlántida - Simón Zorraquin
El documental 'Hombre de la Atlántida' narra la travesía extrema del freediver argentino Ricardo Montans en profundidades oceánicas y sin oxígeno suplementario

El director Simón Zorraquin presenta los jueves 16 y 30 de abril en Arthaus el estreno mundial de Hombre de la Atlántida, un documental que sigue la travesía de Ricardo Montans —freediver argentino— en su búsqueda por descender a las profundidades del océano utilizando solo su cuerpo, sin oxígeno suplementario. La película requirió descensos diarios de hasta 30 metros durante diez días, enfrentando riesgos extremos como la narcosis por nitrógeno y tiempos limitados de aire, una hazaña reservada a apenas unos pocos expertos en apnea a nivel mundial.

La filmación, que se realizó en Roatán, Honduras, implicó que todo el equipo, de seis personas, se certificara en buceo para operar cámaras bajo el agua y colaborar con la logística de seguridad. Zorraquin explicó a Infobae Cultura que “para Montans, bajar a 40 metros y volver en apnea, es un buceo de casi tres minutos sin respirar. Hacer eso dos, tres veces, para el cuerpo, es de una presión y de un esfuerzo descomunal. Yo creo que Montans es de las únicas cinco personas en el mundo que pueden hacer esto. Y cuando ves la película, justamente, no lo ves sufrir, que es lo más difícil, lo más único: ves a un pez volando ahí abajo, sin saber que por dentro está dominando su dolor con una técnica de años, que acepta el dolor, lo libera y lo convierte en éxtasis”.

Hombre de la Atlántida - Simón Zorraquin
El director argentino Simón Zorraquin, radicado en Los Ángeles, debuta con este largometraje después de codirigir un cortometraje tutelado por Werner Herzog

El rodaje estuvo marcado por la necesidad de lograr la toma perfecta “con una sola oportunidad”, debido a la profundidad y las condiciones extremas. La organización del rodaje requirió una coreografía exacta: dos personas se encargaban de la seguridad en superficie, mientras los operadores de cámara y los asistentes seguían a Montans en tiempo real, dependiendo de señales transmitidas bajo el agua.

Simón Zorraquin nació en Buenos Aires en 1999 pero reside actualmente en Los Ángeles. Estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires. En 2024 codirigió el cortometraje Do Rocks Dream of Flying? junto a Mathieu Ciulla, bajo la tutoría de Werner Herzog. Este es su primer largometraje. Por estos días está trabajando en el segundo, una ficción sobre la muerte del General Lavalle.

Hombre de la Atlántida - Simón Zorraquin
La película logra capturar en una sola oportunidad cada escena clave, debido a las peligrosas condiciones de profundidad y las limitaciones de aire

El cineasta relata que su vínculo con Montans se remonta a su adolescencia, cuando conoció al freediver en el club GEBA de Buenos Aires, guiado por la inspiración de la película Azul Profundo de Luc Besson. Tras años sin contacto, se reencontraron por la necesidad de retratar una imagen que nunca había sido plasmada en la pantalla: “un hombre cayendo hacia el azul”, una escena solo captada en competencias con drones pero sin el entorno emocional que el cine puede ofrecer. Zorraquin encontró a Montans en Honduras, construyendo manualmente su escuela de buceo “Freediving Argentina” y preparando los dispositivos y la boya de descenso a 40 metros de profundidad por sí solo.

El director subrayó que el propósito de Hombre de la Atlántida trasciende la mera proeza atlética. “El espectador, en la ciudad, se va a sumergir en el fondo del océano, va a viajar con Montans a donde la oscuridad es total”, señaló. Según Zorraquin, la película busca reavivar la conexión física con la naturaleza en una era dominada por la inteligencia artificial y las redes sociales. “Me encantaría que alguien que no conoce el mar, a partir de esta película, descubra la apnea, la natación, descubra que es posible encontrar un camino en la naturaleza”, sostuvo.

El documental destaca que bucear a grandes profundidades en apnea, sin tanque de oxígeno, transforma el modo de interactuar con la fauna marina. “Con tanque de oxígeno se puede ir a 40 metros y las criaturas se espantan, pero Montans, haciendo apnea, es alguien que baja con su propio cuerpo a más de 100 metros de profundidad. Las criaturas se le acercan, quieren saber qué es”, detalló. El registro de estas imágenes requirió sostener un trabajo físico extenuante tanto para Montans como para el equipo técnico, sometido a límites de aire, presión y coordinación bajo condiciones adversas que solo permitían un intento real para cada toma relevante.

*Hombre de la Atlántida se proyecta los jueves 16 y 30 de abril a las 20 horas en Cine Arthaus (Bartolomé Mitre 434, C.A.B.A.).

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