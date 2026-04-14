Cultura

Flavia Pittella: “El clásico te da algo distinto cada vez que lo leés”

La crítica literaria reivindicó en Infobae al Mediodía el valor de los clásicos y propuso leerlos con calma, disfrutando cada relectura como una experiencia distinta

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La crítica literaria reivindicó en Infobae al Mediodía el valor de los clásicos y propuso leerlos con calma, disfrutando cada relectura como una experiencia distinta

En Infobae al Mediodía, la crítica literaria Flavia Pittella presentó la colección de clásicos de Editorial Gredos, y reflexionó sobre el valor de releer estas obras sin apuro, redescubriendo su vigencia y riqueza en cada etapa de la vida.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Pittella remarcó: “La consigna es ‘que vuelvan los clásicos’. Editorial Gredos acaba de sacar una colección que está en los quioscos. El primero está 10 mil pesos, el segundo 16 mil, y no suben mucho más. Pero además son ediciones anotadas, con prólogos y estudios preliminares de grandes expertos. Son estas bellezas”.

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Editorial Gredos y el rescate de los clásicos universales

La colección de Gredos incluye títulos como El Quijote, Crimen y castigo, La divina comedia, obras de Shakespeare, Tolstói, Dickens y Jane Austen, entre otros. Pittella destacó: “Es una colección para hacerte una hermosa biblioteca. Hoy vamos a regalar dos porque me lo merezco. Tenemos El Quijote y Crimen y castigo”.

Las ediciones, según la crítica, “tienen letras enormes, hojas finitas y una calidad que no se ve en otras ediciones actuales, que pueden costar hasta 50 mil pesos. Acá hablamos de clásicos grandes, del canon universal, con un precio accesible y un trabajo serio detrás”.

Pittella reivindicó el valor de tener los clásicos en casa, incluso más allá de la lectura inmediata: “No es necesario que los lean. Que estén, que los puedas agarrar un día, que te atraviesen cuando sea el momento. Un clásico te da algo nuevo cada vez que lo leés”.

(Infobae en Vivo)
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Leer sin prisa: los clásicos como experiencia vital

Consultada sobre cómo abordar obras extensas en tiempos de inmediatez, Pittella recomendó: “Con un clásico no hay a dónde ir. Lo podés leer a los 20, a los 30, a los 50, y siempre es diferente porque vos sos diferente. No es una carrera contra el tiempo, no hay que apurarse: es que leas”.

Como ejemplo, compartió su experiencia personal: “Yo me tomé un año para leer Ana Karenina. Lo dividí por mes y lo terminé. Cuando lo terminé, lo empecé a leer de nuevo. Ana Karenina tiene el comienzo de novela más grandioso que jamás se haya escrito: ‘Todas las familias felices se parecen, las infelices lo son cada una a su manera’”.

La charla derivó en un análisis sobre el mercado editorial: “Salen tantos libros que uno siempre está en deuda. A veces perdemos de vista que un clásico nos dice mucho más que todo lo nuevo que se publica. Si te quedás un año con La divina comedia, es el mejor año de lectura que vas a tener, porque por eso es clásico”.

Educación, curiosidad y libros para docentes y chicos

Pittella también recomendó títulos como Lecciones de arte contemporáneo latinoamericano de Andrea Giunta y La escuela de la mirada de Horacio Cárdenas, destinados a fomentar la curiosidad y la creatividad en el aula. “La escuela hoy tiene que ayudar a que cada chico encuentre qué quiere hacer. El conocimiento se construye con mentes despiertas, ávidas de más conocimiento y de cambio”, afirmó.

(Infobae en Vivo)
(Infobae en Vivo)

Entre los libros para el público infantil y juvenil, resaltó la colección “Para chicos que quieren saber de qué se trata” de Siglo XXI, que aborda temas como el funcionamiento de la democracia, el Congreso y la historia de la información. Sobre el libro ¿Cómo nos informamos?, Pittella explicó: “Te cuenta la historia de las noticias, cómo viaja la información, qué es un diario, una revista, qué significa off the record, cómo se financian los medios y por qué la publicidad no debe influir en el contenido”.

La propuesta se completó con títulos lúdicos como Mundialito 2026 y libros interactivos sobre dinosaurios de Catapulta, pensados para estimular la curiosidad y el aprendizaje en chicos de 4 a 8 años. “Siempre nunca fallan los dinosaurios. Hay una etapa en que se fascinan con el tema”, apuntó.

El cierre del segmento incluyó la lectura de mensajes del público, quienes compartieron sus razones para querer ganar los libros y valoraron la posibilidad de reconstruir sus bibliotecas con clásicos accesibles. Pittella concluyó: “Leamos, que nos salva”.

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