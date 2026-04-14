Han Kang, la novela coreana y una gala que renovó el mapa de la crítica literaria en Estados Unidos

Han Kang ganó el premio principal del Círculo Nacional de Críticos Literarios por su novela "Imposible decir adiós" sobre el levantamiento de Jeju - REUTERS

Los premios del Círculo Nacional de Críticos Literarios celebraron en Nueva York una edición internacional al distinguir a la novelista surcoreana Han Kang con el galardón principal. Junto a ella, fueron reconocidos autores y obras como Karen Hao, Arundhati Roy, Alex Green, Kevin Young y la traducción de Neige Sinno realizada por Natasha Lehrer, lo que refuerza la repercusión de estos premios en la crítica literaria estadounidense.

Los ganadores de los premios del Círculo Nacional de Críticos Literarios en 2026 incluyeron a Han Kang por su novela “Imposible decir adiós”, Karen Hao en no ficción por “Empire of AI: Dreams and Nightmares in Sam Altman’s OpenAI”, Arundhati Roy en autobiografía con “Mother Mary Comes to Me”, Alex Green por su biografía de Walter E. Fernald, Kevin Young en poesía con “Night Watch” y la traducción de “Triste tigre” de Neige Sinno por Natasha Lehrer.

En la ceremonia efectuada el jueves 26 de marzo de 2026, el Círculo Nacional de Críticos Literarios repartió distinciones en sus principales categorías a las obras más señaladas del año. Han Kang recibió el premio de ficción por “Imposible decir adiós”, novela que explora el levantamiento de Jeju entre 1948 y 1949, periodo marcado por la muerte de miles de personas en esa isla al sur de Corea.

Karen Hao fue reconocida por “Empire of AI: Dreams and Nightmares in Sam Altman’s OpenAI”, una crónica sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. Arundhati Roy obtuvo el galardón a la mejor autobiografía con “Mother Mary Comes to Me”. Alex Green ganó en biografía por su libro sobre Walter E. Fernald y Kevin Young en poesía con “Night Watch”. También fue premiada la traducción de “Triste tigre”, obra de Neige Sinno traducida al inglés por Natasha Lehrer.

Han Kang junto a Angela Flournoy y Arundhati Roy, estuvieron entre los finalistas del Círculo Nacional de Críticos del Libro

Reconocimiento a Han Kang y análisis de su novela

El comité de ficción, con Heather Scott Partington al frente, resaltó, de acuerdo con AFP, la fuerza emocional y el estilo singular de la novela de Han Kang. Partington describió la obra como “una novela de melancolía cegadora, clima sombrío y sintaxis murmurante”, y subrayó su capacidad de perdurar como “un sueño atmosférico e impactante”.

La narrativa de Han Kang reconstruye la memoria del levantamiento de Jeju con una voz original y profundidad social, obteniendo elogios por el modo en que integra el análisis histórico con el arte literario.

Otros autores y géneros premiados

En no ficción, Karen Hao indaga en la expansión de la inteligencia artificial y los dilemas éticos que plantea el ascenso de OpenAI. La autobiografía reconocida, obra de Arundhati Roy, repasa vivencias personales y elementos fundamentales de su trayectoria literaria.

El premio en biografía distinguió la investigación de Alex Green sobre Walter E. Fernald y el sistema de atención a personas con discapacidad en Estados Unidos. La poesía de Kevin Young, seleccionada en “Night Watch”, y la traducción de “Triste tigre” por Natasha Lehrer completaron la lista de premiados, destacando la amplitud temática y cultural de los galardones.

La ceremonia en Nueva York destacó el auge internacional de los premios literarios estadounidenses y la diversidad de autores galardonados

Premios institucionales y reconocimientos especiales

La distinción al mérito institucional fue concedida a NPR y PBS por su compromiso con la cultura del libro y los valores democráticos. Frances FitzGerald recibió el premio a la trayectoria profesional, en memoria de su obra “Fire in the Lake” de 1972, que ofreció una visión temprana de la guerra de Vietnam.

El reconocimiento del Círculo a figuras e instituciones que han contribuido a la literatura y la sociedad estadounidense busca valorizar la función cultural de los medios públicos y de quienes enriquecen el debate democrático del país.

Círculo Nacional de Críticos Literarios: historia y alcance

Desde su fundación en 1974 en Nueva York, el Círculo Nacional de Críticos Literarios reúne a más de 850 críticos y editores encargados de elegir anualmente los libros más destacados publicados en Estados Unidos. Sus premios abarcan ficción, no ficción, traducción, poesía y reconocimiento a la trayectoria profesional, reflejando la vitalidad de la literatura contemporánea internacional.

En una etapa marcada por cuestionamientos al papel de los medios públicos, el Círculo reafirma la importancia de instituciones como PBS y NPR, así como el valor de quienes fortalecen la cultura literaria y el diálogo democrático en la sociedad estadounidense.