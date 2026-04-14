Cancillería panameña expresa solidaridad con Kuwait tras ataques en el Golfo

El canciller panameño Javier Martínez-Acha sostuvo una llamada con su homólogo de Kuwait para abordar la situación de seguridad en el Golfo. Tomada de Cancillería de Panamá

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo del Estado de Kuwait, Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, en la que abordaron la situación de seguridad en el Golfo y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Durante el intercambio, Panamá expresó su preocupación por el impacto de los recientes ataques en la región, en un contexto marcado por la escalada de tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel.

En el diálogo, el canciller panameño transmitió, en nombre del Gobierno y del pueblo panameño, su plena solidaridad con Kuwait ante los ataques dirigidos contra su territorio, en especial aquellos que han afectado infraestructura civil crítica, incluyendo instalaciones energéticas y el Aeropuerto Internacional de Kuwait. Además, expresó sus condolencias por las pérdidas humanas y su respaldo a las personas afectadas por los hechos.

Martínez-Acha Vásquez también reiteró el compromiso de Panamá con el respeto al derecho internacional, la soberanía y la integridad territorial de los Estados, advirtiendo que las acciones beligerantes representan un riesgo significativo para la paz regional e internacional.

En ese sentido, subrayó que el actual escenario en Medio Oriente tiene implicaciones directas sobre la estabilidad global, particularmente en sectores clave como la energía y el comercio.

Gobierno panameño se pronuncia y apoya a Kuwait ante escalada en el Golfo. Agencias Internacionales

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la importancia de garantizar la libre navegación en rutas estratégicas como el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, considerados vitales para la seguridad energética mundial.

El canciller panameño enfatizó que la libertad de tránsito marítimo es un principio innegociable, en línea con el derecho internacional y con el funcionamiento del comercio global.

Estas declaraciones se alinean con posiciones recientes del Gobierno panameño frente al conflicto. El propio Martínez-Acha ha advertido sobre los riesgos de utilizar el estrecho de Ormuz como herramienta geopolítica, luego de que Irán anunciara medidas para restringir el paso en esa vía estratégica.

Según el canciller, este tipo de decisiones tiene un impacto directo en el precio internacional de la energía, con efectos que trascienden las fronteras regionales.

El funcionario también destacó que, aunque Panamá no enfrenta problemas de abastecimiento debido a sus importaciones de combustibles desde Estados Unidos, el alza en los precios internacionales sí impacta la economía local.

Ante este escenario, el Gobierno ha optado por subsidios parciales a los combustibles como mecanismo para amortiguar el efecto en los consumidores.¿

El estrecho de Ormuz es una de las principales vías para el tránsito de petróleo a nivel mundial. Archivo

En la conversación con Kuwait, ambos cancilleres coincidieron en la necesidad de promover la desescalada del conflicto, el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas a las tensiones actuales.

Panamá reiteró que, en su condición de miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, está dispuesto a respaldar iniciativas orientadas a la estabilidad regional y a la resolución diplomática de controversias.

Además del componente geopolítico, el intercambio también permitió reafirmar la relación bilateral entre Panamá y Kuwait, considerada por ambas partes como estratégica. El canciller panameño manifestó el interés de su país en fortalecer la cooperación en diversas áreas, mientras que ambos gobiernos acordaron mantener un diálogo cercano y constructivo.

El contexto internacional ha llevado a Panamá a reforzar su postura en defensa de la seguridad marítima global, un tema especialmente sensible para un país cuya economía está estrechamente vinculada al comercio internacional.

La defensa de la libre navegación en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, ha sido uno de los ejes principales del discurso diplomático panameño en las últimas semanas.

En medio de un escenario marcado por la incertidumbre, el Gobierno panameño ha insistido en que la estabilidad en Medio Oriente es clave no solo para la región, sino también para el equilibrio económico global.

La Cancillería panameña mantiene seguimiento a la evolución del conflicto en Medio Oriente. REUTERS/Foto de archivo

Las autoridades consideran que cualquier interrupción en rutas estratégicas o escalada militar podría tener efectos inmediatos en los mercados internacionales, afectando desde los precios de la energía hasta las cadenas de suministro.

La conversación entre Panamá y Kuwait se produce en un momento en el que la comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto, con llamados crecientes a evitar una mayor escalada.

En ese contexto, la posición panameña apunta a reforzar el multilateralismo, el diálogo y el respeto a las normas internacionales, como pilares fundamentales para enfrentar una de las crisis más complejas del escenario global actual.