Mesa Nacional de Transporte prepara propuesta ante aumento de combustibles en El Salvador

Empresarios del transporte analizan propuestas para enfrentar el incremento en los precios del combustible en El Salvador./ (Cortesía Asamblea Legislativa)

La Mesa Nacional de Transporte de El Salvador anunció que prepara una propuesta formal para presentar al Gobierno ante el más reciente incremento en los precios del combustible, una medida que busca paliar el impacto que la escalada de los hidrocarburos ha generado sobre el sector transporte del país.

La iniciativa surge tras una reunión de trabajo sostenida este martes, en la que representantes del gremio analizaron los efectos de los nuevos precios anunciados por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), vigentes desde el 14 de abril. El diálogo con el Ejecutivo se perfila como urgente tras acumularse incrementos de hasta 0.79 dólares por galón en el caso del diésel y 0.74 dólares en la gasolina superior en menos de un mes, según datos publicados por la autoridad energética.

De acuerdo con Luis Regalado, representante de la Mesa Nacional de Transporte, la propuesta contempla equilibrar la tarifa del transporte a los costos reales de operación y aumentar la compensación económica que actualmente reciben los empresarios del transporte. “El objetivo es que el Gobierno atienda la situación económica que se vive en el sector y buscar un paliativo”, afirmó Regalado.

Actualmente, la compensación estatal asciende a 250 dólares por microbús y 500 dólares por autobús, pero el monto de un posible incremento aún debe definirse en mesas de diálogo con el Ejecutivo. Regalado detalló que presentarán la propuesta formal a más tardar el próximo viernes y que esta se hará llegar tanto al Viceministerio de Transporte (VMT) o a la Casa Presidencial (Capres).

El gremio de transporte público advierte sobre la necesidad de equilibrar tarifas tras el aumento sostenido de los hidrocarburos./ (REUTERS/Jessica Orellana)

El último ajuste anunciado por la DGEHM establece que la gasolina superior sube 0.27 dólares por galón y alcanza los 4.56 dólares en la zona central y 4.57 dólares en las zonas occidental y oriental.

La gasolina regular incrementa 0.26 dólares y se sitúa en 4.23 dólares en la zona central y 4.24 dólares en las demás regiones. El diésel se eleva 0.15 dólares y su precio queda en 4.30 dólares en todo el país. Desde el 17 de marzo, las alzas acumuladas superan los 0.70 dólares en la gasolina superior y los 0.79 dólares en el diésel.

Según Regalado, la Mesa Nacional de Transporte representa entre el 85 y 90 por ciento de los empresarios del rubro a nivel nacional. Aunque no brindó una cifra exacta de cuántos empresarios integran este sector, se estima que abarca la mayoría de rutas y operadores del país.

Regalado puntualizó que, debido a la variabilidad de los costos regionales y la falta de información precisa sobre el costo real de la tarifa, el gremio propone que sea el Gobierno quien defina la magnitud del ajuste necesario para equilibrar las tarifas y mantener la viabilidad del servicio.

El contexto global añade presión al mercado nacional. Los aumentos recientes en los precios del petróleo a nivel internacional se explican por factores como el cierre prolongado del estrecho de Ormuz, ataques a infraestructura energética en la región del Mar Báltico y la disminución de las reservas de gasolina y diésel reportadas por la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Estos factores han repercutido en la actualización quincenal de los precios de referencia en El Salvador, afectando directamente a los usuarios y al sector transporte.

Regalado indicó que la Mesa Nacional de Transporte ya solicitó reuniones formales con las autoridades estatales, pero hasta el momento no han recibido respuesta.

El gremio prioriza el diálogo y estudia alternativas que eviten afectar a los usuarios, aunque reconoce la urgencia de encontrar una solución ante el alza sostenida del combustible. “No podemos proponer algo sin antes escuchar qué alternativas dará el Gobierno”, sostuvo Regalado.

El incremento de los precios del combustible estará vigente hasta el 27 de abril y afecta a las zonas central, occidental y oriental del país. (Imagen: DGEHM)

El aumento en los precios del combustible impacta de forma directa el costo de vida de la población salvadoreña. Sectores como el transporte, los alimentos y los servicios presentan aumentos relacionados, según reportes nacionales y organismos internacionales.

Las autoridades locales reiteran que los precios de referencia seguirán sujetos a la volatilidad del mercado internacional y que continuarán monitoreando el comportamiento de los hidrocarburos en las próximas semanas.

La propuesta gremial se presentará oficialmente entre jueves y viernes de esta semana. El resultado del diálogo entre la Mesa Nacional de Transporte y el Gobierno determinará el futuro inmediato de las tarifas y de la compensación estatal para el sector.