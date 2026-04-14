Marcelo “Teto” Medina habló sobre su lucha contra el cáncer: “Que esto sea un recuerdo”

Teto Medina, que tiene cáncer, contó lo que le dijo su oncóloga la última vez que la vio

Las últimas palabras públicas de Marcelo “Teto” Medina sobre su lucha contra el cáncer de colon dieron cuenta de su ingreso a una nueva etapa de tratamiento. El conductor compartió que atraviesa la fase de mantenimiento tras haberse sometido a quimioterapia y una operación, e instó a su audiencia a mantener la esperanza como parte del proceso. “Entramos en una segunda etapa, que es una etapa de mantenimiento, pero voy a tener que ir a ver al cirujano para ver qué hacemos con unas manchas que quedaron en el hígado… El diagnóstico o el pronóstico es alentador. Estoy muy contento, estoy con muchas ganas de que esto sea un recuerdo, pero también con la experiencia de haberlo transitado, que me deja una experiencia… El no haber bajado los brazos, el seguir para adelante, por ahí seguiremos, pero la actitud es lo importante”, expresó Marcelo “Teto” Medina en un video publicado en redes sociales.

Durante ese mensaje, Medina puso énfasis en la importancia de brindar apoyo genuino a quienes enfrentan diagnósticos similares. En sus palabras, “así que si estás pasando por lo mismo que yo, es importante que estés bien. Es importante, yo entiendo que a veces es duro… pero si acompañás a alguien que está pasando por esto, buena onda, acompañarlo, no las caritas, el semblante. Uno se fija mucho en eso. La gente cuando se te acerca: ‘¿Cómo estás? Uy, no me digas’. No, no, no, eso saquémoslo. Alegría, buena onda, vamos a poder, hay que ir para adelante…”.

El día que Marcelo "Teto" Medina contó que tenía cáncer

El diagnóstico y cómo lo comunicó

A principios de 2026, Medina anunció que se le había diagnosticado cáncer de colon con metástasis en el hígado. El conductor recurrió a su cuenta de Facebook —donde cuenta con más de 160.000 seguidores— para informar sobre la detección de la enfermedad meses atrás. Agradeció el apoyo recibido y explicó: “¡Hola a todos! Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad. Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos”.

Medina relató que el diagnóstico lo sorprendió y fue seguido por una cirugía que calificó como exitosa. Sin embargo, los médicos le indicaron que aún debían observarse “manchas” en el hígado, por lo que continuó con controles y comenzó con el proceso de quimioterapia. Durante cada paso, compartió novedades con sus seguidores, valorando el acompañamiento y el respaldo social.

Refiriéndose a la vivencia de su enfermedad, Medina compartió una reflexión sobre el valor de la actitud y la resiliencia: “Con el tiempo, cuando uno va viviendo esas cosas, se va dando cuenta que son situaciones que nos pasan para generar transformaciones en nosotros mismos. Muchas veces hemos transitado situaciones injustas, dolores, angustias, en este caso esta enfermedad. Y todo esto también tiene un lado positivo. Genera en nosotros una gran transformación”, aseguró el conductor.

La publicación de Marcelo Teto Medina mientras aguardaba los resultados de sus análisis tras el ciclo de quimioterapia para tratar el cáncer (Instagram)

La espera, el tratamiento y el acompañamiento

En los meses posteriores al diagnóstico, Medina hizo público el desarrollo de su tratamiento, que involucró seis etapas de quimioterapia. “El jueves que viene termino mi sexta etapa de quimio y ahí viene la etapa de los estudios y todo. Pero hoy pensaba y quería transmitirles lo que tiene que ver con estas cosas que nos pasan en la vida, que las tomamos como desgracias o como grandes problemas que nos desenfocan…”, compartió con sus seguidores.

La espera de los resultados de los estudios médicos se convirtió en una de las partes más difíciles del proceso, en palabras de Medina: “Hoy quería contarles que estoy en un momento donde todo es incertidumbre. Espero con mucha fe y esperanza el resultado de mis análisis que me van a decir dónde estoy parado con mi cáncer, y cuáles van a ser los pasos a seguir”, escribió en su cuenta de Instagram.

Admitió que controlar la ansiedad resultó complejo: “Solo me queda esperar y no proyectar, ni pensar en qué podría pasar. En estas situaciones es donde uno tiene que ser sereno y paciente”. Al mismo tiempo, remarcó la confianza depositada en el equipo médico, señalando que seguiría sus indicaciones.

Medina agradeció reiteradamente el acompañamiento recibido: “Solo quiero agradecerles el estar acompañándome, porque así todo se hace más fácil. Gracias por leerme. Los quiero”. Para él, cada reacción y mensaje en redes sociales era una fuente de motivación a diario.

Convencido del valor de la disciplina y el cumplimiento médico, Medina concluyó que la constancia en los tratamientos posibilita recuperar las experiencias positivas y retomar la vida personal, manteniendo siempre la expectativa de nuevos proyectos.